Quando si viene denunciati per aver commesso un fatto illecito è difficile avere un'idea chiara su a cosa si vada in contro. Perciò, ecco la procedura e che cosa succede all'indagato in caso di denuncia.

Quando si viene denunciati, sia se è stato commesso il fatto illecito sia che non si è fatto nulla, non si sa mai a cosa si va in contro. Per chiarire questi dubbi, perciò, ecco qui la procedura prevista in caso di denuncia e che cosa succede al soggetto indagato in questa situazione. In merito alla procedura, inoltre, verranno approfonditi tutti i passaggi relativi a questa segnalazione, ovvero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, le indagini preliminari e quello che succede dopo, in base alla scelta che viene fatta dal pubblico ministero, tra l'archiviazione del caso oppure il rinvio a giudizio.

Denuncia: ecco qui la procedura prevista

Qualsiasi soggetto e, dunque, anche chi non è stato vittima di un determinato fatto illecito ai propri danni, può presentare una denuncia presso le pubbliche autorità che sono competenti in materia.

Nello specifico, bisognerà telefonare al 113 oppure presentarsi fisicamente presso qualunque forza dell'ordine:

le questure della Polizia di Stato;

i commissariati della Polizia di Stato;

le organizzazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri.

Per conoscere le modalità attraverso le quali sarà possibile sporgere denuncia, è consigliabile consultare questa breve guida, mediante la quale si potrà capire come e dove denunciare un fatto illecito subito. Dopodiché, i passaggi che seguiranno questa fase iniziale saranno i seguenti:

le forze dell'ordine comunicheranno i fatti accaduti alla Procura della Repubblica competente a livello territoriale;

questi verranno iscritti all'interno del registro delle notizie di reato;

cominciano le indagini preliminari, le quali vengono effettuate dal pubblico ministero assieme alla polizia giudiziaria;

la polizia giudiziaria richiede al soggetto indagato di fornire le proprie generalità ed un proprio indirizzo di domicilio, in modo che gli possano essere recapitate le notifiche relative al caso;

il soggetto indagato potrà essere richiamato per un eventuale interrogatorio;

terminate le indagini preliminari, il pubblico ministero deciderà se procedere con l'archiviazione del caso oppure presentare la richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare (GUP).

Che succede al soggetto indagato

Quello che fa la differenza per il soggetto indagato quando viene sporta una denuncia nei suoi confronti è la tipologia e la gravità del reato oggetto di quest'ultima. In particolare, qualora il reato di cui viene accusato l'indagato risulta:

meno grave, ovvero che viene sanzionato con un periodo di reclusione massimo pari a cinque anni, allora le indagini avranno una durata massima di sei mesi, terminati i quali all'accusato verrà inviata la notifica di conclusione delle indagini e verrà chiamato in giudizio per il processo vero e proprio;

più grave, ovvero che viene viene sanzionato con un periodo di reclusione minimo pari a cinque anni, allora le indagini avranno una durata di circa sei mesi ed in questo periodo di tempo il pubblico ministero potrà richiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) che siano applicate delle misure cautelari nei confronti dell'accusato.

Gli illeciti penali meno gravi sono, ad esempio, il furto, le percosse oppure le lesioni personali lievissime o colpose.

Mentre, gli illeciti penali maggiormente gravi sono, ad esempio, la rapina, l'estorsione oppure l'omicidio.

L'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato

Il primo passo dopo che un determinato soggetto ha sporto denuncia presso gli uffici delle forze dell'ordine è quello relativo all'iscrizione dell'indagato all'interno del registro delle notizie di reato.

Ciò avviene mediante la comunicazione delle forze dell'ordine alla procura della repubblica territorialmente competente, la quale inserirà i fatti avvenuti in quello che è maggiormente noto anche come "registro degli indagati".

Le indagini preliminari

Dopodiché, il caso verrà assegnato al pubblico ministero, il quale avrà il compito, insieme alla polizia giudiziaria, di effettuare le indagini preliminari.

Queste ultime dovranno avere una durata massima di sei mesi dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione dell'accusato nel registro delle notizie di reato.

Tuttavia il pm potrà chiedere al giudice per le indagini preliminari una proroga di questa scadenza, spostandola fino ad un massimo di diciotto mesi, nei casi in cui serva più tempo per indagare.

Che succede dopo le indagini preliminari

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la facoltà di scegliere tra queste due differenti opzioni:

richiedere l'archiviazione del caso;

presentare la richiesta di rinvio a giudizio.

Una volta terminato il tutto, c'è la possibilità, dunque, che venga notificato presso il domicilio del soggetto accusato l'avviso di conclusione delle indagini, il quale comunica la fine dell'indagine nei suoi confronti, la data nella quale è stata fissata l'udienza e i diritti dei quali dispone.

Tra queste possibilità, il chiamato a giudizio può richiedere di rilasciare nuove dichiarazioni oppure richiedere un nuovo interrogatorio.

