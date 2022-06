Quando scatta l'usucapione di una parte comune di un condominio? È possibile occupare abusivamente un sottotetto e diventarne proprietari? Cerchiamo di capire cosa prevede la normativa, ma soprattutto come fare a difendersi e a tutelare i propri diritti.

Partiamo con il sottolineare che l'esercizio dell'usucapione, su una qualsiasi parte comune di un condominio, benché sia un'operazione molto complessa, non è certamente impossibile da concludere. È importante ricordare, comunque, che nel caso in cui vi sia una mancanza del titolo ed indipendentemente da quali siano le caratteristiche del sottotetto, ogni singolo condominio potrà usucapire questo spazio comune, nel momento i cui ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Condominio: chi è il proprietario del sottotetto

Prima di iniziare a parlare di un vero e proprio usucapione, è necessario capire chi sia il proprietario di un sottotetto all'interno di un condominio. Nel caso in cui questo assolva esclusivamente alla funzione di isolare e proteggere dall'umidità, dal caldo e dal freddo l'appartamento sottostante, il sottotetto dovrà essere considerato come una pertinenza di quest'ultimo. Ossia dell'alloggio posto all'ultimo piano.

Questo locale, che è posto in rapporto diretto con i vani dello stesso alloggio, per il quale serve da protezione, non può essere separato dal resto della proprietà sottostante. Quindi è in proprietà esclusiva di questo condomino: perché questo si verifichi non è necessario che venga modificato il rapporto di complementarietà dell'insieme. Generalmente questa situazione si viene a creare se il sottotetto ha un'altezza limitata ed è privo di prese d'aria. In questo caso risulterà essere perfettamente sovrapponibile con l'appartamento sottostante, ma soprattutto non è collegato direttamente con le scale del condominio. E non è dotato di una pavimentazione.

Il discorso cambia quando il sottotetto ha delle dimensioni e delle caratteristiche tali da poter essere utilizzato come vano autonomo. La sua proprietà, in questo caso, dovrà essere valutata in base al titolo.

Nel momento in cui dovesse mancare anche il titolo, sarà necessario fare riferimento alle sue caratteristiche funzionali e strutturali. Nel caso in cui il sottotetto dovesse essere destinato oggettivamente all'uso comune o all'esercizio di un servizio che rientri nell'interesse comune di tutto il condominio, si applicherà la presunzione di comunione ex articolo 1117 del Codice Civile, comma 1. Ed è proprio in questi casi che si può generare l'usucapione.

Quando scatta l'usucapione del sottotetto del condominio

Partiamo da un dato molto importante. Il fatto che un singolo proprietario di un appartamento goda esclusivamente di una parte comune del condominio, a causa della sua peculiare ubicazione, non è ritenuto fatto rilevante perché su questo bene ci sia l'usucapione. Perché l'usucapione possa essere esercitato, ci deve essere la manifestazione del dominio esclusivo del bene del condominio da parte dell'interessato. Questo dominio esclusivo deve essere esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso degli altri condomini. L'onere della prova, che quanto appena affermato si sia verificato, spetta sulla persona che abbia invocato l'usucapione del bene.

Quando parliamo del sottotetto del condominio, perché su questo possa scattare l'usucapione, dovrà essere necessariamente chiusa la porta d'accesso. Su questa dovrà essere posto un lucchetto, le cui chiavi dovranno essere in possesso della persona interessata all'usucapione. Ricordiamo, infatti, che ogni singolo proprietario ha il diritto a trarre beneficio dal bene comune, purché non impedisca agli altri lo stesso uso del bene o ne alteri la destinazione.

Nel caso in cui il sottotetto del condominio venga occupato con molti scatoloni, ma sia lasciata la possibilità agli altri comproprietari la possibilità di accedere a questo locale, che tollerano questa situazione, non porterà all'usucapione di questa parte comune. È da segnalare che non sarà necessario l'elemento soggettivo della buona fede, ma si dovrà comunque parlare di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Usucapione del sottotetto: tutto il condominio a giudizio

Nel momento in cui un singolo condomino dovesse rivolgersi all'autorità giudiziaria per un eventuale accertamento di usucapione del sottotetto, l'amministratore di condominio non potrà essere coinvolto nel giudizio, perché la sua rappresentanza non copre anche quella relativa ai poteri individuali dei singoli condomini. Questi dovranno partecipare individualmente al processo: il contraddittorio dovrà essere esteso a tutti i condomini, dato che la domanda andrà ad incidere sui diritti dei singoli proprietari.

Come si possono difendere gli altri condomini da una richiesta di usucapione? Nel caso in cui il sottotetto sia stato occupato illegittimamente dovrà essere presentata una domanda di rivendicazione, con la quale si chieda