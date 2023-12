Come trasferire a titolo gratuito degli immobili: ecco come funziona la donazione

Quando si vuole trasferire a titolo gratuito degli immobili, il contratto più indicato è la donazione, utilizzato per la maggior parte in ambito familiare. Vediamo come funziona e quali sono le spese da affrontare.

In ambito familiare, spesso, ci si domanda quale sia il modo migliore per trasferire a titolo gratuito degli immobili. Si pensi, per esempio, ad un genitore che vuole dare, completamente gratuita, la casa al figlio oppure un nonno ai suoi nipoti.

La risposta è la donazione, ovvero un contratto a titolo gratuito tra il donante e il donatario. Si tratta di un atto di trasferimento volontario della proprietà di un bene da una persona fisica o giuridica ad un’altra, senza ricevere in cambio nessun compenso.

Nel testo, andremo a spiegare come funziona la donazione di un bene immobile, quali sono gli adempimenti e le spese da affrontare. Inoltre, indicheremo, sommariamente, quali sono i vantaggi e i possibili svantaggi.

Come trasferire a titolo gratuito degli immobili

Quando si è in possesso di più immobili e quello inutilizzato lo si vorrebbe dare ad un figlio o un nipote, ci si chiede quale sia il modo più conveniente. In sostanza, ci si domanda come trasferire a titolo gratuito un immobile.

Il contratto, o meglio l'atto, più indicato, in questo caso, è la donazione. Si tratta di un atto a titolo gratuito tra le parti, senza chiedere in cambio una somma di denaro.

La stessa Agenzia delle entrate ha precisato che il trasferimento gratuito di un immobile, dal mandatario al mandante, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni.

Per trasferire a titolo gratuito degli immobili occorrono tre elementi: l’immobile oggetto del trasferimento, l’atto della donazione e la visura ipotecaria e catastale. Spieghiamo, di seguito, cos’è e come funziona la donazione.

Come funziona la donazione

La donazione è un atto di trasferimento volontario della proprietà di un bene da una persona fisica o giuridica ad un’altra, senza riceve in cambio nessuna somma di denaro.

È disciplinata dall’articolo 769 del Codice Civile:

“La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”.

La donazione deve essere formalizzata con un atto scritto notarile. L’atto di donazione di un immobile deve contenere una serie di elementi come la descrizione dell’immobile, l’indicazione del donante e del donatario, la quantificazione del valore dell’immobile e dell’eventuale previsione di oneri a carico del donatario.

Nella donazione, infatti, sono due i protagonisti:

• Il donante, ovvero colui che trasferisce la proprietà o il possesso di un bene;

• Il donatario, ovvero chi riceve la proprietà o il possesso del bene oggetto della donazione.

La forma è molto importante, in quanto deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Come abbiamo anticipato, nella maggior parte dei casi, la donazione viene effettuata nei rapporti familiari.

Vantaggi e svantaggi della donazione

Le donazioni presentano una serie di vantaggi, rispetto alla vendita. Per esempio, non rende il trasferimento della proprietà inoppugnabile. Può essere revocata solo in alcune particolari circostanze, ovvero:

• Ingratitudine;

• Per sopravvenienza di figli.

La donazione può essere impugnata entro 10 anni dall’apertura della successione del donante ed entro 20 anni dalla trascrizione dell’atto.

Si deve considerare anche la franchigia che, tra familiari, è molto alta: vuol dire che sono esenti dall’imposta di donazione. Bisogna considerare, altresì, che sul donante non gravano le stesse responsabilità previste nella compravendita immobiliare.

D’altra parte, la legge tutela alcune categorie di eredi legittimari. Ognuno di essi ha diritto, per legge, ad una quota di eredità legittima anche contro la volontà del defunto espressa in una donazione. Infatti, se la donazione dovesse risultare lesiva dei diritti di un erede legittimario, allora questo potrà chiamare in giudizio il donatario e rendere inefficace la donazione, mediante l’azione di riduzione.

Quali sono le imposte da pagare

Anche se il trasferimento del bene avviene a titolo gratuito, la donazione di un immobile comporta sempre una serie di oneri fiscali. Il donatario deve pagare:

• L’imposta di donazione;

• Le imposte ipotecarie e catastali.

Oltre alle suddette, il donatario deve pagare anche:

• L’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro;

• L’imposta di bollo, nella misura fissa di 230 euro;

• La tassa ipotecaria, nella misura di 90 euro, suddivisi in 35 euro per la trascrizione e 55 euro per le volture catastali.

Per sapere qual è l’entità dell’imposta di donazione si deve individuare la base imponibile, equivalente al valore del bene immobile donato.

Il valore ottenuto si deve moltiplicare per un coefficiente variabile, in base alla classe castale di appartenenza (dalla A alla F). I coefficienti sono i seguenti:

• 115,5 nell’ipotesi in cui l’immobile sia adibito a prima casa;

• 126 nel caso di immobili di categoria A e C;

• 176,4 nel caso di immobili di categoria B;

• 63 nel caso di immobili di categoria A/10 e D.

