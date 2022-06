Esistono diversi siti - istituzionali e non - che consentono di cercare e talvolta scaricare delle sentenze di tribunale integrali. Una guida completa su come e dove trovarle.

Sei alla ricerca di una sentenza del tribunale ma non sai come e dove trovarla? Effettivamente questa operazione potrebbe sembrare complessa, se non impossibile, per la paura di finire nei meandri della burocrazia. Tuttavia esiste più di un modo per recuperare il testo integrale e magari poterlo scaricare e stampare ad uso personale. E ciò riguarda diverse tipologie di atti emessi e da qualunque tribunale: Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, TAR, Consiglio di Stato, Provvedimenti UE e molti altri ancora. In questa guida gli archivi e i siti dove reperire copie ed estratti.

Cerchi una sentenza del tribunale? Quali puoi trovare su Internet

Qualora stessi cercando una sentenza che è stata pronunciata dal tribunale e qualora, per l'appunto, avessi bisogna del testo integrale emanato dal giudice in questione, allora sappi che potrai farlo facendo delle brevi ricerche comodamente dal PC.

In particolare, online avrai la possibilità di cercare una sentenza del tribunale pronunciata dal giudice di:

Corte di Cassazione;

Corte Costituzionale;

Corte dei Conti;

TAR (Tribunale Amministrativo Regionale);

Consiglio di Stato;

Corte di giustizia delle Comunità europee;

Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Ognuna tra queste differenti tipologie di tribunale ha dei diversi siti Internet e delle diverse procedure per accedere e consultare i testi completi degli atti emanati.

L'archivio delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione

Uno tra gli archivi online che, al giorno d'oggi, vengono maggiormente consultati dai cittadini italiani è quello relativo alle sentenze che vengono pronunciate dalla Corte di Cassazione.

Inizialmente, fu annunciata dall'ex primo presidente della Suprema Corte, Giorgio Santacroce, la presenza all'interno della piattaforma solamente delle sentenze che vengono pronunciate dai giudici in ambito civilistico. Successivamente, invece, furono implementate altre sezioni, ed al giorno d'oggi all'interno dell'archivio delle sentenze della Corte di Cassazione possiamo trovare le seguenti decisioni:

civili;

penali;

a Sezioni Unite;

le ordinanze.

In particolare, l'ex primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo a questa particolare piattaforma di consultazione online:

"Attraverso un motore di ricerca innovativo e facile si rendono accessibili al pubblico e, dunque, a tutti i cittadini e non solo agli operatori della giustizia, tutte le sentenze pronunciate dalla Corte negli ultimi cinque anni. Avere la possibilità di conoscere appieno la giurisprudenza della Cassazione è uno degli elementi che concorrono al rafforzamento dei valori della stabilità e certezza del diritto e, dunque, alla costruzione di una società migliore."

Successivamente, il database dell'archivio ha permesso, logicamente, di estendere la portata e l'ampiezza di queste sentenze che sono state pronunciate durante il passare del tempo, dando la possibilità di aggiungere man mano quelle che vengono emanate, arricchendo, così, il numero dei testi consultabili dai cittadini italiani.

Come cercare e dove trovare una sentenza della Corte di Cassazione

Le sentenze presenti all'interno dell'archivio messo a disposizione dalla Corte di Cassazione, non solo possono essere consultate da avvocati e dagli altri professionisti del settore, ma sono messe a disposizione di tutti i cittadini privati, in maniera totalmente gratuita, semplice e veloce.

Nello specifico, il sito ufficiale della Corte di Cassazione presenta all'interno della sua sezione relativa ai servizi online, la quale può essere consultata accedendo a questo link: https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/servizi_online.page, contiene al suo interno:

SentenzeWeb;

ItalgiureWeb;

Normattiva;

Diritto in internet e biblioteche;

Portale del Massimario.

All'interno di questo paragrafo, ci andremo a concentrare sulla sezione e sul servizio online relativo ad "ItalgiureWeb", il quale mette a disposizione di tutti i privati cittadini una lista completa di tutte le sentenze che sono state pronunciate dai giudici della Suprema Corte a partire dall'anno 2011, che possono essere visionate cliccando su questo link: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.

All'interno di questo servizio che viene messo a disposizione dalla Suprema Corte, i cittadini italiani possono attualmente prendere visione e consultare 468.011 documenti, dei quali:

190.787 sono stati emanati dai giudici delle sezioni civili;

277.224 sono stati emanati dai giudici delle sezioni penali.

