Un esposto in Procura può essere presentato da qualsiasi cittadino qualora si abbia il bisogno di segnalare un determinato comportamento oppure dei fatti sospetti.

Questo istituto giuridico può essere utilizzato quando si ha il dubbio della commissione di un reato da parte di una persona o gruppo di persone, quando non sia necessario procedere con una denuncia o con la querela. Un tipico esempio è il cittadino che chiede l'intervento delle Forze dell'ordine per dirimere una controversia tra condomini o sul luogo di lavoro, prima ancora di accertare se si tratti o meno di un reato.

Per presentare un esposto bisogna seguire una procedura formale, allegare indizi e documenti: in questo articolo una guida dettagliata.

Che cos'è un esposto

Un esposto consiste in una segnalazione da parte di qualsiasi privato cittadino presso la Procura della Repubblica del luogo in cui si ipotizza essere stata commessa una infrazione al Codice penale. Per presentarlo si può scegliere tra diverse modalità:

recandosi personalmente e, quindi, in maniera fisica, presso gli uffici designati;

optando per il servizio messo a disposizione dalle Poste Italiane per spedire la documentazione;

inviando una email.

Attraverso questo particolare istituto giuridico, ogni privato cittadino ha la possibilità di segnalare alla Procura Generale competente a livello territoriale e, dunque ad un pubblico ministero oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria, la circostanza secondo la quale, a suo avviso, potrebbe essere attivato un procedimento penale.

L'esposto in Procura è solamente un primo passo nella comunicazione con le autorità giudiziarie e può essere effettuato in alternativa ad una denuncia quando non si è certi che il fatto illecito sia stato realmente commesso. Nella sessa sede, se le autorità lo ritengono necessario, sarà possibile presentare anche una denuncia o una querela.

Molti pensano che per comunicare che un determinato soggetto abbia commesso un fatto illecito bisogna necessariamente sporgere denuncia oppure presentare una querela presso le autorità, invece, attraverso questo particolare istituto giuridico, colui che effettua la segnalazione, può segnalare alle autorità competenti alcuni suoi dubbi in merito ad una circostanza e ad una situazione che, per tale soggetto, risulta essere sospetta.

Questo procedimento viene utilizzato maggiormente nelle diatribe tra due o più soggetti privati per tentare di stabilire una conciliazione tra le parti in causa. Qualora, però, dalle evidenze dei fatti, l'ufficiale di pubblica sicurezza capisca e riconosca al soggetto che viene accusato di aver commesso il fatto illecito, che, per l'appunto, quest'ultimo può essere punito nelle modalità previste all'interno del Codice Penale, allora costui dovrà necessariamente provvedere a:

informare l'autorità giudiziaria che un determinato fatto illecito è perseguibile d'ufficio;

intraprendere e procedere attraverso una vertenza, qualora venga esplicitamente richiesta, ma senza che tutto ciò pregiudichi, in alcun modo, la possibilità di procedere con una querela.

Dove si presenta

L'esposto può essere presentato da qualsiasi cittadino recandosi presso la Procura Regionale situata all'interno del capoluogo di regione nel quale un determinato soggetto viene accusato o, comunque, posso sotto la lente di ingrandimento delle autorità.

In alternativa agli uffici della Procura, ci si può rivolgere anche pressa:

la Polizia di Stato;

l'Arma dei Carabinieri;

la Guardia di Finanza;

la Polizia Municipale;

il Comune, qualora non sia presente nessuno di questi uffici elencati appena sopra all'interno della propria zona.

Mentre, invece, quando l'esposto deve essere presentato per questioni che riguardano la pubblica sicurezza, allora quest'ultimo potrà essere effettuato presso la Prefettura del capoluogo di provincia; qualora, invece, bisogna comunicare un'irregolarità riguardante la gestione del patrimonio pubblico, allora la segnalazione potrà essere effettuata presso gli uffici relativi alla Corte dei Conti competenti a livello regionale.

Come si presenta

Modi e tempi per presentarlo sono semplici da seguire. Basta tenere a mente i passaggi seguenti:

presentandosi di persona preso gli uffici competenti a livello territoriale;

spedendo la segnalazione in questione attraverso il servizio di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale viene fornito e messo a disposizione dalle Poste Italiane;

inviando una pec.

Qualora si decida di presentare la propria comunicazione ai soggetti che abbiamo elencato nel corso del precedente paragrafo, presentandosi personalmente all'interno degli uffici designati e competenti in materia, oppure anche quando si invia la segnalazione attraverso il servizio postale oppure la posta elettronica certificata, allora bisognerà ricordarsi che:

è richiesto in maniera obbligatorio l'utilizzo della forma scritta;

bisogna inserire quanti più elementi possibili, scrivendo tutti i particolari che servono, in modo che le autorità competenti possano comprendere al meglio la situazione che viene descritta;

la segnalazione potrà essere presentata anche da un soggetto terzo, attraverso la redazione di un'apposita delega, come, ad esempio, un avvocato difensore;

non si dovrà sostenere alcun costo per l'accettazione e per lo sviluppo della pratica.

Se non sai dove mettere le mani e vorresti avere un aiuto per la redazione di questa comunicazione da far reperire alla Procura competente a livello regionale, allora ti consiglio di dare uno sguardo e, magari, anche di scaricare i vari file pdf che puoi trovare, facilmente, effettuando una breve ricerca su Internet, in modo da avere già un modello sul quale potrai basarti per scrivere la tua segnalazione.

Oltre alla possibilità di delegare un terzo soggetto per consegnare la segnalazione alle autorità competenti, un'altra cosa che potrai effettuare è quella di inviare tutta la documentazione in forma anonima, anche se questa procedura potrebbe presentare alcuni svantaggi, dal momento che l'ufficiale di pubblica sicurezza e, successivamente, l'autorità giudiziaria avrebbero difficoltà ad interagire con altri soggetti per avere delle informazioni maggiormente dettagliate da persone che sono informate sui fatti realmente accaduti.

Che cosa deve contenere

Dal momento che l'esposto in Procura serve a descrivere e a segnalare un determinato comportamento oppure un fatto illecito che è avvenuto, deve essere munito di tutti i dettagli possibili, in modo da far capire al meglio la circostanza nella quale ci si trova e, magari, allegando e fornendo anche delle prove a supporto di quanto descritto al suo interno.

Per questo motivo, allora, ecco che cosa deve necessariamente contenere questa denuncia-segnalazione da presentare presso gli ufficiali di pubblica sicurezza:

una parte introduttiva, all'interno della quale dovranno essere indicati i dati anagrafici relativi al soggetto che scrive la segnalazione;

un corpo centrale, all'interno del quale vengono descritti, in maniera analitica ed estremamente dettagliata, tutti i fatti che sono accaduti;

una parte conclusiva, all'interno della quale deve essere specificata la tipologia di intervento che si vuole richiedere che venga effettuato dalle autorità competenti ed altre informazioni, come, ad esempio, il rendersi disponibili a sporgere denuncia oppure ad effettuare una querela, qualora dovesse ritenersi necessario.

A che cosa serve e per quali motivi può essere presentato

L'esposto in Procura viene presentato quando un determinato soggetto ha tenuto o sta tenendo un comportamento che si ritiene possa essere contrario all'ordinamento giuridico nazionale, in modo che le Forze dell'Ordine possano approfondire la situazione, ed eventualmente, procedere a risolvere la controversia in atto.

La Corte dei Conti viene avvisata quando si presume che sia avvenuta una determinata irregolarità nella gestione del patrimonio pubblico, ma non si è effettivamente sicuri che ciò sia considerabile come un reato.

La legge prevede che per alcune tipologie di reati sia necessario sporgere denuncia oppure presentare una querela, mentre altri, invece, sono procedibili d'ufficio e, perciò, potrà essere comunicata una segnalazione, anche attraverso l'istituto giuridico dell'esposto.

Quanto costa

Per presentare un esposto in Procura, il cittadino non deve sostenere alcun tipo di costo. Infatti, a differenza di altri atti di natura pubblica, non sono previste:

imposta di registro;

altre spese da corrispondere.

Che cosa succede dopo aver presentato un esposto in procura

Dopo che il cittadino ha presentato in maniera corretta l'esposto in Procura, quest'ultima provvederà ad effettuare una valutazione sulle circostanze e sui fatti che sono accaduti e che sono stati segnalati.

Qualora la Procura dovesse ritenere che il contenuto della comunicazione faccia risaltare una tipologia di reato perseguibile a querela, allora affiderà il procedimento alla polizia giudiziaria, in modo da portare avanti il tutto; mentre, se, invece, il contenuto evidenzia un reato estremamente grave, allora questo sarà procedibile d'ufficio e, dunque, non servirà nessun altro step successivo alla segnalazione.

L'ultima ipotesi, invece, è che dal contenuto non risalti alcuna tipologia di illecito penale e, dunque, in questo caso, si procederà con l'archiviazione.

