Dietro molti annunci immobiliari si nascondono, in alcuni casi molto bene, truffe ben architettate. Nella maggior parte dei casi, le truffe più diffuse sono quelle online. Si legge un annuncio di vendita di un immobile in rete e in apparenza tutto sembra essere in ordine. Ma quando poi si versa la caparra non si ottiene nulla in cambio.

Ma ci sono anche le truffe immobiliari che si concludono con l’effettiva compravendita di un immobile: il problema è che si dimostra essere completamente diverso da quello che si pensava.

Come bisogna fare ad individuare subito che dietro l’annuncio si cela una truffa? Come bisogna muoversi dopo essere stati truffati?

Truffa immobiliare: in cosa consiste e come scoprirla

La truffa, secondo la legge, è un reato che scatta solo quando la vittima viene ingannata da un’altra persona, tramite artifici o raggiri volti ad indurla in errore allo scopo di trarre un profitto. Ovviamente, si parla di un profitto ingiusto.

Ci sono diversi tipi di truffe. Sentiamo molto spesso, di anziani raggirati, per esempio, dopo aver ritirato la pensione. Ma si pensi anche ai truffatori che vanno di casa in casa spacciandosi per corrieri per poter incassare il pagamento in contrassegno. In cambio, la vittima riceve un pacco vuoto.

Molti siti online effettuano truffe, promettendo l’invio di un prodotto che non avviene solo per ricevere denaro. Tra le molte altre, ci sono quelle che interessano questo articolo: le truffe immobiliari. Si tratta di versi e propri stratagemmi per ingannare un ingenuo compratore, al solo scopo di arricchirsi alle sue spalle.

Quando si verifica una truffa immobiliare? La truffa si realizza quando si accetta di acquistare l’immobile e capire di essere strati truffati.

Si individuano due tipi di truffe immobiliari. Ci sono quelle che riguardano:

gli annunci immobiliari;

i contratti di compravendita.

Le truffe che riguardano gli annunci immobiliari si verificano per lo più online. Per esempio, si annuncia la vendita di una casa, magari molto grande, ma che in realtà non è altro che un magazzino.

Nel caso dei contratti di compravendita, invece, il compratore si ritrova ad aver acquistato un immobile abusivo oppure senza agibilità. Insomma, anche in questo caso un immobile diverso. Nel caso della truffa contrattuale, si parla di reato nel momento in cui si dimostra che il venditore ha sempre avuto intenzione di truffare l’acquirente.

Come scoprire una truffa immobiliare? Ecco di cosa insospettirsi

Come scoprire una truffa immobiliare? Non è molto semplice, ma l’importante è stare ben attenti ad alcuni dettagli che possono fare la differenza.

Innanzitutto, bisogna prestare molta attenzione al prezzo. Se il prezzo di vendita dell’immobile è molto, ma molto inferiore al valore di mercato dell’immobile, allora è il caso di preoccuparsi e fare tutte le verifiche necessarie.

Un dettaglio da tenere bene in considerazione sono le fotografie dell’immobile. Bisogna avere un buon occhio. Nella maggior parte delle truffe immobiliari, si caricano fotografie ad alta risoluzione. In genere, quando si fanno annunci di vendita, le foto vengono scattate dall’inserzionista. Ritrovarsi fotografie eccellenti potrebbe far scattare il campanello di allarme di un possibile tentativo di truffa.

Un altro aspetto importante riguarda le modalità di pagamento. I truffatori, generalmente, rifiutano il pagamento tramite bonifico e prediligono pagamenti tramite carte prepagate.

Bisogna prestare attenzione, infine, anche all’ortografia. Quando si utilizzano traduttori automatici per tradurre gli annunci in diverse lingue, i testi sono pieni di errori di ortografia. Il più delle volte gli errori non vengono corretti.

Di cosa insospettirsi? Ovviamente, se il presunto venditore non vuole far mai visitare personalmente l’immobile.

Si tratta di circostanze alle quali prestare molta attenzione. Bisogna insospettirsi di qualsiasi situazione strana. Quando si verifica almeno una di queste circostanze è bene fare tutte le verifiche necessarie per non essere truffati.

Se, poi, si è davvero interessati all’immobile è bene desistere dall’effettuare subito l’acquisto e verificare che tutto sia in regola, insistere di visitare l’immobile incontrando il venditore e di rivolgersi ad un notaio per qualsiasi problema. Non dimenticare, infine, di pagare sempre utilizzando metodi sicuri e tracciabili.

Cosa fare in caso di truffa immobiliare

Capita spesso di essere truffati e non sapere bene come muoversi. Chi è stato raggirato deve sporgere denuncia entro tre mesi da quando ha scoperto di essere stato truffato.

Come abbiamo già spiegato, ci sono diversi modi per essere raggirati. Si pensi, per esempio, al caso in cui lo stesso immobile viene venduto a più persone. In questo caso, si tratta di una truffa e si deve denunciare l'accaduto. Si può sporgere denuncia quando è stata versata la caparra senza ricevere nulla in cambio.

Inoltre, si può sporgere anche denuncia quando si firma un contratto di compravendita e ritrovarsi con un immobile differente. In questo caso, l’acquirente può richiedere anche l’annullamento del contratto.