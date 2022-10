Un tipo di condominio molto diffuso, in particolar modo negli stabili di grandi dimensioni, è quello misto. Cos’ha di particolare la natura mista? Peculiare è, appunto, la presenza di unità immobiliari residenziali e non residenziali.

Si tratta di una peculiarità aggiuntiva a quelle di tutti i condomini già caratterizzati dalla compresenza non solo di diverse unità immobiliari, ma anche di parti di proprietà comune tra i condomini, oltre a quelle, ovviamente, di proprietà esclusiva.

Ebbene, non perdiamoci in troppe anticipazioni e andiamo a spiegare per bene come cos’è e come funziona il condominio misto e quali sono i benefici e òe detrazioni fiscali previste dalla legge, facendo un riferimento particolare al caso del superbonus.

Cos'è e come funziona condominio misto

Il condominio misto è caratterizzato da unità immobiliari residenziali e non residenziali. È una realtà molto più grande rispetto ad un normalissimo condominio, infatti, è diffuso negli stabili di grandi dimensioni.

Si può pensare, infatti, ad un condominio nel quale sono presenti alloggi abitativi, esercizi commerciali e studi professionali.

Quando si verifica la costituzione, per legge, del condominio misto? Facciamo un breve esempio. Il proprietario di un terreno decide di costruire un fabbricato con diverse tipologie di alloggi, sia commerciali che abitativi. Nel momento in cui, il proprietario dello stabile decide di affittare tali alloggi, sicché è lui solo il proprietario non si costituisce il condominio. Se, invece, decide di venderli allora, sicché i proprietari diventeranno diversi, si andrà a costituire il condominio cosiddetto misto.

Molto spesso, il condominio misto viene confuso con quello chiamato supercondominio. Tra di loro, però, esiste una fondamentale differenza. Se il primo è caratterizzato per la natura delle unità immobiliari che lo compongono, la caratteristica del secondo è sul profilo strutturale dell’edificio.

Il supercondominio, infatti, è un complesso di immobili separati - pensiamo a due edifici accomunati da una strada che conduce agli ingressi e al cortile -, ma uniti da aree comuni.

Un supercondominio può essere anche un condominio misto? Certamente! Un supercondominio può anche essere un condominio misto, quando vi sono anche unità immobiliari non residenziali.

Rimanendo sul terreno delle differenze, non ci resta che analizzare anche quelle con il condominio minimo. In cosa consiste quest'altra particolare tipologia? Si tratta di uno stabile con la presenza di due proprietari (numero al di sotto del quale non si può scendere, se no non si potrebbe più parlare di condominio).

E il condominio misto può essere anche minimo? Anche in questo caso, la risposta è affermativa perché uno dei due condomini potrebbe essere proprietario di un'unità immobiliare residenziale e, quindi, ad uso abitativo, mentre l'altro potrebbe essere proprietario di un'attività commerciale o di uno studio professionale e, di conseguenza, di un'unità immobiliare non residenziale.

Dal punto di vista del funzionamento, il condominio misto è pressocché simile ad un comunissimo condominio. Non sono previste regole particolari. Si applicano, infatti, tutte le consuete norme in materia di divisione delle spese o di utilizzo dei beni comuni condominiali. In riferimento al regolamento condominiale, però, potrebbe prevedere qualche norma sulla diversa ripartizione dei costi e così via - ciò quando viene adottato all’unanimità.

Che succede in caso di superbonus

Abbiamo detto che il condominio misto è molto conveniente dal punto di vista delle detrazioni e dei benefici di natura fiscale. Cosa succede in caso di superbonus? Possono accedervi come tutti i condomini oppure ci sono alcune limitazioni?

In effetti, l’accesso all’agevolazione è riservato alle parti residenziali in codominio, alle unità immobiliari residenziali indipendenti in edifici plurifamiliari e alle singole unità immobiliari residenziali in condominio.

Tuttavia, in caso di interventi sulle parti comuni, i condomini misti possono beneficiare del superbonus solo per quelle spese relative agli immobili prevalentemente residenziali.

Dobbiamo, però, fare alcune considerazioni importanti. Se si parla di superbonus in relazione ai condomini misti, allora si deve tenere in considerazione il calcolo della superficie occupata dalle unità residenziali. La percentuale è importante proprio per via dell’accessibilità alla misura.

Per quale motivo? Se la superficie complessiva delle unità residenziali è superiore al 50%, allora possono accedere alle detrazioni anche coloro possiedono unità immobiliari non residenziali, qualora abbiano sostenuto le spese per i lavori sulle parti comuni.

Al contrario, se la superfice complessiva delle unità residenziale è inferiore al 50%, si potrà sempre beneficiare della detrazione, ma per i proprietari o detentori di unità immobiliari di tipo residenziale, destinate, quindi, ad abitazione.