La scrittura privata è uno strumento utile quando si decide di prendere un accordo tra persone che si conoscono bene, come ad esempio amici e parenti, soprattutto nel caso di prestiti. Ecco come deve essere redatta per avere validità.

La scrittura privata è un documento che si utilizza in particolari occasioni, generalmente tra persone che si conoscono. Si tratta di un vero e proprio documento, che ha una sua validità, se utilizzato per determinati scopi. Una scrittura di questo tipo si può redigere nel caso di accordi tra parenti, come ad esempio intorno a somme di denaro: per i prestiti è il documento ideale.

Un documento di questo tipo è utile per diversi scopi: prima di tutto per tenere traccia di eventuali somme di denaro prestate tra parenti, e poi per avere un documento valido anche di fronte a eventuali controlli fiscali circa il denaro prestato o depositato. Il rischio di contestazioni da parte del fisco, per esempio, scende nel momento in cui è possibile dimostrare che una certa somma è stata prestata o donata ad un proprio parente.

Tuttavia per scrivere un documento di questo tipo che possa avere una sua validità anche in queste situazioni, è necessario redigerlo con la massima cura, completando tutte le informazioni specifiche. Vediamo in questo articolo una panoramica di come redigere una scrittura privata.

Scrittura privata tra parenti: quali informazioni inserire

Prima di tutto bisogna sapere che per redigere una scrittura privata tra parenti, è necessario un accordo tra i due. Per semplificare, facciamo l'esempio più semplice, ovvero quello di un prestito che un familiare dispone verso un proprio parente. In questo caso i due soggetti possono concordare su una scrittura privata per ottenere diverse tutele, ovvero per rendere tracciabile questo passaggio di denaro.

Tra le informazioni che non devono mai mancare in un documento di questo tipo troviamo:

I dati personali dei soggetti coinvolti: in questo caso più sono completi, meglio è. Si tratta di nome e cognome, codice fiscale, dati personali ulteriori per individuare le persone coinvolte;





Importi prestati: si deve indicare con esattezza, seguendo l'esempio del prestito, la cifra che viene prestata da un soggetto ad un altro;





Tipologia prestito: in alcuni casi si può trattare di una donazione volontaria, ovvero un prestito a titolo gratuito, oppure un prestito per cui è prevista la restituzione, e possono essere indicati gli eventuali interessi, che tengano conto delle norme presenti in Italia;





Data di scadenza dell'eventuale rimborso del prestito;





Modalità di rimborso del prestito se è previsto, per esempio in un'unica soluzione oppure a rate, e modalità di pagamento previste, ad esempio tramite assegno bancario;





Data in cui viene sottoscritta la scrittura privata tra parenti: questa informazione è molto importante per poter risalire correttamente al momento in cui l'accordo è stato preso;





Firma dei soggetti coinvolti: anche questo punto è molto importante per attestare il documento.

Un documento di questo tipo può essere preparato autonomamente dai soggetti coinvolti, e può essere duplicato per la conservazione cartacea oppure in digitale. Va ricordato che nel caso di un prestito, si consiglia che questo avvenga tramite bonifico bancario, con causale specifica, in modo da poter tracciare ulteriormente il passaggio di denaro.

Scrittura privata tra parenti: quando è valida legalmente

La scrittura privata tra parenti è un accordo scritto che può essere convalidato anche a livello legale. Per farlo però, è necessario, oltre ad inserire tutte le informazioni viste sopra, anche ottenere una convalida da parte di un professionista, ovvero un notaio.

Anche se la scrittura privata è una valida traccia per eventuali prestiti o accordi di varia natura tra parenti, non sempre può essere valida a livello legale. Le leggi italiane infatti prevedono che questa abbia validità solamente se viene convalidata da un notaio.

Ecco cosa dice a questo proposito l'articolo 2702 del Codice Civile:

"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."

La sottoscrizione di un notaio è il modo migliore per rendere legale un documento, anche se questa procedura può avere qualche costo per chi è coinvolto. In alternativa, questo documento può avere valore legale solamente se il soggetto, per esempio coinvolto in una causa, dichiara espressamente di aver sottoscritto il documento, se viene impugnato contro di lui.

La data in una scrittura privata tra parenti

Abbiamo visto che la data è un elemento molto importante in una scrittura privata tra parenti, perché ne determina il momento di sottoscrizione, in cui per esempio è avvenuto il prestito. Questa data può anche essere confermata da quella in cui avviene il bonifico bancario, perfettamente tracciabile.

Nel caso di pagamenti in contanti, si ha minore tutela sui prestiti, perché non esiste alcun documento che possa tracciare l'avvenuto scambio effettivo di denaro.

Tuttavia in mancanza di informazioni, come è possibile individuare la data di origine della scrittura privata? Esistono alcune possibilità: