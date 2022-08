Tra i più grandi desideri quando si compiono diciotto anni, in prima posizione si colloca sicuramente l’ottenimento della patente di guida. Essere patentati, per i giovani, è sinonimo di autonomia, di andare in giro con gli amici, recarsi a scuola o all’università automuniti.

Guidare, però, richiede anche una dose molto generosa di prudenza, conoscere alla perfezione la segnaletica stradale, rispettare i limiti di velocità e rispettare le regole del Codice della Strada.

In questo articolo, andiamo a delineare un quadro su quale ente rilascia la patente di guida, come si richiede e quali sono gli esami da superare per ottenere il documento.

Chi è l'ente che rilascia la patente di guida

Quando si diventa maggiorenni, uno dei primi grandi desideri è prendere la patente di guida. Ottenerla, però, non è così immediato. Si devono compilare alcuni documenti, farne apposita richiesta e superare due esami.

Ma chi rilascia la patente di guida? L’ente preposto al rilascio del tesserino rosa è il Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT), quello che prima era chiamato Motorizzazione Civile. Ci si può rivolgere direttamente oppure, come avviene di norma, tramite una scuola guida.

Ma torniamo a parlare del Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT). Si tratta di una struttura decentrata, ufficio provinciale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Abbiamo detto che per richiedere e ottenere il rilascio della patente di guida, si deve compilare l’apposita documentazione e sostenere due esami: una prova teorica e una prova pratica di guida.

Soffermiamoci sulla documentazione. Oltre a compilare i documenti, il richiedente deve anche allegare:

Una copia del documento di riconoscimento;

Due fototessere realizzate su uno sfondo bianco e a capo scoperto, in modo tale che il richiedente sia perfettamente riconoscibile;

Il certificato medico indicante la buona salute del richiedente, che non sia stato rilasciato più di tre mesi prima. Anche sul certificato medico deve essere applicata la fotografia del richiedente;

La ricevuta del versamento dei bolli e dei diritti.

Generalmente, una volta presentata la domanda, si frequenta un corso di scuola guida, dove si apprende, prima di tutto la parte teorica, per esempio, sulla segnaletica e alcuni aspetti del Codice della Strada e, successivamente, si effettuano le lezioni di guida.

Al termine delle lezioni, si devono svolgere due esami: il primo è quello teorico. La prima prova si può superare anche in autonomia: l’importante è sostenere l’esame entro sei mesi da quando è stata presentata la domanda.

Al superamento della prova teorica, si ottiene il foglio rosa. Successivamente, si deve sostenere la prova pratica, ovvero la prova si esercitazione alla guida che si effettua su strada.

Solo superando entrambi gli esami, si può ottenere la patente di guida.

Come si legge la patente di guida

Una volta ottenuto il fatidico e desiderato tesserino rosa devi anche imparare a leggerlo. Analizziamo, brevemente, quali sono le voci riportate.

Già da tempo, le patenti non sono più stampate in formato cartaceo, ma hanno la forma di un tesserino plastificato e, come abbiamo detto, sono di colore rosa. Le facciate del tesserino sono due.

Sulla parte anteriore sono riportati:

1. Il cognome;

Il cognome; 2. Il nome;

Il nome; 3. La data e il luogo di nascita.

Vi sono, poi, indicate:

4a. La data del rilascio;

La data del rilascio; 4b. La della scadenza.

Al punto 4c. della patente è indicata la nota “Rilasciata da”, con la sigla dell’ente che ha rilasciato il documento. Può essere riportata, per esempio, la sigla MIT UCO. Che cosa vuol dire? Si tratta dell’acronimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Centrale Operativo.

Infine, al punto 5. vi è il numero del documento, al punto 7. la firma, al punto 9. la categoria della patente (A, B, C e così via). Sempre sulla parte anteriore, c’è apposta la fotografia.

Passiamo al retro del documento. Salta subito agli occhi la tabella al punto 9., nella quale sono indicate tutte le categorie delle patenti. Naturalmente, a seconda di quella posseduta, verranno compilate le righe corrispondenti, con questi altri elementi:

10. La Data del primo rilascio;

La Data del primo rilascio; 11. La Data della scadenza.

Infine, al punto 12. vengono indicati diversi elementi. Per esempio? Chi è obbligato a guidare indossando gli occhiali, sul documento ha indicato il codice 01. A differenza delle patenti precedenti, è stata eliminata la residenza.

Ovviamente, anche il tesserino rosa ha una scadenza. Come si rinnova la patente di guida? Per rinnovarla, bisogna effettuare la visita medica e ottenere l'idoneità. Il certificato medico di idoneità viene rilasciato dal proprio medico di base, oppure direttamente da un medico messo a disposizione dalle scuole guida abilitate al rinnovo o presso i centri Aci che si occuperanno di inviare la documentazione all'ex Motorizzazione, cui procederà al rilascio del nuovo tesserino rosa di guida.

