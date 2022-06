Come si dividono i gioielli e l'oro di mamma e papà? In quale modo entrano nell'asse ereditario? Come devono essere fatte le divisioni correttamente?

Come si dividono i gioielli e l'oro di mamma e papà? In quale modo entrano nell'asse ereditario? Come devono essere fatte le divisioni correttamente? Quando si devono dividere l'oro ed i gioelli dei genitori, dopo la loro morte, non entrano in gioco solo motivazioni economiche, ma anche legami affettivi. Spesso dietro a quella che potrebbe essere una vera e propria patacca, ci sono ricordi e momenti della propria vita, che hanno un valore non quantificabile economicamente.

Nella maggior parte dei casi, quando si procede alla divisione ereditaria di oro e gioielli, la divisione tra fratelli, sorelle ed altri parenti avviene seguendo accordi, che vengono presi direttamente dalle parti in causa. Nel caso in cui le parti non riuscissero a trovare un valido accordo sulla loro spartizione, la legge permette di rivolgersi al giudice di competenza, per sciogliere la controversia. A questo punto, però, sarà tenuta in considerazione l'intera eredità per decidere sulla spartizione di gioielli ed oro.

Oro e gioielli: come dividere gli oggetti con valore affettivo

Ma a questo punto, al di là di eventuali accordi che le parti possono prendere, come devono essere divisi oro e gioielli una volta aperta l'eredità? Quanto incide il valore affettivo di questi oggetti? È necessario tenere in considerazione unicamente il loro valore economico? Ricordiamo che l'apertura della successione e la divisione dell'eredità sono regolamentate da alcune leggi ben precise. Uno dei principi su cui la normativa si basa è quella di un'equa ripartizione dei beni e dei patrimoni del defunto tra tutti gli eredi legittimi. Sull'oro e sui gioielli, comunque, si apre un vero e proprio dubbio, perché oltre al valore economico vi è un valore affettivo.

Purtroppo ad oggi non esiste alcuna legge che regolamenti la divisione ereditaria degli oggetti, che abbiano un particolare valore affettivo. Anche perché sarebbe difficile scegliere un reale parametro oggettivo sul quale basare la divisione. Non esiste nemmeno una regola specifica sulla quale basare la divisione ereditaria di oro, gioielli ed altri oggetti con valore affettivo. Questi beni rientrano nell'intera eredità e come tali devono essere suddivisi rispettando le quote di legittima.

Oro e gioielli: le quote di legittima

Cerchiamo di vedere come funzionano le quote di legittima, che devono essere rispettate nel momento in cui si apre la successione di un'eredità tra gli eredi. Le regole che le parti in causa devono rispettare sono le seguenti:

nel caso in cui il defunto dovesse lasciare unicamente l'altro coniuge , a lui spetta la metà dell'eredità. Al coniuge superstite spetterà anche la casa coniugale. La metà rimanente dell'eredità potrà essere lasciata a chiunque, tramite la redazione di un testamento;

, a lui spetta la metà dell'eredità. Al coniuge superstite spetterà anche la casa coniugale. La metà rimanente dell'eredità potrà essere lasciata a chiunque, tramite la redazione di un testamento; quando il defunto lascia il coniuge ed un figlio unico , un terzo dell'eredità ed il diritto di abitazione sulla casa spettano al coniuge superstite. Un terzo dell'eredità spetterà al figlio unico. Il rimanente terzo è la quota che potrà essere destinata liberamente a chiunque, tramite testamento;

, un terzo dell'eredità ed il diritto di abitazione sulla casa spettano al coniuge superstite. Un terzo dell'eredità spetterà al figlio unico. Il rimanente terzo è la quota che potrà essere destinata liberamente a chiunque, tramite testamento; se il defunto lascia il coniuge e due o più figli , un quarto dell'eredità spetta la coniuge, a cui andrà anche il diritto alla casa coniugale. Metà dell'eredità dovrà essere divisa in parti uguali tra i figli. Il rimanente quarto dell'eredità potrà essere lasciato liberamente a chiunque, tramite testamento;

, un quarto dell'eredità spetta la coniuge, a cui andrà anche il diritto alla casa coniugale. Metà dell'eredità dovrà essere divisa in parti uguali tra i figli. Il rimanente quarto dell'eredità potrà essere lasciato liberamente a chiunque, tramite testamento; nel caso in cui dovesse mancare il coniuge ed esserci un figlio unico , a lui spetta metà dell'eredità. L'altra metà potrà essere lasciata a chiunque tramite testamento;

, a lui spetta metà dell'eredità. L'altra metà potrà essere lasciata a chiunque tramite testamento; in assenza di figli e coniuge superstite del defunto e altri eredi , tutto il patrimonio spetta a fratelli e sorelle in parti uguali;

, tutto il patrimonio spetta a fratelli e sorelle in parti uguali; in mancanza di eredi, l’eredità spetta interamente allo Stato.

Nella maggior parte dei casi, se ci si limita a parlare di oro, gioielli ed altri beni che hanno un importante valore affettivo, la loro divisione viene fatta tra fratelli e sorelli. O comunque coinvolgendo altri parenti, rispettando gli accordi presi tra gli stessi. Solo e soltanto quando non dovessero esserci degli accordi tra gli aventi diritto, la legge permette di rivolgersi ad un giudice per decidere sulla loro divisione. Eventuali decisioni verranno prese tenendo in considerazione l'intera eredità.

Per procedere alla divisione ereditaria, si passa da un vero e proprio atto notarile. Nel momento in cui c'è un accordo tra tutti gli eredi si parla di un contratto di divisione. Nel caso in cui non dovesse esserci un accordo con gli eredi, si dovrà chiedere la divisione ereditaria al Tribunale: a questo punto si parlerà di divisione giudiziale.

I casi particolari: a chi spetta la fede nuziale

Parlando di oro e gioielli, un caso particolare è costituito dalla fede nuziale. A chi spetta, una volta che entrambi i genitori siano morti? O anche quando uno solo dei due dovesse venire a mancare? A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente il Tribunale di Torino, i cui giudici hanno ritenuto che la fede nuziale rientra, a tutti gli effetti, nell'asse ereditario. Questa deve essere ripartita tra gli eredi e non spetta di diritto all'altro coniuge superstite.

I giudici hanno spiegato che, dato che la fede nuziale è acquistata generalmente dai testimoni, che successivamente la regalano agli sposi per le nozze, la stessa rientra nell'eredità degli sposi che l'hanno ricevuta. Anche nel momento in cui il matrimonio sia ancora in essere è possibile decidere di regalarle a degli estranei. O addirittura è possibile venderla, nel caso in cui i coniugi stiano attraversando un momento di particolare difficoltà economica. La fede nuziale, quindi, rientra a tutti gli effetti nell'asse ereditario. Se lo rientra un anello di così grande importanza affettiva, lo rientrano anche gli altri gioielli e l'oro posseduto dal defunto.