Rogito: ecco chi paga le spese straordinarie deliberate prima dell'atto

Spese straordinarie non preventivate che escono fuori poco prima del rogito: come ci si comporta e come funziona in questi casi.

Le spese straordinarie in un condominio rappresentano quelle uscite non di routine e non legate alla quotidianità della vita condominiale. A differenza delle spese ordinarie, come la pulizia delle scale o la manutenzione dell'ascensore, le spese straordinarie sono eventi una tantum che possono sorgere inaspettatamente e richiedere una delibera dell'assemblea condominiale, spesso senza un preavviso eccessivamente lungo.

Se succede qualcosa prima del rogito, chi paga?

Un dilemma comune sorge quando, tra l'accettazione di una proposta d'acquisto e il rogito, l'assemblea condominiale delibera spese straordinarie. Chi dovrebbe essere responsabile per queste spese? Il venditore o l'acquirente? La legge generalmente stabilisce che le spese condominiali antecedenti al rogito debbano essere a carico del venditore, ma la situazione può diventare complessa, visto che nessuna delle due parti desidera sostenerle.

Chi paga le spese condominiali arretrate in caso di vendita? I diversi punti di vista

Da un punto di vista, il venditore, nel determinare il prezzo di vendita della proprietà, potrebbe aver preso in considerazione diversi fattori, tra cui l'età e le condizioni generali dell'edificio. Se, per esempio, le facciate dell'edificio necessitano di un rifacimento, il venditore potrebbe aver già calcolato questo aspetto nel prezzo, aspettandosi di non dover sostenere ulteriori spese.

Tuttavia, se dopo la proposta d'acquisto, ma prima del rogito, l'assemblea condominiale delibera lavori straordinari come il rifacimento delle facciate, il venditore si troverebbe in una posizione svantaggiosa. Questo perché dovrebbe sostenere un costo non previsto, che potrebbe essere considerevole, senza avere la possibilità di rifletterlo nel prezzo di vendita. Questa situazione può creare tensioni e disaccordi, specialmente se il venditore sente che ha già tenuto conto delle necessarie manutenzioni o migliorie nel calcolare il prezzo di vendita.

Dall'altro lato, la prospettiva dell'acquirente è altrettanto complessa. Quando un acquirente si impegna nell'acquisto di un immobile, generalmente stima i costi totali basandosi sul prezzo di acquisto concordato e sulle spese previste, come quelle notarili e di trasferimento. L'inaspettata necessità di coprire spese straordinarie condominiali può quindi rappresentare un'onere finanziario imprevisto e significativo.

Questo può essere particolarmente problematico per acquirenti che hanno budget limitati o che hanno calcolato i loro piani finanziari sulla base dei costi noti al momento dell'accordo preliminare. Inoltre, dal punto di vista legale, l'acquirente potrebbe sentirsi protetto, poiché le spese deliberate prima del rogito tendono a essere di responsabilità del venditore.

In entrambi i casi, la questione delle spese straordinarie deliberate prima del rogito può diventare un punto di frizione significativo tra venditore e acquirente, richiedendo una negoziazione attenta e, spesso, compromessi da entrambe le parti.

Chi risponde delle vecchie spese? Ecco come muoversi

È essenziale che vi sia trasparenza e buon senso da entrambe le parti. In molti casi, i lavori straordinari come quelli sulle facciate sono discussi e previsti ben prima di essere ufficialmente deliberati. Pertanto, se vi è la possibilità di future deliberazioni, queste dovrebbero essere comunicate ai potenziali acquirenti prima della firma di qualsiasi proposta o preliminare.

Una soluzione pratica prevede l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che delineano chiaramente le responsabilità per le spese deliberate dopo l'accettazione della proposta d'acquisto ma prima del rogito. Ad esempio, si potrebbe concordare che tali spese siano a carico dell'acquirente, a patto che ciò sia riflettuto nel prezzo di vendita e considerando eventuali vetustà.

Casi improrogabili e migliorie

In situazioni dove l'intervento straordinario è dovuto a un problema imprevisto, come la sostituzione di una caldaia in un impianto di riscaldamento centralizzato, la questione diventa più complessa. Se la nuova caldaia è semplicemente equivalente a quella esistente, è ragionevole che il venditore sostenga le spese. Tuttavia, se la nuova caldaia è significativamente migliore, portando a un miglioramento dei consumi, l'acquirente potrebbe giustamente coprire la differenza di prezzo.

Gestire le spese straordinarie deliberate prima del rogito richiede esperienza e, soprattutto, buon senso, anche nel caso in cui qualcosa sopravvengo dopo l'atto. Una comunicazione chiara e la predisposizione di clausole adeguate possono aiutare a prevenire disaccordi e assicurare che entrambe le parti siano trattate equamente.