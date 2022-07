Quando è possibile contestare e non pagare una multa? Quali sono le situazioni che possono indurci a tutelarci nelle sedi opportune e a non pagare?

La maggior parte dei casi, gli automobilisti hanno preso una multa: non importa se si sia superato di poco il limite di velocità o per un divieto di sosta. O ancora perché il parcheggio era scaduto e non aveva avuto il tempo di cambiare il tagliando. Certo trovarsi la multa sul cruscotto della vettura o vedersela recapitare direttamente a casa non è certamente una bella esperienza. Anzi, ci si arrabbia di parecchio. Ma attenzione prima di correre al più vicino ufficio postale per pagare: a volta la multa può essere contestata. E questo è possibile farlo molto più spesso rispetto a quanto tu possa immaginare.

Multa, quando si può evitare di pagare

A chiederci di comportarci correttamente, mentre siamo alla guida, è il Codice della Strada: mentre siamo al voltante dobbiamo essere prudenti e corretti. Lo stesso ragionamento vale anche per gli organi che sono preposti ad accertare le infrazioni degli automobilisti. Tra i loro compiti c'è quello di tarare gli autovelox, redigere correttamente i verbali ed elevare la multa rispettando tutte le indicazioni di legge. In caso contrario sarà possibile non pagare niente.

Un semplice e banale problema tecnico potrebbe salvare qualsiasi automobilista. Un esempio? Il parcometro guasto: quello nel quale dovresti depositare i soldi per il parcheggio sulle strisce blu. Se non funziona, certamente non sarà tua la responsabilità di metterti a ripararlo. O cosa succede se l'autovelox ti scatta una bella foto ad una velocità sulla carta eccessiva, ma in realtà non è stato tarato correttamente? Partiamo proprio dall'autovelox.

Senza dubbio una delle trasgressioni più comuni che colpiscono gli automobilisti è quella dell'eccesso di velocità. Questa infrazione viene rilevata da un autovelox, che può essere mobile o fisso. In altri casi può essere rilevata dal tutor, che calcola il tempo di percorrenza di una determinata tratta. Ricordiamo che l'autovelox deve essere sempre ben visibile agli automobilisti e deve essere segnalato: o con un cartello piazzato a terra o con uno luminoso che attraversa la carreggiata. La multa non sarà valida se l'autovelox è nascosto tra due piante e non vi sia alcuna segnalazione che avverta della sua presenza. Il cartello non potrà trovarsi a ridosso dell'autovelox. Il Codice della Strada prevede che tra il dispositivo e. la sua segnalazione ci debbano essere almeno:

250 metri in autostrada;

150 metri sulle strade urbane ed extraurbane;

80 metri nelle altre strade.

Oltre che per questi motivi, l'autovelox può essere contestato anche quando non sia omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, sia gestito da soggetti diversi da quelli che svolgono le funzioni della polizia stradale o sia posizionato su una strada nella quale il suo utilizzo non è consentito.

Photored e rimozione forzata, ecco come difendersi

Il photored sta diventando sempre più un nostro inconsapevole compagno di viaggio. Ci stiamo riferendo a quella telecamera che ci riprende nel momento in cui passiamo con il rosso. In estrema sintesi, questo dispositivo provvede a scattare una foto prima ed una dopo che il semaforo è diventato rosso, in modo da rilevare se l'automobilista ha superato i rilevatori posti sull'asfalto prima della linea di arresto. La striscia prima della quale è necessario fermarsi è posta tra due sensori, che dovrebbero certificare se il malcapitato sia passato o meno con il rosso. Nel caso in cui l'apparecchio non sia omologato o non è stato opportunamente revisionato, sarà possibile evitare di pagare la multa.

A qualcuno potrà essere capitato di vedersi portare via l'automobile in una zona nella quale c'è il segnale di rimozione forzata del veicolo. Ma può anche capitare di vedersi portare via il veicolo dove questo divieto non esiste: magari c'è stata solo e soltanto una persona intollerante, che ha deciso di chiamare i vigili per il semplice fatto che non era in grado di fare manovra. In quest'ultimo caso non sarà necessario pagare la multa: il divieto non è stato segnalato, ma soprattutto la normativa non la crea chi non è in grado di fare manovra con la propria macchina.

Discorso simile vale quando devi lasciare la tua automobile dove ci sono le strisce blu. Ma sfortunatamente il parcometro è guasto: indipendentemente dalle tue capacità tecniche, non sei sicuramente tenuto a riparare il parcometro. Ma soprattutto non sei tenuto a portarti dietro l'occorrente per farlo. Per evitare di prendere la multa per non avere messo il biglietto sul cruscotto, la prima cosa che devi fare è guardare se c’è un altro apparecchio funzionante in giro che riguarda il parcheggio in cui hai sistemato l’auto. Ovvio che non devi girare tutta la città, ci mancherebbe altro, quindi se non ci sono altri dispositivi e al tuo ritorno ti trovi la contravvenzione sul parabrezza, puoi non pagare la multa.

Come fare a non pagare la multa

Fin qui abbiamo elencato alcuni dei casi per i quali è possibile non pagare la multa. Ma attenzione: non basta non provvedere al suo saldo. Sarà necessario fare ricorso. Per contestare la contravvenzione ci sono due strade: il Prefetto o il Giudice di Pace. In entrambi i casi non dovrai rivolgerti ad un avvocato.

Nel caso in cui dovessi decidere di ricorrere al Prefetto hai tempo 60 giorni dalla data nella quale hai ricevuto la notifica della multa. In caso contrario il ricordo perde efficacia. Il ricorso dovrà essere effettuato tramite pec (posta elettronica certificata) o tramite raccomandata a/r. Il ricorso dovrà contenere:

nome e cognome;

indirizzo;

numero del verbale e la data della notifica;

motivo per cui intendi contestare la multa.

Dovrai allegare una copia del verbale e qualsiasi elemento valido che possa sostenere le tue ragioni. Il ricorso al Prefetto è gratuito.

Nel caso in cui dovessi decidere di rivolgerti al giudice di pace, hai tempo solo trenta giorni dalla notifica. Dovrai presentarlo tramite raccomandata, allargando: