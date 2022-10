Spesso non ci si pensa abbastanza. La gestione di un condominio non è semplice come sembra e richiede numerose figure professionali, oltre che l’amministratore di condominio, con il quale sono soliti interfacciarsi i condomini per pagare la propria quota o per segnalare problemi di diversa natura.

Tra le varie figure che occorrono alla gestione di un condominio vi sono, per esempio, gli addetti alla pulizia delle scale e alla pulizia esterna, l’addetto alla cura e alla manutenzione del verde. Vi sono anche i fornitori e i tecnici, altre figure che, spesso, non saltano subito agli occhi.

Chi è tenuto a scegliere i fornitori e i tecnici? In base a quali caratteristiche si effettua la scelta? Analizziamo questo poco considerato, altrettanto importante aspetto, in base alle ultime disposizioni di legge.

Fornitori e tecnici di un condominio, a chi spetta la scelta?

Tra i molti compiti che l’amministratore di condominio è tenuto a svolgere, c’è anche quello di individuare i fornitori e i tecnici, sottoscrivere i contratti per le forniture e i servizi e assegnare le attività. Ovviamente, tutto ciò nel rispetto dei limiti economici stabiliti in assemblea di condominio.

L’amministratore di condominio è tenuto, infatti, a garantire sempre la maggiore efficienza e un buon servizio, rispettando il budget deliberato e soddisfacendo le esigenze dei condomini.

La nomina del giusto amministratore condominiale è fondamentale, in quanto andrà a ricoprire un ruolo da non sottovalutare. Amministrare un condominio non significa solo tenere i conti e ripartire le spese. L’amministratore va ad assumere tutte le funzioni esecutive del condominio. Uno dei suoi compiti è la corretta gestione dei beni comuni e solo ottemperando questo dovere nel rispetto di tutti i condomini, allora svolgerà appieno e nel miglior modo possibile le sue funzioni.

In base a quali criteri l’amministratore individua le figure professionali dei fornitori e dei tecnici e su quali sono i suoi compiti, ne parlaremo in seguito. Soffermiamoci su chi effettua la scelta dei tecnici e dei fornitori.

Come abbiamo già detto è competenza dell’amministratore individuarli e gestirli. In che modo? Deve, innanzitutto, valutare il grado di efficienza e cosa offrono i professionisti. A meno che non si tratti di casi eccezionali, l’amministratore, agendo come tramite tra i condomini e i professionisti, deve sottoporre all'attenzione dell' assemblea i preventivi, affinché deliberi quello più conveniente.

Spesso, si pensa erroneamente che sia l’amministratore a selezione e scegliere i fornitori per il condominio. Niente di più sbagliato! L’amministratore, come spiegheremo in seguito, ha il compito di informarsi sui fornitori e portare uno o più preventivi in assemblea condominiale.

Pertanto, la scelta conclusiva spetta solo e unicamente all’assemblea condominiale, la quale può anche richiedere all’amministratore di rivedere un contratto o licenziare un tecnico o un fornitore, qualora il servizio offerto non soddisfi o non rispetti quanto stipulato nel contratto. Quale maggioranza serve per la scelta? Per deliberare quale preventivo approvare, è necessaria la maggioranza dei condomini intervenuti, la quale deciderà quale ditta presenta il preventivo più conveniente e rispetta al meglio le necessità del condominio. In genere, sono due i parametri di scelta: il servizio svolto e la spesa necessaria.

Scelta del tecnico e del fornitore: cosa deve valutare l’amministratore

Quando si scelgono fornitori e tecnici, l’amministratore di condominio deve prestare molta attenzione ad alcuni criteri fondamentali. Uno dei più importati è sicuramente la verifica del possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per operare, il possesso della Partita Iva e, eventualmente, l'iscrizione all'Albo professionale o alla Camera di Commercio.

Nella maggior parte dei casi, quando si scelgono tecnici e fornitori si opta per quelli che hanno già maturato diversi anni di esperienza, che siano efficienti e sappiano svolgere al meglio il proprio lavoro. Insomma, dopo aver verificato la presenza effettiva delle autorizzazioni previste della normativa di legge vigente, l’amministratore butta un occhio sulle referenze.

Bisogna prestare attenzione al preventivo. Come già detto, il preventivo proposto viene approvato definitivamente solo dall’assemblea di condominio, ma uno dei compiti dell’amministratore è controllare che sia ben dettagliato e che il budget previsto sia riportato in maniera chiara, onde evitare l’insorgere di problemi di qualsiasi tipo.

Abbiamo anche detto che la scelta viene deliberata dall’assemblea di condominio e non dall’amministratore, salvo casi assolutamente eccezionali. In alcune circostanze emergenziali, l’amministratore può assumersi l’onere decisionale. Si pensi, per esempio, al caso di un guasto improvviso del cancello o del portone di ingresso, ma anche a casi più gravi che possono recare danni a persone e/o cose, come la rottura di una grondaia oppure la caduta di pezzi di intonaco dal fabbricato.