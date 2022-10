Non tutti possiedono un conto corrente o una carta di credito, ma per fortuna esistono altri metodi per fare acquisti sia nei negozi fisici che in quelli online: parliamo delle carte prepagate e in particolare di Postepay, una delle più famose in Italia.

Con Postepay si può, ad esempio, ricevere denaro tramite una semplice ricarica, oppure la si può abbinare ad un conto PayPal per poter trasferire soldi dalla piattaforma alla carta, ma ha anche degli svantaggi. Tra questi il fatto che spesso è oggetto di truffe, come anche altre carte prepagate, e può essere clonata.

Vediamo dunque cosa fare per non perdere i propri soldi in questi casi grazie a una nuova opzione.

Come rendere più sicura la propria carta Postepay

Per capire come evitare di cadere vittima di truffe e avere qualche sicurezza in più facciamo un passo indietro e vediamo come si può attivare una carta prepagata Postepay. Il procedimento è molto semplice in realtà: basta recarsi agli sportelli di Poste Italiane e pagare una quota di attivazione di 5 euro.

Oltre a ciò è necessario presentare carta d’identità e codice fiscale, ma ora è obbligatorio anche fornire il numero di telefono nei moduli da compilare. Questo obbligo è stato aggiunto proprio per evitare il più possibile truffe e rapine, ma come funziona questa nuova opzione?

In sostanza il numero di telefono viene utilizzato per inviare sms anti truffa all’utente, notificandolo ogni volta che la propria carta viene utilizzata. In questo modo il proprietario della Postepay potrà annullare l’operazione e contattare le autorità nel caso in cui sia stata utilizzata a sua insaputa.

Consigli per evitare la clonazione della carta prepagata Postepay

Abbiamo dunque visto quanto siano importanti gli sms di notifica per impedire che la propria carta prepagata venga utilizzata da soggetti non autorizzati, ma rimane il rischio che la Postepay in questione venga clonata senza che ce ne accorgessimo.

Ecco dunque alcuni consigli e raccomandazioni per evitare che ciò accada:

non dare il proprio codice PIN a nessuno, soprattutto per mail o telefono

non utilizzare siti poco affidabili o con un livello di sicurezza troppo basso (infatti i truffatori possono intercettare i dati durante il processo di pagamento)

controllare gli sportelli ATM quando vengono ritirati dei soldi (potrebbero essere stati manomessi)

coprire con la mano il PIN quando va digitato durante l’operazione

non accettare mai mail che chiedono dati sensibili

aggiungere un codice di verifica (per avere un livello di sicurezza in più quando si acquista qualcosa)

Leggi anche: Non prelevare al bancomat in questo giorno della settimana