Se quella persona così invadente e molesta proprio non la sopportiamo più, ma non vogliamo sostenere le spese per un processo, proviamo con la diffida. Ma come scriverla?

Se qualcuno ti molesta, ti deve qualcosa, ma tarda ad assolvere al suo dovere, oppure ha un comportamento scorretto, forse è il caso di ricorrere a una diffida. Si tratta in effetti di un atto piuttosto semplice e alla portata di tutti.

Previsto nel nostro Codice Civile come una delle opzioni a cui fare ricorso per cercare di avere giustizia, non richiede l’intervento di un avvocato e quindi ha dei costi limitati. Ha comunque degli effetti anche dal punto di vista legale, e pur non potendo da sola imporre a qualcuno di fare quello che non vuole, serve quantomeno a cristallizzare la data in cui abbiamo fatto la richiesta e a chiarire con esattezza quello che noi ci aspettiamo.

Dovremo avere solo l’accortezza di rispettare alcune semplici regole per scrivere la nostra lettera, con particolare attenzione ad alcune informazioni che deve contenere così da avere la certezza che sia valida.

Che cosa è una diffida

La diffida è un atto che coinvolge dei privati, ed inizialmente incide solo nella sfera delle persone coinvolte. Di fatto non ha il potere di obbligare qualcun a fare alcunché, ma può avere il valore di prova nel caso, in seguito si decida di ricorrere in tribunale. Unica condizione è che vengano rispettate alcune regole sia nello scriverla che a proposito del suo contenuto. Non un atto legale scritto in modo complicato e utilizzando termini astrusi, ma qualcosa di redatto in modo chiaro e semplice che faccia capire sia a chi è diretta, sia quale sia la rimostranza che facciamo e quale comportamento ci aspettiamo dal destinatario.

Può essere scritta e inviata tramite un avvocato, e in questo caso parliamo di diffida legale, ma ha gli stessi effetti e lo stesso valore anche se viene scritta direttamente dall’interessato. Lo scopo principale di questo tipo di atto è quello di dare al destinatario, in modo scritto, dopo probabilmente averlo fatto più volte anche a voce, la classica ultima possibilità.

In genere in queste missive si ricorda un obbligo da adempierle, oppure si sottolinea di essere stanchi di un certo comportamento. Si aggiunge poi, che se entro un certo termine tali scorrettezze non cesseranno oppure non sarà adempiuto l’obbligo ci si riserva di adire alle vie legali. Si tratta in sostanza dell’estremo tentativo di far ragionare qualcuno, così da ottenere in minor tempo, e con minori costi la stessa cosa che otterremo rivolgendoci a un giudice. Spesso questo è anche il modo per instaurare un dialogo serio ed eventualmente arrivare a un compromesso o a un nuovo accordo, con magari dilazioni o rinegoziazioni.

Si tratta poi anche del modo in cui noi ci tuteliamo, perché mettiamo nero su bianco che riteniamo che in quel momento subiamo un torto e soprattutto lo rendiamo noto alla controparte. Con in mano la nostra diffida, quello non potrà negare di non essersi reso conto di averci offesi e importunati, oppure di essersi scordato del contratto in essere con noi, o magari addirittura di avere già da tempo assolto al suo impegno.

Cosa è la diffida per comportamento scorretto

Si tratta di una lettera che contiene la diffida a continuare a comportarsi verso di noi in modo scorretto. La più classica situazione è quella del mobbing, sia che si verifichi a livello condominiale, o sul posto di lavoro, ma può coinvolgere anche casi di persone che per esempio producono rumori molesti a tutti gli orari, chi ci abita a fianco e appesta l’aria con odori nauseabondi e che più ne ha più ne metta.

In genere il contenuto della lettera deve comprendere, oltre ai dati identificativi del destinatario ed i nostri, così che sappia chi lo accusa di qualcosa, i comportamenti che riteniamo ci ledano. Di solito, poi si elencano anche le conseguenze negative che prevediamo nel caso non ottemperi alla nostra richiesta. Di solito si tratta della prospettiva di adire alle vie legali.

Evitiamo, invece con cura, minacce di altro tipo, insulti, esagerazioni, che altro effetto avrebbero se non quello di essere utilizzate contro di noi nel corso di un processo. Meglio poi, per quanto possibile, cercare di tenere gli animi calmi, perché risolvere i problemi in modo amichevole, senza avvocati e giudici conviene ad entrambi.

Che cosa è la diffida ad adempiere

Viene espressamente normata dal Codice Civile e ha degli effetti diversi, invece la diffida ad adempiere. L’articolo 1554 del Codice Civile stabilisce che:

”Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente quel termine il contratto si considererà risolto.”

Questo articolo ci dice che ci deve essere un contratto in corso, nel quale si prevede che entrambi le parti debbano compiere un’azione o consegnare qualcosa all’altra. Aggiunge, poi nei commi successivi che il termine minimo concesso per adempiere deve essere di quindici giorni. Quel termine può essere ridotto, solo se le parti ne avevano convenuto uno inferiore, o il tipo di contratto giustifichi tempi diversi.

Trascorsi i quindici giorni, ma solo se si tratti di un inadempimento grave, quindi non di un dettaglio di poco conto, se vi è il rifiuto di adempiere e anche se l’altra parte ignora la nostra richiesta, il contratto si intende come sciolto. Non serve a questo scopo che si faccia un processo, ma basta una sentenza accertativa, cioè che prende atto dello stato dei fatti.

Come scrivere una diffida

Come detto una diffida non richiede particolari abilità per saperla scrivere. Bisogna però fare attenzione ad essere chiari, puntando sulla sintesi e deve avere un contenuto minimo per avere valore. Online si trovano modelli già predisposti, semplicemente da completare e poi da scaricare e stampare. Anche senza avere una stampante, però possiamo tranquillamente predisporre la nostra lettera, che se abbiamo una grafia comprensibile può essere tranquillamente redatta a mano.

La lettera deve sempre contenere sempre le generalità di chi scrive, basta il nome e cognome, ma nel caso ci possano essere dubbi di omonimia, meglio aggiungere la data di nascita ed eventualmente il proprio indirizzo. Vanno poi indicate le generalità del destinatario, sempre con l’avvertenza di prestare attenzione a doppi nomi, o a casi di omonimia. In fondo non dimenticare di mettere data e luogo e la firma dello scrivente. Senza quest’ultima la diffida non avrà alcun valore.

Dovranno per essere spiegare su che basi, abbiamo deciso di scrivere la lettera, per esempio a causa dei continui rumori riconducibili all’appartamento del destinatario che ci impediscono di dormire. Non servono riferimenti di tipo legislativo o la citazione di articoli di legge: bastano i semplici fatti. Dovremo poi spiegare quale sia la nostra richiesta. Infine, dovremo informare la controparte di quali conseguenze, in genere una querela, lo aspettano se non ci verrà incontro.

Come consegnarla

Dopo avere prestato particolare cura nello scrivere e nel non commettere errori con il contenuto della nostra diffida, non sbagliamo proprio nel momento in cui la dobbiamo far arrivare alla nostra controparte. Noi decidiamo di utilizzare qualcosa di scritto, perché probabilmente le richieste fatte a voce o con la posta elettronica ordinaria non hanno avuto effetti che ci hanno soddisfatto. Inutile quindi in questa fase continuare a insistere con quei mezzi.

Perché il nostro atto abbia valore anche dal punto di vista legale ci dobbiamo accertare di avere la certezza della consegna. La abbiamo solo se ricorriamo a tipi di consegne tracciate. Non serve spendere soldi inutilmente con fattorini, piuttosto che chiedendo una notifica ufficiale.

Basta utilizzare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC. Si tratta in entrambi i casi di mezzi che ci permettono di avere notizia del momento in cui arrivano al destinatario e che hanno dei costi sostenibili da tutti. L’uso di mezzi come questi, che siano tracciabili, ci mette poi nella condizione di presumere la conoscenza. Ce lo dice l’articolo numero 1335 del Codice civile:

“Ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi non provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di venirne a conoscenza.”

Noi in questo caso dobbiamo solo accertarci di avere inviato sulla busta l’indirizzo corretto, che deve essere quello della residenza o della sede se si tratta di un’impresa. Fatto quello e purché la raccomandata arrivi a destinazione, o il postino lasci nella buca delle lettere l’avviso di deposito, per la legge è stata anche letta. Non ci importa che il destinatario sospettando di cosa si tratti si nasconda quando arriva il postino e neppure che la riceva e poi la stracci senza neppure aprirla.

Se sono io a ricevere una diffida cosa faccio

La prima avvertenza è quella di non allarmarsi in modo eccessivo se riporta l’intestazione di un avvocato. Anche la diffida legale, cioè quella redatta da uno studio di professionisti, ha lo stesso valore e la stessa efficacia di quella scritta direttamente dall’interessato. Detto questo la prima regola è quella di rendersi un attimo di tempo e leggere con attenzione che cosa ci viene contestato.

A quel punto potremo valutare che in effetti chi ci scrive abbia ragione, ed adeguarci alla richiesta. Possiamo passare subito ai fatti, anche se probabilmente sarebbe meglio farsi sentire e avvertire di avere colto il messaggio e di avere l’intenzione di adeguarsi. Meglio ancora farlo con qualcosa di scritto, soprattutto se si tratta di qualcosa che richiede del tempo, così da evitare di essere chiamati in giudizio.

Se invece riteniamo di non essere in torto, la possibilità è quella di ignorare la lettera. Si tratta però sempre di un rischio perché potrebbe essere visto, in caso di giudizio, a nostro sfavore. Meglio allora rispondere usando una raccomandata con ricevuta di ritorno spiegando le ragioni del nostro disaccordo.