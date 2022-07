La legge permette di rivendere una casa in edilizia convenzionata. Ma il proprietario e l'acquirente hanno le mani legati sul suo prezzo. Il vincolo sull'immobile rimane anche quando la vendita è successiva alla prima. Sono state introdotte, comunque, delle importanti novità.

Prima di procedere è necessario fare il punto della situazione e comprendere cosa sia una casa in edilizia convenzionata. Stiamo parlando di un accordo che è stato sottoscritto tra i costruttori e gli enti locali, il quale permette di realizzare delle case che saranno vendute ad un prezzo più basso rispetto a quello del libero mercato. Lo scopo di queste iniziative è quello di permette di acquistare una casa anche a quanti abbiano un reddito più modesto. Gli immobili in edilizia convenzionata, generalmente, sorgono su terreni pubblici o su terreni privati che siano stati oggetto di una espropriazione.

L'acquirente può acquistare la propria casa ad un prezzo più basso rispetto a quello del libero mercato, ma deve sottostare ad una serie di vincoli. Uno di questi prevede che non possa vendere l'immobile entro un certo termine - generalmente cinque anni - e dovrà rispettare una determinata soglia di prezzo, benché nella zona il mercato immobiliare si stia muovendo in maniera diversa. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato questa norma, ma la ha allargata ad altro tipo di convenzione. A questo punto rimane lecita la domanda di apertura: a quanto può essere rivenduta una casa in edilizia convenzionata? Scopriamo cosa si può realmente fare.

Casa in edilizia convenzionata: diritti e doveri

È importante ricordare che quando si acquista una casa in edilizia convenzionata vengono posti alcuni limiti, dettati da alcuni accordi che sono stati sottoscritti tra il Comune e l'impresa che ha costruito l'immobile. I limiti più importanti coinvolgono:

prezzo di acquisto;

prezzo di vendita;

canone di locazione;

tempistiche e modalità con cui sono svolti i lavori di costruzione.

L'acquirente di una casa in edilizia convenzionata deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

deve essere residente nel Comune in cui si trova l'immobile oggetto della compravendita;

non essere in possesso di una seconda casa;

il reddito familiare deve rientrare entro un limite stabilito dalla legge.

Tra i vincoli posti a quanti abbiano acquistato questo tipo di immobili ci sono:

la casa non dovrà essere venduta o data in affitto entro il termine fissato dal contratto di compravendita. Di norma si parla di cinque anni;

per evitare delle speculazioni, l'immobile potrà essere venduto - superato il termine previsto dagli accordi - ad un prezzo inferiore rispetto a quello impostato dal Comune. Non sarà possibile, quindi, vendere la casa ai correnti prezzi di mercato.

Quando è possibile affrancare l'immobile

Per poter ovviare al limite che abbiamo appena visto - ossia non poter rivendere ai prezzi di mercato l'immobile - la legge ha introdotto la procedura di affrancazione. Quello di cui stiamo parlando è un procedimento che permette, dopo aver pagato al Comune una somma di denaro, di rimuovere dalla casa in edilizia convenzionata tutti i vincoli. Questo è un vero e proprio diritto, che non potrà essere negato da parte dell'ente.

Con il Decreto n. 151/2020 del 28 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze, è arrivata una riduzione del 50% del corrispettivo che deve essere versato per riuscire ad ottenere l'affrancazione. Questa pesante riduzione dovrà essere calcolata in proporzione alla quota millesimale dell'unità abitativa, che dovrà ridursi sulla base di un coefficiente quantificato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero degli anni trascorsi dalla data di stipula della convenzione stessa. Discorso diverso è quello che coinvolge la cessione del diritto di superficie, che può avere una durata compresa tra i 60 ed i 99 anni. In questo caso l'importo per provvedere all'affrancazione dovrà essere moltiplicato per un coefficiente che sia pari allo 0,5. Si riuscirà ad ottenere, in questo modo, un ulteriore sconto pari al 50% per i proprietari della superficie.

Sarà possibile chiedere al Comune una dilazione del pagamento di quanto dovuto. Per ottenere questa particolare agevolazione, sarà necessario presentare una garanzia fideiussoria, che sia stata rilasciata ad una banca, un'assicurazione o da un intermediario finanziario. La rimozione del prezzo massimo dovrà avvenire tramite un atto pubblico od una scrittura privata autenticata. Questo potrà avvenire dopo il pagamento della prima rata.

Casa in edilizia convenzionata: il prezzo di rivendita

Adesso passiamo al punto più saliente: a quando si può rivendere una casa in edilizia convenzionata? Un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21348/2022 del 06 luglio 2022) ha confermato la norma che vincola i prezzi di rivendita di questi immobili. I giudici hanno confermato che il vincolo del prezzo imposto dal Comune continua a rimanere anche per le vendite successive rispetto alla prima, fino a quando non viene completata la procedura di affrancazione che abbiamo appena visto.

Sostanzialmente questo principio è valido per tutti i piani per l'edilizia economica e popolare sia per le convenzioni della Legge Bucalossi, che è quella che stabilisce tutte le normative e gli obblighi riguardanti l’edificabilità dei suoli e gli oneri di urbanizzazione dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie.