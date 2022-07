Quasi tutti associano la coltivazione della cannabis a casa ad un fatto illegale per il quale si va in galera. Ma in realtà non è sempre così.

Infatti, in alcune situazioni, rispettando dei criteri specifici, si eviterà la reclusione. Ecco cosa dicono la legge e la Corte di Cassazione in merito.

La cannabis è illegale? Facciamo chiarezza

Pur essendo considerata e classificata come una droga leggera, l'ordinamento giuridico nazionale riconosce la cannabis come illegale.

Tale fatto illecito viene punito da quanto viene indicato all'interno dell'art. 73 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, il quale prevede che:

"Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000."

Ciò nonostante, la normativa italiana prevede un'eccezione a questa regola, disponendo che l'autorizzazione non debba essere richiesta dalle farmacie.

Per cui, ne conviene che, la coltivazione della marijuana nella propria abitazione sia sicuramente illegale, dal momento che si configura l'ipotesi della commissione di un reato. Tuttavia, non sempre l'illecito sarà considerato penale, ma, talvolta, sarà considerato, invece, amministrativo.

Si può coltivare la cannabis a casa? Quando è legale e quando non lo è

Non sempre coltivare della cannabis all'interno della propria abitazione rappresenta un illecito penale. Infatti, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito a tale questione, disponendo dei criteri specifici mediante i quali la coltivazione non viene considerata reato.

In particolare, stiamo parlando di situazioni nelle quali:

vengono utilizzate delle tecniche rudimentali per la coltura;

vengano coltivate poche piantine;

venga ricavata una scarsa quantità di sostanza stupefacente;

non si rinvengano degli strumenti o dell'attrezzatura che facciano presupporre uno spaccio della sostanza stupefacente ricavata;

la sostanza stupefacente sia destinata ad un uso personale.

Anche se quando ricorrono questi criteri specifici non si configura l'ipotesi di reato, la coltivazione non potrà comunque essere considerata legale.

Perciò, qualora le forze dell'ordine scoprissero un esiguo numero di piantine coltivate, queste ultime saranno comunque sequestrate e verrà inflitta una sanzione amministrativa al proprietario delle medesime.

Quante piantine si possono coltivare, il numero previsto dalla normativa

Con l'approvazione di un apposito disegno di legge all'interno della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sono state aumentate il numero di piantine che è consentito coltivare nelle proprie abitazioni.

A tal proposito, infatti il numero è passato da tre a quattro, ed entro tale limite la legge esclude che vengano inflitte delle sanzioni penali ai coltivatori della sostanza stupefacente.

Questa regola risulta essere valida anche nelle circostanze in cui:

non sia sta richiesta la specifica autorizzazione;

la sostanze stupefacente non venga utilizzata per scopi terapeutici.

Nella prassi, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito a tale questione, disponendo per l'assenza di responsabilità penale nel caso di coltivazioni di piccole dimensioni.

In alcune sentenze è arrivata ad assolvere perfino degli imputati che, all'interno della propria abitazione, stavano coltivando ben 11 e 12 piantine di erba, dal momento che non sussisteva l'ipotesi di spaccio della sostanza.

Quando è reato e quali sono le sanzioni

Non sempre però si viene graziati, infatti esistono dei casi nei quali la coltivazione di marijuana domestica è illegale e si configura l'ipotesi di reato. In particolare, l'art. 73 del DPR n. 309/90 prevede le seguenti sanzioni penali nei confronti dei trasgressori, disponendo:

un periodo di reclusione, il quale potrà andare da un minimo di 6 anni fino ad un massimo di 20 anni;

una sanzione amministrativa, la quale potrà andare da un minimo di 26.000 euro fino ad un massimo di 260.000 euro.

Qualora l'illecito penale sia di lieve entità, le pene saranno diminuite a:

un periodo di reclusione pari a 4 anni;

una sanzione amministrativa compresa tra i 1.032 euro ed i 10.329 euro.

Anche se le piantine sono massimo quattro, potrà scattare l'ipotesi di reato qualora le tecniche utilizzate dal coltivatore non siano rudimentali oppure qualora la sostanza venga spacciata.

In quali casi la coltivazione è soltanto un illecito amministrativo

Il reato è escluso nel caso il numero di piantine sia pari o inferiore a quattro e potrà essere escluso anche qualora sussistano i precedenti criteri, delineati dalla Corte di Cassazione, che abbiamo specificato precedentemente.

Tuttavia, la legge dispone comunque l'illegalità della cannabis dal punto di vista amministrativo, prevedendo come possibili sanzioni quelle di ottenere il rilascio di uno dei seguenti documenti:

la carta d'identità valida per l'espatrio;

la patente;

il patentino;