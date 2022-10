In base ai vari casi, le spese per la manutenzione del giardino o del cortile sovrastante i box auto in condominio vengono ripartite diversamente. Ecco analizzati tutti i casi.

In molti condomini, il cortile o una parte di esso fa parte della copertura dei garage sottostanti che possono essere di proprietà di tutti i condomini oppure di proprietà esclusiva di alcuni di loro. Ovviamente, i garage coperti non sono sempre presenti, ma dove ci sono rappresentano un must per il condominio.

Possono insorgere, però, alcuni problemi. Pensiamo, per esempio, ad un difetto di impermeabilizzazione del piano di calpestio, per esempio, dopo transitano le automobili. In casi come questi, ci potrebbe essere la seria possibilità del verificarsi di infiltrazioni d’acqua. Ciò potrebbe portare a situazioni molto spiacevoli: le infiltrazioni potrebbero danneggiare i soffitti dei box auto.

Dobbiamo semplicemente chiederci una cosa: come si ripartiscono le spese per la manutenzione della copertura dei box auto? Si utilizza il criterio della divisione in base alle quote millesimali oppure si dividono in base all’utilizzo che i condomini ne fanno?

Inoltre, dobbiamo porci anche un’altra domanda: chi paga in caso di infiltrazioni d’acqua e danneggiamento dei garage?

Nel testo, cercheremo di fornire chiare e semplici risposte a queste domande, in modo tale da andare a sciogliere qualsiasi dubbio.

Spese condominiali delle parti comuni: ecco come vengono ripartite

Chi vive in condominio, sa bene che ci sono alcune spese che si devono sostenere insieme a tutti gli altri condomini. Ovviamente, si tratta di quelle spese relative alle parti comuni dell'edificio, per la loro gestione e manutenzione.

Capita spesso, però, di avere alcuni dubbi in relazione alla ripartizione delle spese per quel che riguarda alcune parti comuni. Anche se nella maggior parte dei casi, le spese vengono suddivise seguendo la regola generale della proporzione in base al valore delle quote millesimali, ci sono, come sempre, alcune eccezioni.

In alcuni casi, la comune regola delle quote millesimali viene meno e non a tutti i condomini spetta pagare le stesse spese. Questo avviene in relazione all’utilizzo che si fa del bene comune: la spesa da affrontare varia in base all’uso del bene comune che un condomino fa.

Se si utilizza il criterio della ripartizione delle spese in base alle quote millesimali, ovviamente, più è alto il millesimale e più sale la quota da pagare.

Se, invece, si usa come criterio l’utilizzo del bene, le regole cambiano. Pensiamo, per esempio, alla pulizia delle scale. In questo caso, si utilizza il criterio dell’uso che si fa delle scale, oltre che al valore dei millesimi di proprietà: si applica il criterio del calcolo doppio (altezza del piano e quote millesimali). Pertanto, chi abita ai piani superiori deve pagare di più rispetto a chi abita ai piani inferiori.

Spesa terrazzo di copertura dei garage in condominio: come vengono ripartite le spese

Fatta questa breve ma funzionale premessa, spostiamoci al caso che vogliamo analizzare: come si dividono le spese per il terrazzo di copertura o del giardino sopra i garage?

In questo caso, le spese per la manutenzione, la gestione e per tutti i lavori necessari devono essere divise egualmente tra tutti i condomini. Devono partecipare anche i condomini che non sono proprietari di box auto sottostanti la copertura o il giardino.

Se il terrazzo di copertura è di proprietà privata, il condomino che ne ha l’uso esclusivo deve pagarne 1/3, e gli altri 2/3 sono a carico di tutti gli altri condomini, in base i millesimi di proprietà.

Il discorso cambia nel caso in cui un terrazzo che fa da copertura ad altri appartamenti sottostanti, ma è di proprietà esclusiva di un condomino, le spese di manutenzione sulla parte esclusiva sono tutte a suo carico. Se dovessero verificarsi infiltrazioni d'acqua che causano danni agli appartamenti sottostanti, devo concorrere alla manutenzione dell'impermealizzazione e al ripristino degli intonaci anche i condomini sottostanti. In che misura sono ripartite le spese? Il proprietario del terrazzo, deve pagarne 1/3, mentre i proprietari degli appartamenti sottostanti i 2/3, in base ai valori millesimali di proprietà.

Per quanto riguarda, invece, le spese di manutenzione della copertura dei box auto sottostanti un giardino condominiale oppure sotto il cortile su cui transitano tutte le automobili dei condomini, devono essere ripartite rispettando il seguente criterio di calcolo: nel caso in cui i box auto siano di proprietà di tutti i condomini, le spese di gestione e manutenzione del giardino sovrastante oppure del cortile devono essere ripartite tra tutti i condomini in funzione alle tabelle millesimali.

Il discorso cambia se i box auto non sono di tutti i condomini, ma di uso esclusivo solo di alcuni. In questa circostanza, le spese di manutenzione del giardino o del cortile sovrastati vanno ripartite sempre applicando il criterio di calcolo millesimale tra tutti i condomini. Mentre, per la parte sottostante come, per esempio, le spese per il rifacimento degli intonaci e le spese per la pitturazione del tetto e delle mura perimetrali sono a carico dei condomini che ne detengono l'uso esclusivo.