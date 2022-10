Acquistare casa è un passo importante che molte coppie, più o meno giovani, prima o poi devono effettuare. Per questo è altrettanto importante essere informati sulle domande da effettuare prima di procedere con l’acquisto. In primo luogo bisogna scoprire se la casa è soggetta a pignoramento oppure a ipoteca.

Ma come si può scoprire un’informazione tanto importante? E cosa accade se l’esistenza di pignoramenti o ipoteche emerge dopo aver firmato il contratto? Puoi chiedere i danni a qualcuno? Se sì, a chi? Proviamo a chiarire al meglio i dubbi appena evidenziati.

Come scoprire se un’abitazione è soggetta a pignoramento oppure a ipotecata

Bisogna sapere che tutte le informazioni riguardo al pignoramento oppure all’ipoteca sono pubbliche. Pertanto chiunque si può procurare la documentazione della visura ipocatastale in cui è riportata l’eventuale pignoramento oppure ipoteca sull’abitazione.

In alternativa il futuro acquirente può richiedere queste informazioni anche a professionisti come il notaio, l’avvocato, ingegnere, ragioniere. La stessa Agenzia Entrate può fornire l’informazione consultando i Registri Immobiliari. In ogni caso l’indagine non viene comunicata al titolare della casa e resta anonima.

Il proprietario può vendere un’abitazione ipotecata?

I dilemmi sulle questioni riguardo al pignoramento e all’ipoteca sono tanti. Si sappia però che se la casa è ipotecata il proprietario può venderla. La conclusione dell’acquisto però non elimina l’ipoteca sulla casa, pertanto il compratore potrebbe subire il pignoramento se il venditore non estingue il debito. Per questa ragione è fondamentale che se si vuole fare un acquisto di tale portata si abbiano tutte le informazioni sullo stato in corso dell’abitazione.

Si può vendere una casa pignorata

Al contrario della situazione appena analizzata sull’ipoteca della casa, in caso di pignoramento il proprietario non può vendere una casa pignorata. La legge però gli consente di viverci e dovrà lasciare l’abitazione nel momento in cui l’immobile viene venduto all’asta.

Volendo si può optare per un accordo tra l’acquirente, il venditore e il creditore al fine di eliminare il pignoramento sull’abitazione e consentirne la vendita. In tal caso, dovendo essere necessariamente d’accordo tutti e tre, l’acquirente s’impegna a versare una parte dell’importo al creditore. Quest’ultimo a sua volta deve rinunciare al pignoramento sulla casa.

Cosa succede se una casa è ipotecata o pignorata

Nel caso in cui l’acquirente non sia stato informato, da parte del venditore, sulla presenza del pignoramento oppure dell’ipoteca e se, quindi, non è consapevole di questa situazione può avvalersi della risoluzione del contratto. In tal caso il venditore deve rimborsarlo completamente e risarcirgli i danni subiti come ad esempio il costo del rogito notarile, il trasloco, la perdita stessa di altre opportunità di acquisto. Infatti il venditore è il primo soggetto che ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni sulla casa. Il risarcimento e il rimborso, tra l’altro, dev’essere sempre documentato in presenza di una terza parte estranea e neutrale.

Cosa rischia l’agenzia immobiliare che non informa l’acquirente che sul reale stato della casa

Chiarito che il venditore è il principale responsabile della mancata comunicazione sullo stato reale della casa, stabiliamo se ci sono altri responsabili. Di fatti, stando a quando annunciato dalla Cassazione, anche l’agenzia immobiliare deve informare il futuro acquirente se la casa è soggetta a pignoramento oppure a ipoteca. Se non lo fa, è tenuta a risarcire il compratore che è stato ingannato.

Quindi se vuoi comprare casa ricorda di fare tutti i controlli che ti tutelano.