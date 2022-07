Conviene realmente rateizzare le cartelle esattoriali? Con la richiesta di dilazione non vengono cancellate eventuali ipoteche o il fermo auto? Rispondiamo immediatamente a questo dubbio: queste operazioni vengono effettuate solo e soltanto quando si giunge al saldo integrale del debito.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali conviene davvero? Ribadiamo la domanda. In questa sede, ovviamente, non vogliamo entrare nel dettaglio delle posizioni personali: se un contribuente non ha le risorse finanziarie per saldare il debito nella sua interezza immediatamente, non potrà far altro che rateizzarlo. Quello che vogliamo analizzare in questa sede, sono le conseguenze legali e fiscali di questa scelta. Ma è importante essere a conoscenza, prima di prendere una decisione, che scegliere per una rateizzazione di lunga durata, potrebbe non dimostrarsi un'ottima scelta, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossioni avesse aperto un'ipoteca sulla casa o se ci sia un fermo auto. Ma a questo punto come è bene muoversi, con la rateizzazione delle cartelle esattoriali? Scopriamolo insieme.

Cartelle esattoriali: le misure cautelari

Il Dlgs 159/2015 prevede che le eventuali misure cautelari, come l'ipoteca sulla casa od il fermo auto, che eventualmente siano già state iscritte sui vari beni di proprietà del debitore, non vengano cancellate con il pagamento della prima rata del piano di dilazione. Sostanzialmente questo significa che, fino al momento in cui non verranno completamente ed interamente saldate le cartelle esattoriali, il contribuente non potrà disporre liberamente del proprio veicolo. Stesso discorso vale per la casa: da un punto di vista strettamente giuridico, potrà essere venduta; ma l'immobile risulterà essere particolarmente deprezzato.

Prima del 2015, nel momento in cui veniva accolta l'istanza di dilazione delle cartelle esattoriali, venivano cancellati il fermo auto e l'ipoteca sulla casa. Questo permetteva al contribuente di poter utilizzare liberamente il proprio mezzo e disporre a piacimento del proprio immobile (se lo riteneva, poteva venderlo senza particolari depenalizzazioni). Questo, senza dubbio, costituiva un forte incentivo per i debitori a mettersi in regola, perché potevano tornare in possesso dei propri beni. Il fisco avrebbe comunque potuto reintrodurre le misure cautelari, nel caso in cui il debitore non onorasse il proprio debito e avrebbe negato l'accesso ad una seconda rateazione, nel caso in cui questa fosse stata richiesta.

Il 2015, senza dubbio, si è dimostrata essere una data spartiacque. Da un lato i contribuenti hanno la possibilità di essere riammessi agli eventuali programmi di dilazione del pagamento; dall'altro l'ammissione alla rateizzazione delle cartelle esattoriali non comporta la cancellazione di eventuali fermi auto o di ipoteche già iscritte. Al massimo verrà impedito che queste procedure vengano iscritte ex novo durante il pagamento delle rate. Soffermandoci un po' di più sul fermo amministrativo, è bene precisare che nel momento in cui viene pagata la prima rata del piano di dilazione, lo stesso viene sospeso, ma non revocato. Questo significa che l'auto potrà circolare, ma il contribuente non potrà venderla, donarla, permutarla o rottamarla.

Cartelle esattoriali: cosa succede al fermo e all'ipoteca

La rateazione di una cartella esattoriale può essere costituita 72 rate mensili, pari ad un totale di sei anni, o a 120 rate mensili, corrispondenti a dieci anni. In questo periodo l'auto non potrà essere messa in circolazione, nemmeno per i danni tipici causati dal tipico mancato uso del motore. A questo si aggiunge un problema ulteriore: il contribuente potrebbe subire un danno alla propria attività lavorativa o alla stessa famiglia, rimanendo privato si un mezzo di locomozione.

Stesso discorso è possibile farlo sulla casa ipotecata: il contribuente potrebbe trovarsi nella necessità di venderla, per acquisire quella liquidità necessaria per saldare i debiti contenuti nelle cartelle esattoriali o con altri creditori. Saldando la propria posizione debitoria, avrebbe l'opportunità di partire da zero. Adesso farlo diventa molto più difficile, perché non è detto che sia possibile trovare un acquirente per un immobile su cui pesa un'ipotesa. La casa, comunque, non subisce un pesante deprezzamento nel corso di sei o dieci anni: l'eventuale ipoteca non impedisce al debitore di viverci dentro. Discorso diverso vale per le automobili, che dopo un lustro risulterebbero pesantemente deprezzate anche sul mercato dell'usato. Se poi il contribuente dovesse decidere di acquistare una seconda macchina per poter lavorare, l'operazione gli porterebbe via liquidità per onorare il debito.

Quando è possibile il fermo sulla seconda auto

Una delle osservazioni che qualche nostro lettore più attento potrebbe farci è che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere un fermo anche sulla seconda auto. Vi è, in realtà, una circolare che stabilisce quante ganasce fiscali possano essere messe:

una , nel caso di debiti fino a 2.000 euro;

, nel caso di debiti fino a 2.000 euro; dieci , nel caso di debiti compresi tra 2.000 e 10.000 euro;

, nel caso di debiti compresi tra 2.000 e 10.000 euro; nessun limite, nel caso in cui il debito sia superiore a 10.000 euro.

Premettiamo che questa è semplicemente una circolare interna e come tale non ha valore di legge. Nel caso in cui non venga applicata, il diretto interessato non avrà la possibilità di contestarne la disapplicazione davanti ad un giudice. Nella realtà dei fatti, comunque, l'agente della riscossione raramente ha iscritto il fermo auto su più di un veicolo.

Nel caso in cui i debiti non siano di grande entità, la decisione di mettere il fermo auto su un secondo veicolo potrebbe essere inteso come un'eccezione di sproporzione tra la misura adottata ed il debito stesso. È importante sottolineare, comunque, che tutto è rimesso alla discrezionalità dell'agente della riscossione, che potrebbe provvedere a bloccare tutti i veicoli in possesso del contribuente.