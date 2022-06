Il tutore legale è una persona che svolge la funzione di rappresentante legale di un altro soggetto, con il preciso scopo di amministrare i suoi beni e di curare i suoi interessi, sia quelli di tipo patrimoniale che quelli di tipo non patrimoniale, dal momento che quest'ultimo non risulta essere in grado di provvedervi in maniera autonoma, dato che egli si trova in una situazione di svantaggio e risulta essere sprovvisto della capacità di agire.

Chi è e che cosa fa il tutore legale

Questa particolare figura viene disciplinata all'interno delle disposizioni che sono previste nell'art. 357 del Codice Civile come segue:

"Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni."

Potranno esercitare funzioni e compiti del tutore legale tutti quei soggetti che andremo ad elencare durante il corso del paragrafo successivo, anche un membro della famiglia del soggetto ritenuto incapace di agire, purché risulti essere specificato all'interno del testamento rilasciato da quest'ultimo. Costui avrà il compito di soddisfare qualsiasi esigenza personale abbia il soggetto incapace, per assicurare la buona condizione di salute psico-fisica oppure l'istruzione o l'educazione nel caso in cui si tratti di un soggetto minorenne o disabile. I soggetti per i quali può esser richiesta questa figura sono:

bambini o ragazzi di età anagrafica inferiore ai diciotto anni, nel caso in cui questi ultimi abbiano dei genitori deceduti o, anche se sono ancora in vita, non risultano essere, comunque, in grado di provvedere al soddisfacimento di tutti i bisogni dei propri figli e non riescano a svolgere completamente il proprio ruolo di genitori;

interdetti, ovvero dei soggetti che non risultano essere in grado di provvedere, in maniera autonoma, al soddisfacimento dei propri bisogni personali.

All'interno di quest'ultima categoria troviamo:

gli anziani incapaci di agire;

i detenuti che sono stati condannati all'ergastolo, per cui l'interdizione legale subentra in maniera automatica;

i detenuti condannati ad una pena che prevede un periodo di reclusione superiore di cinque anni, purché subentri anche l'interdizione legale in aggiunta alla sanzione inflitta al detenuto.

Ecco come diventare tutore legale di un anziano: la nomina

Per poter diventare un tutore legale il soggetto in questione deve essere nominato dal giudice tutelare del tribunale competente a livello territoriale, che risulta presente all'interno del Comune presso il quale possiede il proprio domicilio la persona che viene incaricata di espletare le suddette funzioni. La richiesta deve essere necessariamente presentata presso il tribunale competente territorialmente da:

l'anziano interdetto o inabilitato;

il coniuge dell'anziano;

l'unito civilmente;

il convivente;

i parenti entro il quarto grado;

gli affini entro il secondo grado;

il tutore;

il curatore;

i responsabili dei servizi sanitari e sociali;

il giudice, d'ufficio.

Dopodiché, il giudice provvederà a nominare il soggetto che si occuperà di rappresentare e di curare gli interessi dell'anziano interdetto, attraverso la pronuncia di un decreto motivato d'ufficio. É di fondamentale importanza che il giudice effettui un accertamento e una verifica dell'esigenza del soggetto anziano di farsi assistere da un tutore legale, in modo da evitare una privazione della libertà di agire dell'assistito, nel caso in cui non ce ne fosse bisogno.

Affinché venga nominata questa particolare figura, occorre che vengano rispettati necessariamente questi due requisiti specifici, ovvero:

l'infermità oppure la menomazione a livello fisico o mentale, anche se risulta essere solamente passeggera;

la mancanza della capacità di provvedere a se stesso e ai propri bisogni personali.

Perciò, si evince che, molte delle condizioni che abbiamo appena descritto calzano a pennello e inquadrano perfettamente quella che è la figura di un soggetto anziano, bisogni di assistenza per badare a se stesso.

Dopo aver valutato se vengono valutati in maniera corretta tutti i presupposti e tutti i requisiti che sono necessari affinché possa essere nominato un tutore legale per l'anziano incapace di agire, uno tra i soggetti che abbiamo elencato precedentemente dovrà effettuare una richiesta presso il tribunale competente a livello territoriale, attraverso un ricorso con il quale vengono fornite tutte le informazioni e i motivi dell'istanza.

Dopodiché, entro il termine di sessanta giorni, il giudice dovrà esprimersi attraverso un decreto motivato sull'accoglimento oppure sul rifiuto dell'istanza presentata.

Chi può essere nominato

Il giudice tutelare del tribunale competente a livello territoriale, attraverso l'emanazione di un decreto motivato d'ufficio, nomina come tutore legale di un anziano i seguenti soggetti:

la persona che è stata indicata all'interno del testamento, dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

i parenti o gli affini, qualora ci sono delle motivazioni che escludono la possibilità di nominare i soggetti indicati all'interno del primo punto;

le associazioni o gli enti di tipo assistenziale, qualora non ci sia la possibilità di nominare un parente dell'anziano.

Chi non può essere nominato

Ecco quali sono, invece, quei soggetti che non possono essere nominati come tutori legali di un anziano incapace di agire:

gli interdetti;

gli inabilitati;

i minorenni;

i soggetti che sono stati esclusi dal diretto interessato per testamento, attraverso la predisposizione di una scrittura privata autenticata oppure nella forma di un atto pubblico;

i soggetti che hanno avuto un conflitto, una controversia oppure un conflitto di interessi con il diretto interessato;

i soggetti ai quali, precedentemente, è stato revocato l'incarico conferito di tutore legale;

i soggetti falliti, che ancora non risulta siano stati cancellati dal relativo registro.

Quali sono i compiti del tutore legale di un anziano

I compiti che deve svolgere il tutore legale di un anziano incapace di agire sono vari e possono essere di diversa natura, come, ad esempio quelli patrimoniali, educativi e spirituali.

Alcuni atti che compie questa particolare figura, durante l'esercizio delle sue funzioni, però, devono essere necessariamente autorizzati da:

il giudice tutelare;

il tribunale, previo pare del giudice tutelare.

Quando serve l'autorizzazione del giudice tutelare

Ecco quali sono gli atti per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare:

l'acquisto di beni non primari e, dunque, che non sono indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze quotidiane dell'anziano incapace;

l'acquisizione di azioni o di obbligazioni;

l'investimento o la riscossione di capitali;

la stipula di contratti di locazione per un periodo superiore a nove anni;

lo svincolo da impegni;

l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, di donazioni oppure di legati modali;

la promozione di giudizi, a meno che non riguardino le azioni a difesa del possesso oppure i procedimenti cautelari.

Quando serve l'autorizzazione del tribunale

Ecco quali sono gli atti per cui è necessaria l'autorizzazione del tribunale, previo parere del giudice tutelare:

la costituzione di pegni o di ipoteche;

la stipulazione di compromessi, di divisioni o di transazioni;

le alienazioni dei beni dell'anziano tutelato, sia quelle a titolo oneroso e sia quelle a titolo gratuito, a meno che non si tratti di frutti o di beni mobili che sono soggetti ad un facile deterioramento.

Gli atti che sono stati compiuti senza l'autorizzazione necessaria da parte del giudice tutelare oppure del tribunale, sentito il pare di quest'ultimo, possono essere annullati, qualora venga effettuata opportunamente richiesta da:

il tutore legale;

l'anziano tutelato;

gli aventi causa.

Quali sono i costi ed il compenso del tutore legale di un anziano

I costi ed il compenso del tutore legale di un anziano vengono disciplinati all'interno dell'art. 379 del Codice Civile, il quale è intitolato "Gratuità della tutela" ed il quale prevede, all'interno del suo primo comma, in maniera esplicita, che:

"L'ufficio tutelare è gratuito."

Tuttavia, il suddetto articolo procede all'interno del suo secondo comma, prevedendo che il giudice tutelare possa disporre un'equa indennità nei suoi confronti, considerando l'entità del suo patrimonio oppure delle particolari difficoltà nell'amministrazione.

Quando può essere revocato

Il tutore legale può essere revocato qualora sussistano delle gravi motivazioni, le quali vengono disciplinate all'interno dell'art. 384 del Codice Civile, il quale è intitolato "Rimozione e sospensione del tutore" il quale prevede, in maniera esplicita, i seguenti casi di revoca:

negligenza;

immeritevolezza dell'ufficio;

insolvenza.

