In condominio possono sbattere i tappeti dal balcone? Ecco cosa dice la legge

Si possono sbattere i tappeti dal balcone se si vive in condominio? Scopri diritti, doveri e regole previste dalla legge: ecco i rischi per i trasgressori.

Chi vive in condominio lo sa benissimo: diverse attività e azioni che risultano spontanee e che possono essere compiute da chi vive in una casa singola, purtroppo, non sono consentite.

Molte azioni apparentemente prive di conseguenze potrebbero causare disturbo agli altri abitanti del condominio. È il caso, ad esempio, del barbecue sul balcone di casa, che potrebbe infastidire i vicini a causa dei fumi.

Chi vive in condominio si sarà spesso domandato se si possono sbattere i tappeti (o le tovaglie da tavola) dal proprio balcone. La questione, purtroppo, non è così semplice come sembra. E, se non si presta attenzione, si può correre il rischio di andare incontro a conseguenze di vario tipo, civili e addirittura penali.

Scopriamo cosa dice la legge in merito e se, in condominio, si possono sbattere tappeti, tovaglie e altro dal proprio balcone.

Il valore del regolamento condominiale

In primo luogo, per capire se nel proprio condominio si possono sbattere i tappeti o le tovaglie da tavola dal balcone, di solito il primo documento a cui si pensa di dover fare riferimento è il regolamento condominiale.

In realtà, però, i divieti imposti da tale regolamento hanno valore solamente quando sono supportati da una norma di legge.

Questo vuol dire che, anche se il regolamento condominiale pone dei divieti, questi dovranno far riferimento ad una legge specifica.

Se, all’interno del regolamento, si dovessero trovare dei divieti non supportati da una legge, si potranno considerare come dei divieti illegittimi.

Dunque, per capire se in condominio i tappeti si possono sbattere o meno dal balcone, dovremo analizzare la legge italiana, indipendentemente dal regolamento condominiale.

Condominio, si possono sbattere i tappeti dal balcone? Le implicazioni penali

Tuttavia, coloro che si domandano se in condominio si possono sbattere i tappeti (o altri tessili) devono tenere in considerazione il codice penale.

Infatti, effettuare questa semplice operazione potrebbe costarci una denuncia per disturbo della quiete pubblica.

Secondo quanto disposto dal Codice Penale, nello specifico all’Art. 659, nel caso in cui un soggetto produca suoni sgradevoli, rumori o schiamazzi che arrecano disturbo ad altri, rischia una multa fino a 309 euro e addirittura l’arresto fino a 3 mesi.

Quanto detto fino ad ora vale nei classici orari di riposo. Dunque, chi sbatte i tappeti in condominio di notte, o nel pomeriggio, potrebbe essere denunciato per disturbo alla quiete pubblica.

Attenzione, quindi, agli orari di riposo: di base, questi coincidono con le finestre temporali che vanno dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8 del mattino.

È chiaro che, per i vicini eventualmente disturbati, non è semplice dimostrare questo eventuale reato. Il quale deve arrecare disturbo ad una pluralità di condomini. Solo in questo specifico caso si potrà denunciare per disturbo alla quiete pubblica chi sbatte i tappeti ad orari di riposo.

Sbattere i tappeti in condominio può causare illecito penale

Tra l’altro, chi sbatte tappeti o altri tessili in condominio deve anche considerare un secondo pericolo. Quello cioè della possibile denuncia di getto pericoloso di cose e oggetti.

Si tratta di un reato penale, che trova posto nel Codice Penale, precisamente all’Art. 674. Il citato articolo prevede, per chi lancia oggetti in luogo pubblico o privato, una multa fino a 206 euro e il possibile arresto per un mese.

Un reato del genere si configura però solamente se gli oggetti vengono lanciati per offendere, molestare o imbrattare. Di base, se i tappeti o le tovaglie da tavola vengono sbattuti dal proprio balcone intenzionalmente, e se questa azione è tesa ad imbrattare le aree comuni o la proprietà privata di altri condomini, si rischia potenzialmente la denuncia per tale reato.

Infine, per chi si domanda se in condominio si possono sbattere i tappeti, è bene ricordare che all’Art. 844 del codice civile si parla anche di un possibile risarcimento nei confronti dei vicini, se l’atto causa reiterato disturbo.

