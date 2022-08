Il lavoro che l’amministratore di condominio è tenuto a svolgere è molto importante, ma anche delicato perché richiede competenze e, soprattutto, conoscenze necessarie.

In base a quanto stabilito dal Codice Civile, quando i condomini sono più di otto questa figura diventa obbligatoria. Ma chi può assumere questo ruolo? Naturalmente, non può diventare amministratore una persona qualsiasi solo perché è votata dalla maggioranza dei condomini.

L’amministratore, infatti, non solo deve essere competente in materia e avere le giuste conoscenze teoriche e pratiche, ma deve anche aver frequentato un apposito corso di formazione, oltre che seguire corsi periodici di formazione e aggiornamento per amministrare un condominio.

La scelta può essere esterna, ma anche interna. Che cosa vuol dire? Il ruolo può venire anche ricoperto da uno dei condomini o da un inquilino? Analizziamo nel testo cosa prevede la legge.

Chi può svolgere il ruolo di amministratore di condominio

Tutti sanno chi è e cosa fa l’amministratore di condominio: si tratta di un ruolo molto comune, ma anche molto rognoso - in alcuni casi. Chi amministra, infatti, non è tenuto solo a predisporre il rendiconto annuale, riscuotere le quote condominiali e gestire tali somme, per esempio, per pagare le bollette della luce o la manutenzione ordinaria del verde.

Amministrare, significa gestire in tutti gli aspetti un condominio, proteggerlo, per certi sensi, da tutto ciò che può causare problemi. Chi copre questa carica deve saper gestire al meglio e risolvere problemi sorti negli immobili condominiali, coordinando bene il lavoro da svolgere e cercando di essere sempre presente per gestire le emergenze dei condomini.

Chi può svolgere questo ruolo? Per fare l’amministratore bisogna avere il diploma di scuola secondaria di II grado. Inoltre, è necessario frequentare un apposito corso di formazione di settantadue ora.

Oltre a ciò, chi vuole ricoprire questa carica deve aggiornarsi costantemente, seguendo specifici corsi di formazione continua.

Come abbiamo già accennato in precedenza, questa figura diventa obbligatoria per legge quando i condomini sono più di otto.

La nomina viene deliberata dall’assemblea condominiale dalla maggioranza dei presenti (almeno dalla metà dei millesimi condominiali). È una nomina pro tempore. Che cosa significa? La sua validità è pari ad un anno solare; successivamente, la nomina può essere riconfermata o sostituita.

Quando un condomino può fare l’amministratore di condominio

Il ruolo può essere svolto anche da uno dei condomini? La risposta è affermativa. L’amministratore può essere sia esterno che interno e, quindi, può svolgere il ruolo anche un condomino.

In ogni caso, anche quando l’amministratore lo fa un condomino è necessario accertarsi che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge.

Di quali requisiti si tratta? Dobbiamo far riferimento all’articolo 71 bis disp. Att. c.c., nel quale sono dettate le condizioni per lo svolgimento di questo ruolo.

Il condomino nominato dall’assemblea può anche non aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado e il già menzionato corso di formazione iniziale e periodica per lo svolgimento dell’incarico.

Naturalmente, il possesso di tutti gli altri requisiti è fondamentale al momento della nomina. Se, infatti, l’amministratore eletto perde uno o più requisiti necessari, l’incarico cessa. In questo caso, uno o più condomini dello stabile hanno la possibilità di convocare l’assemblea condominiale, senza formalità, e procedere alla nomina del nuovo.

Comunque, per conoscere tutti i requisiti, si rimanda alla lettura dell’articolo 71-bis.

Pertanto, alla luce di ciò, il condomino può benissimo rivestire questa carica, senza dunque possedere la formazione e frequentare nessun corso. La norma parla di condomino, ovvero di un proprietario di una porzione immobiliare (di un appartamento), sito in un edificio condominiale, non di un inquilino.

L’articolo, infatti, dice:

“[…] qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”.

Come viene nominato l’amministratore

Abbiamo già anticipato che per nominare l’amministratore è necessario convocare l’assemblea condominiale. Si può nominare una persona esterna, oppure dare l’incarico ad un condomino. In questo secondo caso, come abbiamo spiegato poc’anzi, sarà interno.

Ma come viene nominato? Per la nomina è necessario il voto della maggioranza dei condomini intervenuti che rappresentano la metà dei millesimi, ovvero cinquecento su mille millesimi.

Nella maggior parte dei casi, l’assemblea viene convocata dalla persona uscente. Tuttavia, in caso di cessazione dell’incarico, la riunione condominiale può essere anche convocata dai condomini.