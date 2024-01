Casellario giudiziale: cosa si vede e come ottenere il certificato

Il casellario giudiziale è un archivio che si trova presso la Procura della Repubblica della propria provincia di appartenenza. Ma come funziona esattamente e quali sono i certificati richiedibili in questa sede? Vediamolo in questo articolo.

Il casellario giudiziale è uno strumento fondamentale per fornire alle persone e alle istituzioni informazioni sulle condanne penali di un individuo. Si tratta di un archivio ufficiale, gestito dal Ministero della Giustizia, che raccoglie dati sui precedenti penali di una persona, compresi i provvedimenti di condanna irrevocabili e le eventuali misure alternative al carcere.

Cosa si vede nel casellario giudiziale

I certificati rilasciati dal casellario giudiziale sono documenti ufficiali che attestano la situazione penale di un individuo. Questi certificati sono richiesti per diverse finalità, come ad esempio l'assunzione in un lavoro pubblico o privato, l'iscrizione alle università, l'ottenimento della patente di guida o di alcune autorizzazioni amministrative. Consultarlo dunque è molto importante.

Il certificato del casellario giudiziale viene rilasciato direttamente dalla Procura della Repubblica competente per territorio e attesta la presenza o l'assenza di condanne penali nei confronti dell'interessato. Nel caso sia presente una condanna, il certificato specifica anche la natura del reato e la pena inflitta, garantendo trasparenza e tutela degli interessi.

Come ottenere il certificato del casellario giudiziario

La richiesta di un certificato del casellario giudiziale può essere effettuata sia personalmente, presso la Procura, sia online attraverso il sito ufficiale del Ministero della Giustizia. È importante fornire tutti i dati anagrafici corretti e dettagliati dell'interessato, così da facilitare la ricerca nel sistema informatizzato.

La richiesta viene evasa entro pochi giorni e il certificato del casellario giudiziale può essere ritirato personalmente o spedito tramite posta ordinaria, a seconda delle preferenze. È possibile richiedere copie multiple del certificato, qualora sia necessario presentarle a diverse istituzioni o potenziali datori di lavoro.

Oltre al certificato del casellario giudiziale ordinario, esiste anche il certificato del casellario giudiziale penale dei reati sessuali, che attesta la situazione penale di una persona relative a reati di natura sessuale. Tale certificato è richiesto in molti ambiti di lavoro che prevedono il contatto con minori o persone vulnerabili.

Quanto costa il certificato del casellario giudiziale

Chiarito che il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura attesta soltanto la situazione penale di un individuo e non fornisce altri dettagli personali o informazioni sulle condanne minori riabilitate. Inoltre, il casellario giudiziale è accessibile solo alle autorità pubbliche, alle forze dell'ordine e alle istituzioni competenti, garantendo la privacy e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Ma quanto costa il documento? Il costo di emissione di un certificato del casellario giudiziale è di 19,92€, comprensivo di 16€ per il bollo e 3,92€ per i diritti di certificato. Tuttavia, se il certificato è esente da bollo, il costo sarà solo di 3,92€ per i diritti di certificato.

Quanto tempo ci vuole per avere il casellario giudiziale

Altro aspetto di rilievo riguarda i tempi di consegna della documentazione che possono variare a seconda dei casi. Infatti, è possibile richiedere i certificati del casellario giudiziario in modalità urgente, con il rilascio entro le 24 ore; altrimenti, la consegna, stando a quanto stabilito dalla legge, avviene in 3 giorni lavorativi.

