Vivere in un condominio può dimostrarsi un vero e proprio stress: vicini rumorosi, stereo sempre accessi alle ore più impossibili. Con della musica assordante, che disturba proprio nelle ore di riposo. Ma non solo: a disturbarci può essere anche l'auto parcheggiata proprio sotto casa, con l'autoradio al massimo volume, che fa di tutto eccetto che farci riposare.

Quando ascoltare la musica ad un volume molto alto diventa reato? Quando questo può andare troppo alto rispetto al lieto vivere di un normale condominio. Quando un'autoradio può diventare tanto fastidiosa da costituire un reato in ogni senso? Cerchiamo di scoprire quali limiti non bisogna oltrepassare e come ci si debba comportare per non avere problemi, né quando si viaggia in automobile, ma nemmeno quando si vive in un vero e proprio condominio.

Musica troppo alta in condominio

Il problema della musica troppo alta perseguita non solo chi abita in condominio. Ma un po' tutti, a seconda di dove si stia abitando e dal tipo di vita che si sta conducendo. Ma quando la musica troppo alta, che proviene da un'autoradio o da un impianto stereo di casa, è così elevata da disturbare realmente chi ci circonda. Quando gli agenti della polizia stradale ci possono fermare in automobile e contestarci che stiamo disturbando le altre persone? In altre parole a che volume dobbiamo tenere la musica per non disturbare la quiete pubblica? Ma soprattutto, quando si è in un'automobile, si disturba la quiete pubblica solo quando si è a ridosso di un condominio? E se si è in aperta campagna? Cerchiamo di capire quando realmente si stanno disturbando le altre persone.

A regolamentare con precisione il reato di riposo e di attività delle persone è l'articolo 659 del Codice Penale. La maggior parte dei nostri lettori conoscerà questa norma con il nome di disturbo alla quiete pubblica. Il reato, in alcuni casi, è integrato da una serie di comportamenti che sono indicati dalla norma stessa. In estrema sintesi stiamo parlando di una serie di reati, tra i quali ci sono:

schiamazzi, intesi come grida o urla scomposte, o rumori;

l'abuso oltre i limiti di alcuni strumenti sonori. I limiti sono quelli indicati dalla buona consuetudine sociale, mentre gli strumenti possono essere il pianoforte, la batteria o il televisore;

l'abuso delle segnalazioni acustiche, come il clacson di un'automobile o le sirene;

suscitare o non impedire gli strepiti degli animali, quando questo sia possibile farlo.

Questi particolari comportamenti devono disturbare le occupazioni quotidiane delle persone o il loro risposo. La legge prevede per questo tipo di reati l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 309 euro.

Condominio o meno: è pur sempre un reato minore

Quando una persona si macchia di questo particolare tipo di reato, indipendentemente che venga compiuto o meno a ridosso di un condominio, si macchia di un reato minore. La reclusione non sarà mai superiore a 5 anni, perché è possibile usufruire dell'assoluzione perché il reato è particolarmente tenue. La fedina penale rimarrà macchiata, comunque, per dieci anni.

Quando si parla di musica troppo alta in condominio o per la strada, la giurisprudenza mette in evidenza che, perché venga accertato il reato, non è sufficiente la semplice attività rumorosa. Sarà necessario disturbare un numero indeterminato di persone, non importa quante di queste realmente si lamentino. Ricordiamo, comunque, che il reato è procedibile d'ufficio, quindi non è necessario che arrivi la segnalazione da parte di un privato. Nel caso in cui i rumori vengano prodotti lontano da un condominio e generalmente da una zona non abitata, o semplicemente possono essere sentiti esclusivamente da pochi soggetti, non ci sarà alcun reato. Ci sarà un semplice e bancale illecito civile. A fronte di questo semplice illecito sarà pur sempre possibile chiedere il risarcimento, sempre che sia possibile dimostrare il danno.

Musica troppo alta: quando può essere elevato il verbale

A questo punto, se dovessi ascoltare della musica in un posto isolato, lontano da qualsiasi condominio o zona abitata, ma soprattutto quando le immissioni acustiche non danno disturbo a nessuno, le forze dell'ordine non possono elevare un verbale.

In estrema sintesi questo significa che un eventuale verbale per la musica alta può essere elevato solo e soltanto se chi tiene lo stereo troppo alto sia all'interno di un alloggio di un condominio o comunque sia in una zona abitata. Sarà possibile elevare una sanzione solo quando le immissioni acustiche siano tali da dare fastidio a tutto il vicinato e non solo a due o tre appartamenti ben individuabili. Come abbiamo accennato in precedenza, questo tipo di reato potrà essere contestato d'ufficio, anche quando non c'è la denuncia di un privato o delle lamentele dei residenti. Il reato non viene eliminato dalla volontà di giocare e divertirsi. Quindi anche chi si ferma con l’auto in un quartiere abitato e – anche se solo potenzialmente – molesta le persone a causa della musica alta rischia un’incriminazione penale.