Inoltre, è possibile consultare tutte le sentenze che sono state pronunciate dai giudici, in base all'anno nel quale sono state emesse, e, dunque, partendo dal 2011 ed arrivando fino al 2022, ed in base, anche, alla tipologia di sezione di cui appartengono i giudici stessi, ovvero:

la Prima;

la Seconda;

la Terza;

la Quarta;

la Quinta;

la Sesta;

la Settima;

la Feriale;

quella del Lavoro;

quella a Sezioni Unite.

In aggiunta, per facilitare la ricerca di coloro che vogliono visionare una specifica sentenza emanata dalla Corte di Cassazione, vengono messi a disposizione degli appositi filtri per la ricerca, in modo da facilitare la consultazione dei testi pronunciati dai giudici. In particolare, per i soggetti che utilizzano questo servizio online e questo apposito archivio, è possibile:

inserire una o più parole che riguardano il testo della sentenza che è stata pronunciata dal giudice della Suprema Corte;

inserire il numero della sentenza;

inserire l'anno;

indicare il riferimento normativo, ovvero la legge sulla quale si appoggia la decisione del giudice della Suprema Corte;

ordinare la ricerca per data di pubblicazione, per data dell'udienza oppure per rilevanza.

Come trovare una sentenza della Corte Costituzionale

Le sentenze che vengono pronunciate dai giudici della Corte Costituzionale possono essere consultate attraverso l'utilizzazione di uno di questi due siti online, ovvero:

il sito ufficiale della Corte Costituzionale stesso;

il sito "Consulta Online", di cui l'ideatore ed il direttore responsabile risulta essere il professore Pasquale Costanzo.

Concentrandoci sul sito ufficiale della Corte Costituzionale, per poter prendere visione dei testi che sono stati emessi dai giudici, bisogna recarsi dapprima sulla homepage del sito e, successivamente, sulla sezione relativa a "Giurisprudenza e lavori", la quale, per l'appunto, consente di visionare, nello specifico:

le questioni pendenti;

il calendario dei lavori;

i video ed i verbali delle udienze;

l'ultimo deposito;

le decisioni;

le massime;

il processo costituzionale.

In particolare, la ricerca dei testi integrali oppure delle massime, a partire dall'anno 1956 fino ad oggi, potrà essere effettuata utilizzando la ricerca attraverso le seguenti tipologie di criterio:

cronologico, inserendo all'interno dei filtri di ricerca l'anno di pubblicazione;

testuale, inserendo all'interno dei filtri di ricerca una oppure alcune parole chiavi del testo pronunciato dal giudice.

Sentenze Corte dei Conti, dove trovarle

Le sentenze che sono state pronunciate dai giudici della Corte dei Conti possono essere consultate all'interno del sito ufficiale di quest'ultima, cliccando su questo link: https://www.corteconti.it/Home/Documenti/Sentenze.

Attraverso questa sezione online del sito della Corte dei Conti, i cittadini italiani possono consultare i testi delle decisioni pronunciate dai giudici, utilizzando le seguenti tipologie di filtri per la ricerca:

una o più parole relative al testo emesso dal giudice della Corte dei Conti;

l'area tematica della sentenza;

l'organo emittente;

la tipologia di documento;

la materia;

la sede;

l'attività;

la data di pubblicazione.

TAR o Consiglio di Stato

Le sentenze che sono state pronunciate dai giudici nel secondo grado della giustizia amministrativa, ovvero dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure dal Consiglio di Stato, possono essere consultate attraverso il sito Internet "La Giustizia Amministrativa", cliccando su questo link: www.giustizia-amministrativa.it.

Per poter scegliere quali decisioni consultare, bisogna andare a selezionare il tribunale di interesse tra quelli presenti, ovvero scegliendo tra il TAR ed il Consiglio di Stato. Nel primo caso, in particolare, occorrerà posizionare il mouse e cliccare sul capoluogo di regione di interesse all'interno di una specifica mappa; mentre, nel secondo caso si potrà prendere visione anche dei pareri che sono forniti dal Consiglio di Stato, in merito all'espletamento della sua funzione consultiva.

Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado della Comunità europee

Per poter consultare i provvedimenti UE che sono stati emessi dalla Corte di Giustizia della Comunità europa oppure dal Tribunale di primo grado della Comunità europea, i cittadini italiani avranno la possibilità di consultare le rispettive decisioni all'interno dei seguenti siti online:

In quest'ultimo caso, bisognerà recarsi sulla homepage e provvedere a selezionare le "Ultime sentenze e conclusioni" riguardanti la Corte di Giustizia oppure il Tribunale.

Nel primo caso, invece, bisognerà andare ad inserire la tipologia di documento, il numero della sentenza oppure la data di pubblicazione per poter andare a visionare tutti i testi che sono stati emessi dai giudici, a partire dal 1953 per la Corte di giustizia delle Comunità europee e a partire dal 1990 per il Tribunale di primo grado.