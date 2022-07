Quando si riceve un immobile in donazione potrebbe sorgere il dubbio su chi, quando e come, pagare l'IMU. Sapevi che potresti essere esente? Qui la normativa.

Chi paga l’IMU quando l’immobile viene donato? La modalità di acquisizione di un immobile è fondamentale nel calcolo dell’imposta municipale unica solo in rarissimi casi. Per tutti gli altri il catasto è legge. In questo articolo si indagano i diritti insorti con l’atto di donazione e i loro effetti sulle imposte di proprietà.

La normativa vigente e la giurisprudenza sono concordi su questo aspetto: l’Imposta municipale unica è dovuta da chiunque sia il possessore di un immobile a qualsiasi titolo. Ma vediamo i dettagli.

La donazione costituisce presupposto di imposta per l’IMU?

Innanzitutto è necessario definire i diritti che insorgono sul destinatario dei beni a seguito di donazione. Questo è fondamentale in quanto chiarisce l’eventuale concretizzarsi dei presupposti fiscali.

La donazione è un contratto ad effetti reali disciplinato dal diritto privato. Comporta il trasferimento della proprietà o altri diritti reali.

È importante comprendere lo spettro di diritti reali che, una volta trasferiti, danno origine all’obbligo di versamento dell’IMU. Tale imposta, infatti, disciplinata oggi dalla legge 160 del 2019, all’articolo 1 comma 743:

“743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”

Ai fini del quesito, quindi, nel momento in cui si realizza la donazione, nella maggior parte dei casi si trasferisce la proprietà, ovvero tutti coloro che hanno il possesso degli immobili sulla base di un diritto reale che, in vari modi, decreta la facoltà di godere e disporre in maniera più o meno esclusiva dell’immobile in questione.

Il diritto reale, però, è strettamente collegato alla procedura di donazione in quanto, il suo effettivo passaggio è concreto solo a seguito di diversi atti. Nel prossimo paragrafo si spiega il momento esatto a partire dal quale l'imposta è dovuta dal destinatario della donazione.

Quando devo pagare l’IMU in caso di donazione? Vale il catasto

La donazione, come qualsiasi altro passaggio di proprietà, necessita di preciso atto pubblico che deve essere redatto in forma scritta e in presenza di due testimoni. Figura chiave in questo punto è il notaio che predispone i documenti e certifica il contratto. Questo perché si tratta di una manovra importante che ha effetti sul patrimonio delle parti e è obbligatorio assicurarsi della capacità di intendere e di volere, nonché della consapevolezza nell’agire.

Successivamente, però, c’è un’altra azione molto importante da portare a termine, ovvero effettuare la voltura catastale. Questo atto certifica l’avvenuta modifica dell’intestatario dell’immobile ed è obbligatorio al fine della concretizzazione della donazione.

A questo punto è necessario introdurre la normativa e la giurisprudenza che evidenzia l’importanza del catasto per l'imposizione fiscale.

Infatti, la legge 160 del 2019 esprime chiaramente la rilevanza fiscale dei dati catastali ai fini dell'imposta in questione. Ma non solo! Anche numerose sentenze di cassazione, in sede giudiziaria, lo hanno confermato.

A differenza di un orientamento precedente, che considerava il catasto non probatorio nell’individuazione del soggetto proprietario dell’immobile o titolare di diritto reale, oggi i tribunali tributari prendono un’altra direzione. Una sentenze ad esempio:

Cassazione civile sezione tributaria – ordinanza 26376/2021:

“l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta.”

Chi paga in caso di immobile donato: ecco il verdetto

Nel momento in cui si firma l’atto di donazione, il ricevente diventa a tutti gli effetti proprietario dell’immobile e, di conseguenza, soggetto passivo. Ma attenzione: l’IMU deve essere corrisposta in base al periodo di possesso e alla quota di possesso, pertanto, a seguito della donazione, sarà necessario verificare il numero di mesi durante l’anno per i quali si è soggetti passivi e l’eventuale percentuale di proprietà di cui si è venuti in diritto.

Inoltre, se la casa ricevuta in donazione è abitata da parenti entro il secondo grado è possibile usufruire di aliquote agevolate.

Come sfruttare la donazione per non pagare l'imposta municipale

Il motivo principale per cui spesso si decide di avviare una donazione è proprio quello di risparmiare sull'imposta municipale.

Ovvero facendo in modo che il destinatario degli immobili li utilizzi come abitazione principale che è fattispecie di esclusione dall’imposizione comunale.

All’interno di una famiglia, quindi, nel momento in cui sussistono delle quote di proprietà frazionate oppure nel momento in cui gli immobili risultano intestati interamente ad alcuni dei parenti, l’atto di donazione permette di risparmiare il monte complessivo dovuto.

Due casi pratici:

due genitori che possiedono due abitazioni, una come principale e l’altra come seconda casa, devono corrispondere IMU per un immobile. Se donano tale immobile al figlio che lo utilizza come abitazione principale, l’intera famiglia non dovrà corrisponderla;

se un genitore possiede il 50% dell’abitazione in cui abita il figlio, dovrà corrispondere l'importo per la sua quota di possesso. Ma se dona la sua percentuale di proprietà al figlio che usa l’immobile come abitazione principale nessuno dei due dovrà pagare.

Se non faccio la voltura catastale a seguito di donazione, non devo pagare l’IMU?

Come anticipato, oltre all’atto di donazione, è necessario effettuare la voltura castale affinché il comune presso cui l’immobile è situato possa rilevare il passaggio di proprietà e quindi calcolare correttamente le imposte da versare.

Qualcuno potrebbe pensare che, evitando di fare la voltura catastale si possa scappare dall’imposta municipale unica.

Non è così, infatti, se l’accertamento per omesso pagamento perviene al vecchio proprietario, esso potrà comunque sistemare la proprietà catastale affinché il possesso dell’immobile risulti correttamente, con conseguente riemissione dell’accertamento IMU verso il corretto proprietario. Inoltre, la voltura catastale è obbligatoria e comporta sanzioni in caso di tardiva presentazione.