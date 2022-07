Nel momento in cui riceviamo delle cartelle esattoriali è sempre necessario pagarle? Quali sono gli errori che ne possono determinare la nullità? Come facciamo a riconoscere quelle cartelle esattoriali che possiamo cestinare immediatamente, senza porci particolari problemi per il futuro?

Nel momento in cui riceviamo delle cartelle esattoriali è sempre necessario pagarle? Quali sono gli errori che ne possono determinare la nullità? Come facciamo a riconoscere quelle cartelle esattoriali che possiamo cestinare immediatamente, senza porci particolari problemi per il futuro? Una delle motivazioni più evidenti che ne potrebbero determinare la nullità, è la mancanza dei criteri con i quali possono venire calcolati gli interessi, con una chiara indicazione dei tassi applicati ogni anno.

Ma cerchiamo di capire meglio. Quando un qualsiasi contribuente, per un motivo od un altro, non provvede a saldare le imposte al fisco, l'Agenzia delle Entrate gli addebita, oltre alle tasse non versate a tempo debito, anche gli eventuali interessi. Questi dovranno essere calcolati anno per anno, seguendo delle particolari aliquote che sono state stabilite direttamente dal Ministero dell'Economia. È necessario che questi conteggi vengano riportati direttamente sulla cartella esattoriale. Ma cerchiamo di scoprire come.

Cartelle esattoriali, il conteggio degli interessi

Come devono essere redatte le cartelle esattoriali per essere corrette? Per lungo tempo i contribuenti e gli esperti del settore si sono domandati se questi documenti possano contenere, all'interno di un'unica voce, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti. O se invece debbano essere indicati in maniera chiara ed evidente come sono stati calcolati, specificando il tasso che è stato applicato ogni singolo anno. Il contribuente, in questo modo, avrà la possibilità di controllare se i conteggi siano regolari e non contengano degli errori. Sostanzialmente il quesito che stiamo ponendo è il seguente: una cartella esattoriale, nella quale non sia messo in evidenza il calcolo degli interessi, è valida?

Sono molti i giudici, compresi quelli della Corte di Cassazione, che hanno sposato la tesi più favorevole al contribuente. Stando a questa interpretazione risulterebbero nulle, per difetto di motivazione, le eventuali cartelle esattoriali nelle quali non sia stata spiegata al suo destinatario come sono stati conteggiati gli interessi. Stiamo parlando, quindi, di quei documenti che siano privi dell'indicazione del saggio di interesse relativo ad ogni singola annualità.

Cambio di rotta della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 22281/22 del 15 luglio 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cambiato radicalmente rotta, prendendo una decisione di segno completamente opposto rispetto al passato. La cartella esattoriale, nella quale si omettono i tassi applicati, non è nulla. I giudici ritengono che non sia necessario indicare nel documento i tassi applicati sugli interessi, perché questi vengono determinati, di volta in volta, con dei provvedimenti pubblici, i quali risultano essere molto chiari e facilmente consultabili da ogni contribuente. Per questo motivo sono verificabili facilmente.

Nel caso preso in esame dai giudici, era stata impugnata una cartella di pagamento che era stata emessa sulla base di un avviso di liquidazione, per un'imposta di registro e catastale che risultava non essere stata pagata. Il ricorrente aveva provveduto a contestare, tra le altre cose, l'incertezza degli interessi pretesi, dato che non era stata indicata la modalità di calcolo, né i tassi applicati nell’arco temporale di riferimento.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato, comunque, che le cartelle esattoriali, come ogni altro atto amministrativo, devono necessariamente essere motivate. Devono quindi contenere i presupposti sui quali la stessa si fonda ed è stata emessa. Su questo punto è necessario fare un'ulteriore precisazione: l'obbligo della motivazione prevede che vengano indicati nel documento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno portato ad emettere la cartella esattoriale. I dati devono essere sufficienti da consentire al diretto interessato un esercizio semplice del diritto di difesa.

Per quanto riguarda gli interessi, la Corte di Cassazione ha sottolineato che se è vero che in linea generale l'amministrazione tributaria sarà tenuta a motivare la cartella esattoriale anche per la parte che riguarda gli interessi, sarà necessario distinguere a seconda del tipo della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.

Cartelle esattoriali: quando è necessaria una motivazione

Quando è necessaria una motivazione sugli interessi? Nel caso in cui il provvedimento richieda degli interessi che non siano stati mai determinati in precedenza o pretesi dall'ente accertatore, è necessario che venga presentata al contribuente una motivazione completa. L'agente della riscossione, quindi, sarà tenuto a mettere in evidenza e dettagliare gli elementi essenziali della pretesa, in modo che il contribuente possa verificare la loro legittimità In altre parole sarà necessario indicare:

la norma tributaria di riferimento;

l’imposta sulla quale sono stati calcolati;

la data di decorrenza.

Nella cartella esattoriale, però, non sarà necessario indicare i saggi di interesse, visto che questi vengono modificati periodicamente con dei provvedimenti che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione. Nel caso in cui, invece, la cartella esattoriale sia una conseguenza di un precedente atto, nel quale siano contenuti gli interessi per il ritardato pagamento, l'obbligo di motivazione risulterà essere assolto con un semplice richiamo diretto al precedente provvedimento.