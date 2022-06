È possibile fare una donazione in denaro ad un amico o ad un parente? Aiutare, in maniera disinteressata il proprio figlio che va a vivere da solo?

È possibile fare una donazione in denaro ad un amico o ad un parente? Aiutare, in maniera disinteressata il proprio figlio che va a vivere da solo? Quale causale deve essere usata per fare il bonifico? Ma soprattutto ci sono delle tasse pagare e a quanto ammontano?

Capita spesso di voler aiutare un parente od un amico, che stanno attraversando un periodo difficile. Spesso e volentieri, attraverso una donazione in denaro, si vuole aiutare il figlio, il quale va a vivere da solo o sta mettendo su famiglia con la fidanzata. Ricordiamoci, comunque, sempre di quella che è a tutti gli effetti una grande distinzione giuridica: quando si regala una somma di denaro ad un amico, siamo davanti ad una donazione. Quando, invece, c'è l'impegno a restituirla, anche senza interessi, siamo davanti ad un prestito, o ad un mutuo gratuito.

Ma scopriamo, insieme, quali sono le regole da seguire per fare un piccolo o grande regalo a qualcuno, senza avere dei problemi legali o con il fisco.

Donazioni: quali regole è necessario seguire

Nel caso in cui la donazione sia di modico valore, non sono necessarie particolari forme. Il regalo, in questo caso, può avvenire attraverso una semplicissima dichiarazione verbale. O molto più semplicemente procedendo a consegnare materialmente il denaro al diretto interessato o ad effettuare un bonifico con il relativo importo. Per tutto il 2022, se la donazione sarà inferiore a 2.000 euro, sarà possibile effettuarla anche in contanti (dal prossimo 1° gennaio 2023, salvo ripensamenti, il limite scenderà a 1.000 euro). Nel caso in cui l'importo dovesse superare i limiti che abbiamo appena riportato, sarà necessario trasferire queste cifre attraverso un bonifico o con un assegno non trasferibile.

È importante ricordare che la legge non indica quando una donazione possa essere considerata di modico valore. Per poterlo stabilire sarà necessario dare uno sguardo alle condizioni economiche del donante e del donatario. Per qualcuno, lo stesso importo potrà essere considerato modico, per altri non modico. Proviamo a pensare al nonno, il quale percepisce una pensione di un importo medio basso: nel caso in cui dovesse donare anche qualche migliaio di euro al nipote dal proprio conto corrente, saremo davanti ad una donazione non di modico valore. Il discorso cambierebbe, a parità di cifra donata, se il nonno vivesse in un attico in centro città ed usasse la Ferrari per spostarsi.

Cosa succede quando si donano tanti soldi

Nel caso in cui si dovesse effettuare una donazione di non modico valore, sarà obbligatorio avvalersi delle prestazioni di un notaio. Dovrà essere firmato un vero e proprio atto pubblico, con la presenza di due testimoni (questi generalmente vengono forniti dallo studio notarile). La donazione risulterà essere nulla, se i diretti interessati non dovessero seguire questa forma ed il donatario potrebbe trovarsi nella situazione di dover restituire l'importo, nel caso in cui un qualsiasi soggetto controinteressato dovesse fargli causa (non solo il donante, ma anche eventuali suoi eredi).

Ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui ci si dovesse trovare davanti ad una donazione di denaro di un certo valore, utile per acquistare l'auto od una parte di immobile, è sempre necessario formalizzare la donazione davanti ad un notaio, anche per tutelarsi da un eventuale accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe chiedere le dovute giustificazioni sugli importi ricevuti in donazione.

Proviamo a fare un esempio: il padre benestante che dovesse decidere di donare al figlio 10.000 euro per acquistare un'auto: la donazione potrebbe essere ritenuta di modico valore, considerando la situazione agiata del padre. Ma è bene firmare una scrittura privata, munendola di data certa, in modo da avere la documentazione necessaria da presentare al fisco, nel momento in cui dovesse essere richiesto da dove provenissero i soldi utilizzati per comprare l'automobile.

Come si deve fare una donazione di denaro

Proviamo a sintetizzare al massimo e a spiegare come si debba effettuare una donazione in denaro. Se l'importo è di modico valore, stiamo parlando di una cifra bassa come 500 o 1.000 euro, potrà essere consegnato nelle mani del beneficiario. Non sarà necessario pagarci delle tasse sopra. È possibile scegliere di fare dei versamenti attraverso dei sistemi tracciabili, come il bonifico bancario. È possibile, volendo, provvedere a formalizzare l'atto di donazione attraverso una scrittura privata. Sarà possibile registrarla, senza pagarci le tasse sopra.

Nel caso, invece, che la donazione non sia di modico valore (diciamo che possa essere di un importo intorno ai 5.000 euro, se il patrimonio dei soggetti coinvolti non è particolarmente ricco), è necessario recarsi da un notaio e firmare un atto pubblico di donazione.

Ricordiamo che, se il donante invece che donare dei soldi, dovesse preferire acquistare il bene per conto del donatario e decidesse di intestare a quest'ultimo la titolarità del bene, saremo davanti ad una donazione indiretta. Se, dunque, nella donazione diretta il donante procura al donatario i soldi, in quella indiretta gli procura direttamente il bene dopo aver pagato il relativo prezzo per suo conto. In tal caso il bene entra direttamente nel patrimonio del beneficiario, senza prima passare da quello del donante.