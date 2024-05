Tutti o, davvero quasi tutti, conoscono il coltello svizzero dai mille usi e, spesso, ci si chiede se si può portare in tasca oppure no.

Si tratta di uno degli oggetti che si portano quando si affronta una escursione oppure si fa una lunga passeggiata tra boschi e sentieri, ma anche quando si fa un semplice picnic. Utile per fare davvero molte cose: dal ragliare un rovo a sbucciare un frutto, ma anche per togliere una spina da un dito.

Nonostante sia un oggetto davvero utile in molti contesti, bisogna informarsi e sapere quando si può portare in tasca.

Vediamo, quindi, quali sono le regole da conoscere e per non ritrovarsi a commettere eventuali comportamenti illeciti.

Che coltello si può portare in tasca?

Il coltello svizzero o, in generale, il cutter non nasce come arma, bensì come un aiuto al fai da te, sia che ci si trovi nella propria cucina o in campeggio oppure facendo una escursione.

In base alla legge, non si possono portare, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Cosa si intende con giustificato motivo? La legge non precisa quali siano queste ragioni, ma la giurisprudenza le interpreta nel senso di ritenere giustificato il porto di coltello in tutti i casi in cui serve per una necessità effettiva, facilmente dimostrabile e di natura innocua e non offensiva.

Tuttavia, nonostante ciò, in base alla normativa di legge girare con in tasca una lama costituisce reato.

L’eventuale utilizzo, fuori dalla propria dimora, di un coltello deve essere adeguatamente motivato alle autorità in caso di controllo.

Si pensi, per esempio, ad una persona che gira con in tasca un coltello svizzero o un cutter in un luogo affollato, come una piazza o una stazione ferroviaria. In questo caso, si denota un alto pericolo per l’incolumità pubblica.

In ogni caso, verrà sempre valutato il contesto, oltre che l’intenzione d’uso, nel caso in cui si venga fermati con un coltello addosso. Ritornando ai coltelli svizzeri, in linea di massima, l’autorizzazione al loro utilizzo è solitamente legata alla finalità pratica e non dolosa. Ovviamente, se l’uso diventa intenzionale, allora verrà considerato anche quello come un’arma bianca.

Quali sono i coltelli che si possono portare in giro?

I coltelli di qualsiasi dimensione vengono considerati strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. La stessa difesa personale non costituisce un giustificato motivo per uscire di casa con un coltello in tasca.

Il coltello svizzero può essere portato con sé solo in presenza di un giustificato motivo. Ma la stessa normativa è piuttosto vaga quando si riferisce ai comuni coltelli da cucina.

Anche un coltello tascabile, proprio nel caso del coltello svizzero, viene concepito principalmente per uso pratico e non per causare danni. Tuttavia, qualora venisse utilizzato con l’intenzione di ferire, ma anche solo di minacciare qualcuno, allora verrebbe riclassificato come arma.

Quali sono i coltelli che si possono portare in giro? Portare o trasportare un’arma di categoria D senza un motivo legittimo è soggetto a sanzioni significative.

Quando si vuole andare a fare un picnic o un’escursione, avere in tasca un coltellino multifunzione non dovrebbe causare preoccupazioni, in quanto il suo utilizzo è legato a finalità pratiche. Fermo restando che la chiara rimane sempre e comunque l’assenza di intenzione di causare danni con lo stesso.

Cosa succede se ti fermano con un coltello?

Ci sono alcune tipologie di coltelli come, per esempio, quello a scatto, il cui porto è assolutamente vietato.

Si tratta di armi bianche per le quali non è ammessa alcuna licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

La condotta di chi porta un coltello espressamente vietato è punita con l’arresto da 18 mesi a 3 anni.

Se ci spostiamo, in linea generale, sul caso in cui si viene fermati con un coltello, in base a quanto abbiamo spiegato fino ad ora, chi trasgredisce alla norma viene punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Quali sono i coltelli legali?

Per capire se un coltello è legale o meno si deve verificare se ha la lama su entrambi i lati. La detenzione in casa di un coltello arma bianca è legale solo quando viene effettuata la comunicazione alla questura. Inoltre, non si può mai uscire con esso, a meno che non si abbia il porto d’armi.

Quindi, un coltello con la lama su entrambi i lati è sempre illegale, anche quando non si ha il porto d’armi. Inoltre, è illegale anche se di piccole dimensioni.

Invece, la detenzione in casa di un coltello arma impropria è sempre legale anche senza preventive comunicazioni o autorizzazioni. Si può uscire di casa con esso anche senza il porto d’armi, ma, come già detto, deve esserci una valida ragione che non deve essere contraddetta da elementi esterni.

Leggi anche: Ecco 3 armi che si possono avere senza il porto d’armi