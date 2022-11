Quando si decide di acquistare un immobile si deve stare molto attenti perché i rischi sono molti. Anche acquistare un immobile donato è rischioso e bisogna sapere come tutelarsi dagli eredi.

Acquistare un immobile è un passo molto importante. Non solo per l’ingente spesa da sostenere, ma anche per l’attenzione necessaria ad effettuare un acquisto privo di qualunque rischio.

Bisogna stare molto attenti, innanzitutto, alle possibili truffe immobiliari che si nascondono soprattutto dietro gli annunci online.

Quando si decide di comprare una casa si devono fare tutti i controlli utili per verificare che sull’immobile non gravano ipoteche.

A cos’altro bisogna stare attenti? Può capitare di comprare una casa da una persona che ne è divenuta proprietaria a seguito di una donazione. Quali sono i rischi? Acquistare un immobile donato può esporre il compratore ad un rischio al quale inizialmente non si pensa: gli eredi del donante potrebbero avviare un’azione legale, andando a rendere inefficace la vendita.

Spieghiamo nel testo come tutelarsi da questa probabile evenienza, andando a capire, prima di tutto, quali sono i casi concreti in cui potrebbe porsi il problema di una possibile azione legale.

Acquisto di un immobile donato: ecco quali sono i rischi

Inizialmente, non ci si pensa. Comprare un immobile donato potrebbe essere rischioso nel momento in cui gli eredi del donante potrebbero avviare una causa, rendendo inefficace la vendita dell’immobile.

Prima di capire quando, praticamente, si può incorrere in un rischio del genere, dobbiamo capire bene che quando si parla di eredità, i problemi sono sempre ad attendere dietro l’angolo. Non ci resta che fare una lunga parentesi.

Quando si fa testamento, il patrimonio ereditario si deve dividere agli eredi. Non di rado, capitano situazioni in cui, prima di fare testamento, il testatore abbia già diviso il patrimonio. In che modo? Attraverso la donazione dei beni.

Gli atti di donazione, di fatto, potrebbero violare le cosiddette quote di legittima. Come evitare che ciò avvenga? Gli eredi possono avviare un’azione di riduzione per contestare le disposizioni testamentarie e anche le donazioni che il defunto ha fatto prima di morire.

Ci sono alcuni tempi di rispettare. L’azione di riduzione si deve esercitare entro dieci anni dall’apertura della successione.

Dopo questa parentesi, dovrebbe essere abbastanza chiaro che chi acquista un immobile donato potrebbe avere qualche grattacapo, anche se estraneo alla situazione.

Chi riceve un bene in donazione, potrebbe decidere di venderlo oppure donarlo a sua volta per evitare che gli eredi legittimari ne chiedano la restituzione, ma anche perché non ne fa uso e vuole disfarsene. Insomma, i casi potrebbero essere molti.

A noi, ovviamente, interessano i rischi che corre chi acquista un bene da un venditore donatario. Gli eredi possono avviare l’azione di restituzione e a rischiare è colui che acquista l’immobile dal donatario.

Leggi anche: Attenzione a questi debiti perché si trasmettono agli eredi

Acquisto immobile donato: come tutelarsi dagli eredi del donante

Ci sono alcune semplici accortezze che si possono seguire quando si è interessati ad acquistare un immobile donato.

La prima di esse è verificare che siano trascorsi venti anni dalla donazione. Dopo i venti anni, infatti, non si corre più nessun rischio, in quanto decade l’azione di restituzione.

Quando si rischia di perdere una casa acquistata da un donatario? In sostanza, i casi sono due. il primo di essi è appunto l’essere donatario del venditore. Il secondo caso, è quando sono trascorsi meno di venti anni dalla donazione.

In tutti gli altri casi, non c’è da preoccuparsi. Gli eredi non hanno modo di pretendere la restituzione dell’immobile.

Pertanto, ci sono alcune accortezze che è bene prendere prima di procedere all’acquisto di un immobile. Il primo fra tutti, dato il caso in esame, è sapere se il venditore ha ricevuto il bene in donazione. In tal caso, è bene fare le verifiche necessarie e premunirsi dall’azione di restituzione avviata dagli eredi.

In realtà, dovrebbero provvedere ad avvisare i possibili compratori l’agente immobiliare che si occupa della vendita del bene e anche il notaio. Anzi, il compratore deve essere al corrente che il venditore ha ricevuto l’immobile in donazione ancor prima della firma del contratto preliminare di vendita.

Nel caso in cui il notaio dovesse intervenire solo al momento della firma del contratto definitivo, ovvero del rogito, dovrà informare l'acquirente di tutti i possibili rischi connessi all'acquisto dell'immobile. Inoltre, il notaio deve inserire anche nell'atto di acquisto della casa che l'immobile proviene da una donazione.

Oltre all’informazione e a tutte le accortezze di cui abbiamo parlato, ci sono anche altri modi per tutelarsi in caso di acquisto di un immobile donato. Di uno ne abbiamo già parlato: attendere venti anni dalla donazione.

Il secondo modo è far firmare agli eredi legittimari un atto con il quale rinunciano ad indire l’azione di restituzione.

Si può anche sottoscrivere un’assicurazione, la fideiussione, una garanzia da qualsiasi rischio di azione legale da parte degli eredi. C’è, infine, anche un altro modo: la revoca della donazione.