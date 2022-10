L’assegno di mantenimento non è più doveroso da parte dei genitori verso i figli che, raggiunta la maggiore età, percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

A sostenerlo è proprio la Cassazione che, tramite la sentenza n. 29264, si è pronunciata in favore di un padre che dopo sette anni dalla separazione con la moglie continuava a fornire sostegno economico alla figlia di 30 anni erogando l’assegno di mantenimento. Difatti la figlia divenuta a sua volta mamma vive ancora insieme alla madre. Questo perché la giovane disoccupata non può permettersi una casa propria.

Ecco perciò che il sussidio del Reddito di Cittadinanza potrebbe, in circostanze analoghe, portare alla “cancellazione” o “annullamento” dell’assegno di mantenimento. Per capire come questo sia possibile è necessario approfondire quanto espresso dalla Cassazione a riguardo.

La causa di un padre che ha difficoltà a pagare l’assegno di mantenimento

Quella che vi raccontiamo è la vicenda di un padre che ha chiesto alla Cassazione di esprimersi sul reddito di cittadinanza e l’assegno di mantenimento.

È questa la storia di un uomo, assoggettato ad amministrazione di sostegno per disabilità, che dopo la separazione ha dovuto versare, nel rispetto della legge, l’assegno di mantenimento alla figlia. La giovane donna aveva 22 anni quando i suoi genitori hanno divorziato, possedeva soltanto la licenza di scuola media e, da quel momento in poi, ha avuto alti e bassi nel suo percorso professionale.

Secondo quanto riportato sul Messaggero, la ragazza ha svolto prima una mansione in nero nell’impresa di pulizie dei nonni materni e successivamente nell’attività commerciale di sua madre, con guadagni settimanali pasi a soli 50,00 euro.

Anche il suo compagno, in qualità di pizzaiolo, ha avuto difficoltà a fronteggiare le varie spese e per questo è rimasto a sua volta a vivere a casa dei suoi genitori.

Cosa prevede la sentenza della Cassazione: Il RdC "cancella" il mantenimento

A dissipare ogni dubbio, quindi, ci ha pensato la Cassazione.

"La trentenne, essendo adulta, non può più avvalersi dell’assegno di mantenimento del padre. La sentenza si rafforza per la presenza di vari “strumenti di ausilio”, come tanti previsti dalla legge, volti a garantire il sostegno al reddito. Grazie a questi strumenti, infatti, la giovane può farne richiesta e usufruirne fino al momento in cui non troverà un lavoro”.

Sebbene la Corte Suprema non parla esplicitamente del Reddito di Cittadinanza lo richiama comunque in molti passaggi. Ecco pertanto che per la Corte, tutte le misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza, i cui pagamenti vengono effettuati dall'Inps, potrebbero portare alla cancellazione dell’assegno di mantenimento, favorendo in questo modo l’indipendenza e l’autonomia di ogni figlio dai propri genitori, malgrado le difficoltà lavorative ed economiche. Si tratta infatti di un importante aiuto che garantisce una data di pagamento prestabilita.

Infatti come ha evidenziato la sentenza i figli di genitori separati, che hanno abbondantemente oltrepassato la maggiore età, pur non essendo autosufficienti dal punto di vista economico, “non possono soddisfare la necessità a condurre una vita dignitosa” tramite un assegno versato dai genitori per tutta la vita.