Il Consiglio di Stato ha un ruolo di primo ordine per quanto riguarda la giustizia amministrativa, in quanto è un organo di rilievo costituzionale, pur essendo nato prima della nascita della Repubblica e della Costituzione italiana.

Svolge sia dei ruoli di natura consultiva che giurisdizionale, esprimendo dei pareri nei confronti degli enti che fanno parte della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo scoprirai come è composto il C.d.S. e che cosa fa precisamente.

Il Consiglio di Stato, in origine, fu istituito nel lontano 18 agosto del 1831 da Carlo Alberto di Savoia, il quale aveva pensato di formare un organo collegiale, formato da 14 membri, con funzioni consultive.

Ad oggi, invece, il suo ruolo risulta fortemente più dettagliato e ampliato, a causa delle riforme che si sono succedute nel tempo. I suoi membri sono anche denominati "consiglieri di Stato" e la sua sede si trova presso il Palazzo Spada, situato a Roma.

All'interno dell'art. 100 della Costituzione Italiana, per la precisione nel terzo comma, viene prevista la sua assoluta indipendenza nei confronti del Governo. Mentre all'interno del primo comma sono disposte la sua doppia natura ed i suoi ruoli specifici, ovvero:

Così come viene disciplinato all'interno dell'art. 103 della Costituzione Italiana, invece, nella tutela della giustizia nella Pubblica Amministrazione, questo particolare organo si occupa, per la precisione di:

Il Consiglio di Stato è un organo giurisdizionale, di rilievo costituzionale, che è inserito tra quelli che sono gli organi ausiliari del Governo, ovvero:

Come abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, il Consiglio di Stato ha una doppia natura, cosa che, secondo alcuni, contrasta con il principio della separazione dei poteri.

Quest'ultimo viene garantito dalla Costituzione Italiana e prevede che diversi organi che appartengono allo Stato abbiano ognuno un compito diverso nell'adempiere e nello svolgere quelle funzioni che si ricavano da questi tre poteri, ovvero:

Per comprendere meglio quali siano le competenze e le funzioni che vengono attribuite ed assegnate a questo organo, dobbiamo andare a vedere, innanzitutto, che cosa viene stabilito all'interno della Costituzione.

Nello specifico, ecco che cosa prevede a riguardo il primo comma dell'art. 100 della Costituzione Italiana:

Ecco, invece, che cosa dispone il primo comma dell'art. 103 della Costituzione Italiana:

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.