Effettuare pagamenti in contanti può essere rischioso. Cosa succede se non si riesce a provare di aver pagato? E quali sono i modi migliori per dimostrarlo?

I tempi moderni hanno portato grandi cambiamenti anche nell’ambito della gestione delle proprie finanze. Se in passato, infatti, l’utilizzo di contanti per provvedere alle proprie spese rappresentava la normalità, oggi questi sono stati sostituiti quasi in toto dall’utilizzo delle carte.

Lo spostamento dal piano fisico a quello digitale è da collegare soprattutto alla certezza della tracciabilità dei flussi, molto più difficile da dimostrare nel caso dei contanti, scoraggiando chi li utilizzava proprio per rendersi meno visibile perseguendo intenti fraudolenti.

Il fatto che sia in atto un cambiamento non significa però che i contanti non continuino a essere ancora utilizzati. Perciò, chi paga in contanti, senza conservarne prova, potrebbe trovarsi nella spiacevole condizione di dover ripetere il pagamento effettuato se citato dal creditore in realtà già pagato.

Ma allora, in che modo possono essere tutelate le transazioni effettuate in contanti? Come possono essere provati i pagamenti?

Come provare un pagamento in contanti

Una delle regole per mettersi al riparo da eventuali e inaspettate richieste da parte, ad esempio, di un creditore già soddisfatto con un pagamento in contanti, è il rilascio di una ricevuta di pagamento.

Tale ricevuta, per essere funzionale allo scopo, dovrà contenere la data del pagamento, la causale, e la firma del ricevente. Inoltre, il ricevente non può in nessun caso sottrarsi al rilascio della quietanza, se richiesta.

In secondo luogo, altro metodo di prova potrebbe essere la testimonianza di un terzo. Il condizionale è però d’obbligo, in quanto una legge del Codice civile del ’42, non fornisce la possibilità di testimonianza per pagamenti superiori agli odierni 2,58 euro. La giurisprudenza maggioritaria, però, lascia la scelta in capo alla discrezionalità del giudice, che valutando gli elementi della singola fattispecie, potrà decidere o meno di ammettere la prova della testimonianza aldilà dell’importo del pagamento in contanti.

Altra modalità di prova discussa, è lo scontrino. Anche in questo caso, però, la giurisprudenza è favorevole al suo utilizzo come prova di un pagamento in contanti, tutte quelle volte che l’indicazione dei prodotti e del prezzo pagato sia in linea col mercato.

Ultima forma da poter utilizzare è il giuramento decisorio. La parte che sostiene di aver già pagato in contanti chiede al ricevente di giurare circa la veridicità della sua affermazione. L’idea si basa sul fatto che il ricevente risponda in maniera onesta dato che un giuramento falso potrebbe costargli sanzioni penali. Nella prassi, però, essendo una procedura rischiosa per chi ha pagato in contanti, non è una strada molto battuta.

E se non si riesce a provare il pagamento in contanti?

Nel caso in cui colui che ha già pagato in contanti, senza conservarne prova, non voglia assumersi il rischio del giuramento decisorio e non abbia avuto premura di tutelarsi con le altre modalità sopra indicate, non gli restano possibilità.

Il soggetto in questione, infatti, sarà costretto a ripetere il pagamento, a meno che il credito non si sia prescritto.

In conclusione, data la difficoltà di dimostrare quelle in contanti, si consiglia di utilizzare strumenti di pagamento digitale per le transazioni dal considerevole importo.