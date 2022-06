Ricevere una multa non è mai piacevole. Ma ricevere il sollecito di pagamento per una già pagata è realmente antipatico.

Parlando in linea teorica, un po' tutti dovrebbero conoscere a menadito le regole del Codice della Strada. Dopotutto si è dovuto sostenere un esame, dopo il quale è arrivata una patente. Essere alla guida da 5, 10 o 20 anni poco importante: le regole sulla strada sono grosso modo sempre uguali. Sì, certo: qualche cosa è cambiato. Ma se un'automobilista ha continuato a guidare, se voleva evitare di prendere una qualsivoglia multa, ha dovuto tenersi aggiornato quel tanto che serviva. Quando si sbaglia alla guida è, infatti, sempre importante ricordare che non ne va solo e soltanto dell'integrità economica del proprio portafoglio, ma anche della salute personale e di quella degli altri. Bene, siamo stati attenti. Ma abbiamo sbagliato lo stesso e ci è arrivata una bella multa. Cosa dobbiamo fare adesso?

Multe: per il codice della strada c'è il diritto di difesa

Le multe non sono altro che delle sanzioni inflitte a chi commette degli errori quando guida. A quanti siano al volante da un po' più di anni, è bene ricordare che il Codice della Strada non è altro che quel complesso di norme che disciplinano la circolazione dei veicoli. I guidatori saranno tenuti ad adottare la prudenza del buon padre di famiglia e rispettare tutte le regole previste. Il Codice della Strada vieta, ad esempio, alcune manovre, che vengono ritenute pericolose, perché possono compromettere la sicurezza delle persone e dei mezzi che circolano sulla strada.

Perché tutti possano viaggiare nella massima sicurezza, il legislatore ha deciso di adottare una serie di prescrizioni, le quali dovranno essere osservate dai conducenti. Queste sono accompagnate da una serie di sanzioni - non solo multe - che potranno essere applicate dalle varie forze dell'ordine, quando qualche automobilista le trasgredisce. Qui dobbiamo soffermarci un attimo sulla nozione di polizia stradale: quella che viene richiamata all'interno del Codice della Strada non è esclusivamente l'omonimo corpo della Polizia di Stato, ma si intendono tutti i corpi di sicurezza che possono esercitare un presidio sulla circolazione.

In Italia c'è un numero sterminato di vetture che circolano sulla strada. Le infrazioni sono molte. Questo è un motivo per il quale può sempre capitare una multa ingiusta o sproporzionata rispetto all'infrazione commessa. Può anche arrivare una multa che ci sanziona per un eccesso di velocità, segnalato da un autovelox difettoso. Questa è un'ipotesi eccezionale: la maggior parte delle multe, comunque, arrivano a seguito di una reale infrazione.

L'automobilista, comunque vada, ha il pieno diritto a tutelarsi. Il diritto di difesa, secondo la nostra Costituzione, è sacro ed inviolabile in ogni fase di giudizio. Anche se in questo caso si parla di una eventuale responsabilità penale, questo principio può essere esteso a qualsiasi settore del diritto. Anche quando si commettono delle infrazioni del Codice della Strada. Per questo motivo, quando riceviamo una multa per una qualsiasi infrazione, abbiamo sempre il diritto di proporre ricorso.

Multe: ecco come procedere con le contestazioni

Nel momento in cui un automobilista dovesse ricevere una multa, può percorrere due strade diverse per tutelarsi. Sono due procedure alternative tra di loro: questo significa che, nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad una si preclude definitivamente l'altra. Queste due strade sono:

ricorso al prefetto . In questo caso il diretto interessato ha tempo 60 giorni dal momento in cui è stato notificato il verbale con l'indicazione della sanzione. Questo tipo di impugnazione può essere presentata personalmente o tramite un avvocato. Potrà essere recapitata all'ufficio competente a mano, tramite raccomandata o tramite Pec;

. In questo caso il diretto interessato ha tempo 60 giorni dal momento in cui è stato notificato il verbale con l'indicazione della sanzione. Questo tipo di impugnazione può essere presentata personalmente o tramite un avvocato. Potrà essere recapitata all'ufficio competente a mano, tramite raccomandata o tramite Pec; ricorso davanti al giudice di pace. Nel caso in cui dovesse decidere di rivolgersi all'autorità giudiziaria, il trasgressore dovrà necessario appoggiarsi ad un avvocato. Per le violazioni del Codice della Strada non è permesso andare in giudizio da soli. In questo caso, però, i termini per impugnare la multa sono ridotti: si ha tempo solo 30 giorni dalla notifica. A differenza del ricorso al prefetto è prevista la possibilità di chiedere la sospensione cautelare dell’efficacia della sanzione fin quando la questione non viene definita nel merito (fino a quando cioè il giudice non decide se hai torto o ragione).

Prima di andare avanti dobbiamo ricordare una regola molto importante: la normativa permette di difendersi, ma questa facoltà è riconosciuta solo e soltanto se non hai già pagato la multa. In altre parole non sarà possibile fare ricorso per una multa già pagata. Nel caso in cui dovessi decidere di pagare, hai ammesso tacitamente le tue responsabilità. Ma sei anche riuscito ad ottenere un beneficio economico: la sanzione, se onorata immediatamente, permette di ottenere una riduzione del 30% sull'importo originario da pagare. Per poter godere di questo vantaggio i tempi sono ristretti: cinque giorni. Quindi il suggerimento è uno solo: se sai di avere torto, ti conviene pagare immediatamente ed usufruire del pagamento agevolato. Promuovi il ricorso, se hai delle ottime pezze d'appoggio per dimostrare le tue ragioni.

Multa già pagata: arriva il sollecito

Adesso analizziamo un caso un po' diverso dai precedenti. Ti arriva un sollecito di pagamento per una multa che hai già provveduto a pagare. Ovviamente nessuno potrà mai chiederti di pagare una seconda volta, qualcosa che hai già saldato a tempo ed ora. Questo per una ragione molto ovvia: hai sbagliato e ti sei già assunto tutte le tue responsabilità. Non importa che tu abbia provveduto a pagare la multa in forma ridotta o se hai saldato la cifra intera. Questo stesso principio si applica anche nel caso tu abbia deciso di proporre ricorso e sia stato condannato a pagare.

Nel caso in cui tu abbia già provveduto a pagare la multa puoi risolvere il tuo problema in un unico modo. Dovrai presentare un’istanza all’ente che ti ha inviato il sollecito. In questa circostanza, infatti, è sufficiente produrre una copia del bonifico o della ricevuta di avvenuto pagamento.