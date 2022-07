Al contrario di quanto si possa presupporre, non è sempre obbligatorio indossare le cinture di sicurezza in auto. Ci sono delle eccezioni. Scopriamo quali sono.

Il Codice della Strada prevede che il conducente ed i passeggeri indossino le cinture sicurezza: il legislatore ha imposto questa regola nel tentativo di ridurre al massimo i casi di lesioni per essere stati sbalzati fuori dalla propria macchina a seguito di un incidente stradale.

Nel caso in cui un automobilista dovesse decidere di non indossare le cinture di sicurezza, le conseguenze potrebbero essere particolarmente gravi. Queste non si fermano unicamente a vedersi togliere dei punti dalla patente o dei problemi con la copertura assicurativa, ma ci sono anche delle vere e proprie responsabilità civili e penali. Il Codice della Strada, però, prevede delle ipotesi nelle quali sia possibile non indossare le cinture di sicurezza: se ci sono particolari ragioni di salute, nel caso in cui si rientri in particolari categorie o perché si sta svolgendo una determinata attività. Scopriamo quali sono i casi di esenzione.

Cinture di sicurezza: quando sono obbligatorie

L'articolo 172 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che i conducenti ed i passeggeri indossino sempre le cinture di sicurezza. Lo scopo di questo obbligo è quella di evitare che, nel caso in cui si sia un incidente od una frenata particolarmente brusca, gli occupanti del veicolo possano essere sbalzati fuori. Grazie ad un particolare sistema di bloccaggio, le cinture di sicurezza trattengono il corpo del passeggero al sedile. Questo è il motivo per il quale l'obbligo di indossarle vale anche per i passeggeri che sono seduti dietro: nel caso in cui dovesse esserci un incidente, potrebbero colpire le persone sedute davanti.

I conducenti ed i passeggeri sono obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza in queste tipologie di veicoli:

veicoli L6, ossia le minicar;

veicoli M1, sono quelli con al massimo otto posti. Le comuni automobili e gli autocaravan;

veicoli M2, sono quelli con più di otto posti oltre il conducente. Sempre che non siano autorizzati al trasporto di persone in piedi;

veicoli N1, N2 e N3, sono quelli destinati al trasporto di merci. Come gli autocarri.

Quanti non dovessero rispettare l'obbligo di indossare le cinture - indipendentemente che sia il conducente o un passeggero - sono previste le seguenti sanzioni:

decurtazione di cinque punti della patente, dieci se la si è presa da meno di tre anni;

sanzione pari ad 80 euro;

nel caso in cui si violi più volte l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, la patente viene sospesa per un periodo minimo di 15 giorni fino a due mesi.

Più gravi potrebbero essere le ripercussioni in caso di incidente. Queste potrebbero essere di tipo:

civile , che potrebbero portare a pagare il risarcimento dei danni subiti da quanti sono stati trasportati, oltre a non ricevere il risarcimento dei danni, nel caso in cui l'incidente fosse colpa dell'altra vettura;

, che potrebbero portare a pagare il risarcimento dei danni subiti da quanti sono stati trasportati, oltre a non ricevere il risarcimento dei danni, nel caso in cui l'incidente fosse colpa dell'altra vettura; penale: il conducente può rispondere del reato di lesioni aggravate o di concorso in omicidio stradale.

Gli esonerati

Le cinture di sicurezza, comunque, non devono essere indossate da tutti i passeggeri ed i conducenti. Ci sono dei casi nei quali alcuni soggetti sono esonerati da questo obbligo ed hanno la possibilità di circolare senza averle addosso. Il Codice della Strada prevede queste esenzioni:

nel caso in cui sussistano particolari condizioni fisiche, che rendano le cinture di sicurezza nocive per un passeggero;

ragioni di emergenza, ma solo per le forze dell'ordine;

specifiche categorie di conducenti e passeggeri.

Il fatto che si stiano guidando delle vetture datate, sulle quali le cinture di sicurezza non siano stata installate, non esonera dall'obbligo di indossarle.

Soffermiamoci un attimo sui passeggeri che sono esentati dall'uso delle cinture di sicurezza per motivi di salute. Il Codice della Strada prevede che possano non indossarle:

donne in stato di gravidanza per le quali l’uso delle cinture rappresenti un grave rischio per le condizioni di salute;

obesità particolarmente grave (oltre il 50% del peso teorico) per tutta la durata di tale condizione;

gravi insufficienze respiratorie (ad esempio in caso di enfisema o asma), per un periodo pari a un anno;

menomazioni o amputazioni che determinano la mancanza di punti di appoggio delle cinture, esenzione illimitata;

portatori di tutori per disarticolazione della spalla o dell’anca;

portatori di particolari tipologie di busti ortopedici.

Cinture di sicurezza: le altre categorie esentate

Il Codice della Strada prevede l'esonero dell'uso delle cinture di sicurezza a quei soggetti, per i quali il loro uso sarebbe di intralcio allo svolgimento dello stesso. Ma sarebbero d'intralcio anche ai passeggeri che circolano su determinate categorie di veicoli. Stiamo parlando di questi soggetti: