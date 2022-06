Quando è possibile contestare una cartella esattoriale? Nel caso in cui si sia richiesta una dilazione di pagamento, si è costretti a pagare? È possibile sollevare qualche dubbio o perplessità sulla cartella esattoriale dopo aver ricevuto il piano di rientro, ed aver pagato le prime rate?

Sono molti i dubbi che sorgono intorno ai pagamenti delle cartelle esattoriali. E soprattutto intorno alla possibilità di contestarle, se si stanno già pagando delle rate. A volte il contribuente chiede una rateazione degli importi dovuti al fisco, spinto dal timore che l'Agenzia delle Entrate possa pignorargli i beni. Questo è il motivo per il quale questi dubbi possono sorgere successivamente alla presentazione della domanda, che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa. A volte si richiede immediatamente la dilazione, perché si teme che una volta passato il termine entro il quale richiederlo, la cartella esattoriale diventi definitiva e non più impugnabile ed il fisco possa passare alle maniere forti per rientrare in possesso delle somme dovute.

A questo punto cosa succede se viene accolta l'istanza di dilazione della cartella esattoriale, ma il contribuente dovesse accorgersi di qualche vizio, grazie al quale avrebbe potuto far annullare la cartella esattoriale? Fino a quando è possibile contestarla? Proviamo a scoprire quando è possibile procedere con la contestazione.

Cartella esattoriale: se paghi, ammetti il tuo debito

Nel momento in cui si paga anche solo una parte di un debito, implicitamente si ammette il debito stesso. Questo principio vale nei normali rapporti privatistici. Questo implica che, in un secondo momento, non sarà più possibile sollevare delle contestazioni. Facciamo un esempio pratico: nel caso in cui una persona abbia un debito con un vicino di casa e decide di versargli la somma dovuta in anticipo, in un secondo momento non potrà affermare che quel particolare debito non era dovuto.

Il discorso cambia, invece, con i rapporti che si possono avere con il fisco. Stando alla normativa vigente nel nostro paese, nel momento in cui si procede a saldare una rata di una cartella esattoriale non esclude in anticipo che si possa fare ricorso contro la stessa. Il legislatore ha previsto questa opportunità perché il contribuente potrebbe decidere di mettere mano al portafoglio immediatamente, per evitare eventuali conseguenze peggiori, che potrebbero derivare dal pignoramento delle proprietà personali. Ricordiamo, infatti, che trascorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l'Agenzia delle Entrate mette in campo una serie di tutele del proprio debito. Almeno a parole.

Ma a questo punto è necessario porsi una domanda: fino a quando è possibile contestare una cartella esattoriale già pagata a rate? Scopriamolo insieme.

Cartella esattoriale: entro quando contestarla

Per poter contestare una cartella esattoriale è necessario che non siano passati più di sessanta giorni dalla notifica. Nel caso in cui il termine sia scaduto, non sarà possibile effettuare alcun tipo di opposizione. Se invece siamo ancora sotto i sessanta giorni, è possibile sollevare eventuali vizi della stessa cartella esattoriale. Tra questi possono esserci:

omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;

prescrizione intervenuta prima della notifica della cartella;

assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento.

Non sarà possibile sollevare un eventuale vizio di notifica se si sono già pagate delle rate della cartella esattoriale: in altre parole il contribuente non potrà affermare che la stessa non gli sia stata notificata, perché, ad esempio, c'è un indirizzo sbagliato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19401/22, ha infatti sottolineato che la richiesta della dilazione del pagamento della cartella esattoriale è una tacita ammissione che la stessa sia stata ricevuta. In caso contrario come farebbe il contribuente a chiedere la dilazione del debito? Se non è a conoscenza dello stesso non ne chiede la rateazione. Ragion per cui la richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale è prova dell’avvenuta notifica.

Il contribuente che procede con il richiedere la rateizzazione del pagamento di una cartella esattoriale, deve necessariamente essere venuto a conoscenza dell'atto. Quindi sa che la cartella esattoriale esiste e la stessa gli è stata notificata correttamente. Essere a conoscenza dell'atto costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione.

Cartella esattoriale: la prescrizione del debito

Una delle contestazioni che il contribuente potrebbe sollevare è legata alla prescrizione del debito, che potrebbe intervenire nelle more dei pagamenti. Anche in questo caso la contestazione potrebbe non essere accolta per una semplice ragione. Le dilazioni di pagamento possono durare anche 72 rate: accogliere la rateizzazione finirebbe per ritorcersi contro la stessa Agenzia delle Entrate, perché i debiti andrebbero prescritti.

La Cassazione ha sottolineato che la richiesta ed il successivo accoglimento del pagamento a rate interrompe la prescrizione. Ma soprattutto la sospende per tutto il periodo nel quale i pagamenti avvengono regolarmente. La prescrizione torna non appena vengono interrotti nuovamente i pagamenti. La prescrizione delle cartelle esattoriali interviene con le seguenti tempistiche: