Un nuovo progetto di vita non toglie in modo automatico il diritto all'assegno divorzile, lo dice la Corte di Cassazione, ma fissa anche criteri rigidi per ricalcolarlo.

Col numero di matrimoni in calo, è sempre più alta la percentuale delle coppie che decidono di vivere assieme senza ufficializzare il vincolo. Tra queste molti giovani alla prima esperienza e altrettanti, che dopo aver concluso con un divorzio il primo matrimonio convengono che sia meglio optare per una convivenza, meno impegnativa dal punto di vista legale.

Ma nel caso uno dei due fosse creditore verso l’ex coniuge di un assegno divorzile, che cosa succede. L’assegno si perde in modo automatico, si continua a percepire come nulla fosse, oppure c’è la possibilità che venga ridotto? Si tratta di una questione tutt’altro che di semplice soluzione. In effetti la legge sul divorzio del 1970 non dice nulla a proposito di casi come questo, che forse al momento della sua entrata in vigore non erano poi così diffusi, ma che oggi costituiscono la normalità.

Allora vi ha dovuto provvedere la giurisprudenza, con delle sentenze che nel corso degli anni sono state spesso in contraddizione tra loro. Si è passati da una prima interpretazione cauta che chiedeva al giudice di valutare caso per caso, a quella che imponeva una sospensione dell’erogazione dell’assegno, fino al momento in cui la convivenza si fosse eventualmente conclusa. Infine, si è arrivati alla soluzione estrema di parificare convivenza more uxorio a un nuovo matrimonio. Ultima in ordine di tempo è la decisione del febbraio 2022 con la quale si esclude che una nuova relazione amorosa faccia venire meno in automatico il diritto al sostegno da parte dell’ex.

Cosa è l’assegno divorzile

Prima di esaminare la sentenza della Corte di Cassazione e vedere in quali casi la convivenza fa cadere il diritto all’assegno divorzile è il caso di vedere che cosa sia e a chi spetti. È costituito da una somma di denaro in genere versata a cadenza mensile da quello dei due ex coniugi che si trovi in condizioni economiche migliori. Non basta, però che ci sia una disparità di reddito, ma che la parte più debole non sia in grado di procurarsi da solo uno stile di vita dignitoso. È qualcosa di diverso dall’assegno di mantenimento, invece previsto per i casi di separazione e che deve garantire lo stesso tenore di vita avuto in costanza del vincolo.

L’articolo numero 5 della Legge numero 898 del 1970 stabilisce che:

“Nel decidere se concedere un assegno il giudice deve tenere conto delle condizioni dei coniugi, delle regioni della decisione, del contributo dato da entrambi nella conduzione della vita familiare, del loro reddito e della assenza da parte di uno dei due di un patrimonio adeguato o dell’impossibilità obiettiva di procurarselo.”

Come vediamo si tratta di una somma di denaro che viene corrisposta se al momento in cui è pronunciata la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ci sono delle condizioni legate sia alle ragioni per cui si sia arrivati allo scioglimento, per esempio per colpa di uno dei due, sia di tipo finanziario. Tra queste ultime non solo ci deve essere disparità, tra i due, ma chi si trovi nella situazione peggiore non deve neppure essere in grado di procurarsi un reddito. Per esempio, perché ha un’età che non lo rende più accettabile sul mercato del lavoro, oppure perché non si trova nelle condizioni per chiedere sussidi o il reddito di cittadinanza.

La modifica di quelle condizioni costituisce una ragione valida per rivedere l’entità del contributo, oppure per farlo venire meno. Tra le condizioni da valutare ci sono sia quelle che riguardano il debitore, che potrebbe perdere il lavoro, sia quelle del creditore, che potrebbe iniziare una convivenza.

Quando si perde l’assegno divorzile

Passiamo adesso a vedere quali sono i casi che secondo la legge fanno venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile. La legge sul divorzio, fa espresso riferimento a un nuovo matrimonio, che al momento della sua registrazione fa cadere l’obbligo di continuare a versare l’assegno. Qui non si parla delle condizioni economiche della futura coppia. Quindi valutazioni di tipo economico non devono neppure essere fatte.

Altre ragioni sono quelle legate alla capacità di produrre reddito sopravenuta dopo la sentenza. Pensiamo al caso di chi sia guarito da una malattia invalidante, oppure si trovi nella condizione per chiedere dei sussidi che prima non esistevano o non gli spettavano. Pensiamo anche a chi abbia ricevuto un’eredità, o abbia vinto una somma consistente al lotto. Ancora sono da considerare i casi di chi pur avendone la possibilità non si impegni nella ricerca di un lavoro, o quantomeno per formarsi studiando o seguendo corsi professionali. Qui dovrà essere il debitore a dimostrare quanto dice.

Oltre a questi casi, per così dire regolari, devono essere considerate anche le ipotesi in cui il reddito entri nelle tasche del creditore in modo irregolare. Pensiamo a quello del lavoro nero che la Corte di Cassazione considera come sufficienti a far venire meno il diritto al mantenimento, oppure ai proventi di attività illecite. Stante l’ampiezza del concetto di reddito è legittimo chiedersi se non vi possa rientrare anche il caso di chi metta la propria vita in comune con altri e benefici degli introiti di quella persona.

La convivenza non è incompatibile con l’assegno divorzile

Sulla questione, come detto non c’è una legge che stabilisca quale sia il principio a cui attenersi. La presenza di una norma che parla di matrimonio, sembra però far propendere verso la compatibilità tra un assegno divorzile e la convivenza more uxorio con un’altra persona. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 5447 del 18 febbraio 2022 ha stabilito che:

“Se l’ex coniuge instaura una convivenza di fatto, giudizialmente accertata, ci sono degli effetti sia sul suo diritto a ricevere l’assegno sia sulla sua entità, ma non vi è necessariamente la perdita automatica ed integrale dello stesso.”

Quindi non una equivalenza che dice: mettere in piedi un progetto di vita con una nuova persona è uguale a dire addio al sostegno economico ricevuto dall’ex coniuge. Ma neppure una cosa che si possa ignorare. Sarà in questo caso il debitore a chiedere che ci sia una revisione presentando le ragioni per cui sia opportuna.

L’assegno, se confermato, avrà funzione solo compensativa, cioè avrà lo scopo di ripagare il coniuge debole che nel corso del matrimonio abbia dato il proprio contributo alla formazione del patrimonio e del reddito familiare, con attività diverse da quella di un lavoro retribuito. Pensiamo alla donna che rinunci alla carriera per badare ai figli o per dare una mano ai genitori suoi e del marito.

La giurisprudenza ritiene che certamente un nuovo progetto di vita fa venire meno gli obblighi di assistenza da parte dell’ex, e se questa fosse la sua unica funzione sarebbe corretto escluderlo tutte le volte in cui chi lo riceve ha iniziato una nuova vita. Non avrebbe in quel caso alcun valore l’obiezione che si tratta di un progetto di fatto e quindi che non abbia una base di certezza, In questo caso infatti chi ha deciso di imbarcarsi nella nuova relazione se ne assumerebbe anche i rischi. Trattandosi però di una sorta di rimborso per i sacrifici fatti per la cura della famiglia, essersi rifatti una vita non basta a solo a farne venire meno le condizioni.

Come può essere modificato l’assegno divorzile in caso di convivenza

La decisione della Corte di Cassazione è certamente innovativa, ma va ribadito non conferma l’assegno divorzile in tutti i casi in cui venga instaurata una convivenza. Perché l’assegno sia confermato, dovranno continuare a persistere le condizioni che lo hanno giustificato al momento del divorzio. Parliamo di una condizione economica difficile e alla impossibilità obiettiva di ottenere un reddito. Sarà a questo punto il creditore a dimostrare di non potere lavorare, oppure di impegnarsi nel cercarlo ma di avere avuto fino a quel momento sfortuna.

Secondo la sentenza numero 32198 del 5 novembre 2021:

“L’entità dell’assegno non è vincolata al tenore di vita endomatrimoniale, o a quella attuale dell’ex coniuge, ma solo alla durata del matrimonio e alla capacità di produrre reddito.”

Non si chiede che vengano messi in piazza i conti correnti o le buste paga del nuovo compagno, ma quella del richiedente sì, che dovrà dimostrare che sia privo di lavoro per una ragione obiettiva. Esserlo perché ha deciso di accudire i figli avuti col nuovo compagno, non costituisce una giustificazione valida. Nello stabilire l’entità si valuterà la durata del vincolo matrimoniale e l’impegno messo nello stesso che deve essere compensato.

Che cosa è la convivenza more uxorio

Come visto sopra la Cassazione parla dell’ipotesi in cui venga giudizialmente accertata una convivenza di fatto che sia stabile. Il riferimento è a quella condizione conosciuta come convivenza more uxorio, della quale troviamo una definizione all’articolo 36 della Legge numero 76 del 2016:

“Due persone maggiorenni, unite da stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da legami parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”

Si tratta di uno stato che non richiede necessariamente l’abitare stabilmente nella stessa casa e che secondo la legge può essere dimostrato dagli interessati solo con una autocertificane da inviare al comune in cui i due abitano. Ma nel caso fosse l’ex a volere dimostrare l’esistenza di questo stato di fatto? Se ci sono dei contrasti a proposito dell’assegno divorzile è probabile che si cerchi di tenere nascosta la nuova relazione per non correre il rischio di perderlo, e che non sia stata fatta alcuna segnalazione all’ufficio anagrafe.

In ipotesi di questo tipo, prima il legame dovrà essere dichiarato giudizialmente. L’ex coniuge dovrà, attraverso testimoni o prove, dimostrare quando sostiene. Tra le prove potrebbero esserci per esempio la presenza di più figli, che testimoniamo una relazione di lunga durata, oppure contratti di locazione firmati da entrambi, mutui accessi da tutte e due, polizze assicurative stipulate a favore dell’altro.