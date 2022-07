Anche per i nuovi nati è necessario il codice fiscale e la tessera sanitaria. Grazie ad essi possono essere visitati gratuitamente dal pediatra e usufruire di tutti i servizi. Come richiederli e quanto serve serve? Qui una guida.

Una delle prime preoccupazioni burocratiche dopo l'arrivo di un bambino è quella di denunciarne la nascita all’ospedale spesso o al Comune di residenza entro 10 giorni. Tra i vari adempimenti formali trova importanza anche la creazione del codice fiscale del figlio, che rappresenta un importante mezzo di identificazione dell’individuo, nonché strumento indispensabile per accedere a diversi servizi. In questo articolo vedremo come e dove richiederlo oltre a chiarire quali sono le tempistiche per ottenere il codice fiscale e la tessera Sanitaria di un neonato.

Codice fiscale neonato 2022, ecco come averlo

Richiedere il codice fiscale neonato 2022 è necessario compilare un modello apposito da inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento funge da domanda ed è fondamentale per poi creare il noto codice alfanumerico che compare sul tesserino. Il modello AA4/8 è consultabile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed è utile informarsi in modo da evitare di commettere errori nella sua compilazione.

Per l’invio bisogna munirsi dei seguenti documenti:

una copia del modello AA4/8 compreso di firma digitale;

documenti che certificano la nascita del bambino o della bambina;

la carta di identità del genitore o tutore che richiede il codice fiscale.

Importante è precisare che nonostante si trovino in giro per il Web programmi per la costruzione del codice fiscale, è vietato produrlo da sé senza passare per l’Agenzia delle Entrate, si potrebbe in tal caso andare incontro a sanzioni amministrative.

Se i genitori si attivano presto per la ricezione del codice, potranno così ottenere la tessera sanitaria che consente al neonato di essere iscritto come ogni cittadino al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quanto ci mette ad arrivare e tempi di attesa

Una volta effettuata la denuncia di nascita del bambino, la procedura è leggermente diversa in base alla Regione in cui si risiede. I dati vengono trasmessi celermente all’Agenzia delle Entrate se la notifica della nascita del neonato avviene in Comune. In questo caso appena avviene l’iscrizione all’Anagrafe, si riceverà un documento provvisorio equivalente. In questo modo i genitori potranno accompagnare tranquillamente il piccolo dal pediatra senza problemi di accesso alle strutture sanitarie.

Un’altra modalità è quella di denunciare la nascita in ospedale, dove tramite un apposito centro nascite vengono raccolti i dati e mandati poi al Comune, che si attiverà per il procedimento sopra descritto.

Tutti e due i modi non richiedono alcuno sforzo ai genitori, che in breve tempo riceveranno direttamente a casa il codice fiscale del figlio. Le tempistiche possono variare ma generalmente si tratta di un mese dopo la nascita del bambino. Il servizio è completamente grauito.

Come iscrivere un neonato all'Anagrafe

Per iscrivere un neonato all’anagrafe occorre che entro tre giorni dalla nascita la struttura ospedaliera comunichi all’Anagrafe il nome del bambino e i dati per l’iscrizione. Questi procedimenti avvengono in modo automatico, di conseguenza i genitori non devono scomodarsi.

Qualora però non si sia ancora scelto il nome del piccolo, possono passare fino a 10 giorni per la registrazione, che si svolge:

presso il Comune di residenza dei genitori;

presso il Comune in cui è nato il bambino;

presso il Comune di residenza della madre.

Tessera sanotaria neonato 2022, le istruzioni

La Tessera Sanitaria è ormai un documento fondamentale per poter accedere a tutte le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Da alcuni anni, la tessera è stata dotata di un particolare microchip tramite il quale si può fare ingresso anche ai servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

La tessera riporta:

il codice fiscale della persona;

il luogo di nascita;

la data di scadenza pari a sei anni;

un codice Braille per i non vedenti.

Come chiarito dal portale Tessera Sanitaria, quest’ultima viene rilasciata:

“a tutti i nuovi nati ai quali è stato attribuito il codice fiscale. A tali soggetti è inviata, automaticamente, una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla scadenza, previo invio dei dati di assistenza da parte della ASL al Sistema TS, viene prodotta una nuova Tessera-CNS con scadenza ordinaria.”

Per i neonati il procedimento è piuttosto semplice: se la richiesta è inoltrata da terzi, il piccolo riceve la tessera sanitaria automaticamente dal momento in cui gli viene attribuito un codice fiscale. Questa viene spedita direttamente a casa e la sua validità è di un anno.

Trascorsi i 12 mesi verrà poi rinnovata con una durata di sei anni e inviata alla residenza.

In alternativa i genitori stessi devono recarsi a uno sportello AUSL in Comune, dove potranno ricevere immediatamente la Tessera Sanitaria presentando:

il documento di nascita;

il codice fiscale del nuovo nato.

Per comodità, tutti possono richiedere il documento del bambino se delegati dal genitore. Serve quindi un documento firmato accompagnato dai dati del bambino che consente a nonni, amici o familiari di ritirare la tessera.