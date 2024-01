Come aiutare figlio a comprare casa: 4 metodi oltre al mutuo

Non esiste solo il mutuo, esistono altri modi per aiutare un figlio a comprare casa. Ecco quali sono le soluzioni migliori.

Una delle domande più comuni per l'acquisto di un immobile è: come aiutare un figlio a comprare casa anche nella fase di recessione? Si tratta di una situazione che i genitori affrontano nel momento in cui il proprio figlio ha raggiunto una certa stabilità lavorativa ma il suo reddito è ancora insufficiente per permettersi l'acquisto di un'abitazione e lasciare il nido familiare.

Come aiutare figlio a comprare casa senza mutuo

Quando si deve acquistare casa si pensa subito al mutuo ma, con un lavoro appena avviato e senza garanzie la banca non concede mutui. Dunque, come aiutare un figlio a comprare casa? Un'alternativa è quella di ottenere un mutuo intestato ai genitori, mentre l'immobile viene intestato al figlio che diventa il proprietario.

In questo caso, il figlio deve trasferirsi nell'appartamento entro un anno dall'acquisto e utilizzarlo come abitazione principale. Tuttavia, si deve considerare che non sarà possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo, in quanto il proprietario dell'immobile e il titolare del mutuo non coincideranno. L'unica possibilità per ottenere la detrazione sarà quella di cointestare il mutuo tra figlio e genitori. Sappiamo che il mutuo non è l'unica soluzione: vediamone altre 4.

Il caso della donazione diretta di un immobile

Tra le diverse soluzioni su come aiutare un figlio a comprare casa, esiste la possibilità di acquistare un immobile tramite donazione diretta. In questo caso, il donante trasferisce gratuitamente la proprietà dell'immobile al donatario, ossia il tuo figlio. Questo atto giuridico deve essere svolto davanti a un notaio ed è vantaggioso perché ti permette di risparmiare sulle imposte e tasse.

In alternativa, se non possiedi fisicamente un immobile da donare, puoi offrire al tuo figlio la somma di denaro necessaria per l'acquisto. Questa somma può essere versata sul suo conto corrente, sul conto del venditore o dell'agenzia immobiliare. Questo è un modo ideale per accendere un mutuo, in quanto la liquidità può coprire il 20% del prezzo dell'immobile, che di solito viene escluso dalle banche.

Quando scegliere la donazione indiretta

Per effettuare la donazione indiretta, al fine di aiutare un figlio a comprare casa, si possono trasferire i soldi utilizzando strumenti finanziari come assegni bancari o bonifici bancari o circolari. Questi strumenti renderanno la transazione trasparente agli occhi del fisco ed eviteranno eventuali sospetti di passaggi di denaro in nero.

Quando si effettua il bonifico, bisogna specificare nella causale che si tratta di una donazione per l'acquisto della casa. Questo dettaglio sarà importante anche nel momento del rogito notarile, in cui verrà indicata la provenienza della liquidità per evitare il pagamento di tasse sulla donazione tra padre e figlio.

La scelta di effettuare l'acquisto tramite la cessione del quinto

Un'altra opzione per aiutare un figlio a comprare casa è attraverso la cessione del quinto dello stipendio. Questo tipo di finanziamento è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati e prevede la restituzione diretta di una rata mensile prelevata dallo stipendio o dalla pensione del lavoratore. La rata mensile può rappresentare al massimo un quinto dello stipendio o della pensione.

Con questa formula finanziaria, non si corre il rischio di dimenticare la rata, in quanto viene prelevata direttamente dallo stipendio, e presenta vantaggi come la possibilità di accedere al finanziamento anche in caso di segnalazione come cattivo pagatore al CRIF e un tasso fisso nel tempo. Tuttavia, se sei un lavoratore autonomo, questa opzione non sarà disponibile poiché la somma viene trattenuta dal salario durante il rapporto di lavoro.

Il caso di acquisto tramite TFR

Un'altra opzione è quella di chiedere un anticipo sul TFR (trattamento di fine rapporto lavorativo) utile per aiutare un figlio a comprare casa. Questo anticipo può essere richiesto fino al 70% del TFR e può essere utilizzato per l'acquisto della prima casa del proprio figlio.

Tuttavia, l'anticipo è soggetto a una ritenuta a titolo di imposta del 23% e richiede la presentazione di documenti come il certificato di residenza, l'atto notarile che attesti che il TFR non sia già stato vincolato, il modello unico per dimostrare che non si possiedono altre abitazioni e i documenti relativi all'acquisto dell'abitazione.

La possibilità di aiutare un figlio ad acquistare un'abitazione

In conclusione, ci sono diverse soluzioni finanziarie che possono essere utilizzate per aiutare un figlio a comprare casa anche in fasi di recessione. Alcuni danno la possibilità di trasferire a titolo gratuito degli immobili, altri spiegano come donare casa al figlio senza passare dal notaio.

Tra le opzioni ci sono la donazione diretta o indiretta, la cessione del quinto, l'acquisto con mutuo intestato ai genitori, l'utilizzo dell'anticipo sul TFR e la fideiussione. Ognuna di queste soluzioni ha vantaggi e svantaggi che è importante valutare attentamente prima di prendere una decisione.