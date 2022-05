È possibile utilizzare la corsia d'emergenza quando si viaggia in autostrada? Quali sono le regole da rispettare per evitare delle sanzioni?

È possibile utilizzare la corsia d'emergenza quando si viaggia in autostrada? Quali sono le regole da rispettare per evitare delle sanzioni? Ma soprattutto quando si corre il rischio di vedersi sospesa la patente o tolti dei punti?

Sono domande che si pongono molti automobilisti, che per un motivo o per l'altro si ritrovano a dover percorrere la corsia d'emergenza mentre sono in autostrada. A chi non è mai capitato di vedersi sorpassare sulla destra, mentre percorre una superstrada e domandarsi: perché lui sì ed io no. E poi pentirsi amaramente della scelta fatta, vivendo nel terrore di ricevere una multa. Lo sappiamo un po' tutti, i furbetti dell'autostrada non mancano mai. Danno fastidio a noi che rispettiamo le regole, e magari ci troviamo ad arrivare in ritardo sul lavoro o all'appuntamento con il medico. Guardare chi ci sorpassa dalla corsia d'emergenza, violando apertamente il Codice della Strada, non ci rende felici. Anzi, la riteniamo l'ennesima ingiustizia.

È bene ricordare, però, che non sempre chi sta utilizzando la corsia d'emergenza lo fa per un semplice capriccio: c'è anche chi lo fa per necessità. A questo punto la domanda è lecita: quando è possibile utilizzare la corsia d'emergenza? Quali sanzioni si rischiano, se si decide di farlo senza averne realmente diritto? Il fatto che si chiami in questo modo, ci fa capire che dovrebbe essere utilizzata nel momento in cui ci sia un'emergenza. Ricordiamo, infatti, che il transito su questa corsia è vietato dal Codice della Strada, ma il passaggio o la sosta breve sono permessi, ma solo in alcuni casi. Scopriamo quali.

Corsia d'emergenza: cosa prevede il Codice della Strada

A chiarirci molto bene cosa sia la corsia d'emergenza ci ha pensato il comma 15, articolo 3 del Codice della Strada, che ci ha spiegato che questa, in estrema sintesi, è la

corsia adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso e, eccezionalmente, al movimento dei pedoni nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

Sostanzialmente questo significa che la corsia d'emergenza deve essere lasciata libera per il passaggio dei mezzi di soccorso. Potrà essere utilizzata anche da quelli delle forze dell'ordine. Ma non solo: in casi di eccezionale necessità potrà essere utilizzata anche dagli automobilisti. La corsia d'emergenza potrà essere utilizzata anche in questi casi:

nell'autostrada o nella superstrada c'è troppo traffico. Ti trovi a 500 metri dall'uscita (la distanza viene certificata dal cartello che la indica): in questo caso la puoi usare per uscire. Attenzione, però, che se all'uscita mancano due o tre chilometri, non li puoi percorrere nella corsia d'emergenza (riferimento normativo: articolo n. 176 del Codice della Strada );

(riferimento normativo: ); nel caso in cui ci sia un malessere fisico o fisiologico di uno degli occupanti dell'automobile e sia necessario fermarsi. Nell'elenco dei motivi per i quali è possibile fermarsi ci sono: giramenti di testa, necessità di vomitare o il bisognino di un figlio;

nel caso in cui ci sia un guasto al veicolo;

nel caso in cui si dovesse sentire un forte senso di stanchezza che precede il colpo di sonno. Questo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19170/2012, lo ha ritenuto equivalente al malessere fisiologico.

Attenzione, comunque, a fermati per un'esigenza improvvisa dell'intestino o della vescica. Per espletare i tuoi bisogni dovrai nasconderti il più possibile. Se in quel momento dovesse passare la Polizia Stradale e ti dovesse cogliere sul più bello, potrebbe contestarti atti contrari alla pubblica decenza e comminarti una sanzione che può arrivare fino a 8.000 euro.

Corsia d'emergenza: bisogna liberarla in fretta

Attenzione comunque. Indipendente da quale sia il motivo per il quale ci si sia fermati sulla corsia d'emergenza - un bisognino o la macchina guasta - è necessario liberarla entro tre ore. Nel caso in cui la sosta dovesse prolungarsi per più tempo, il rischio è quello di vedersi portare via l'automobile. Nel caso in cui la sosta dovesse avvenire nel corso delle ore notturne sarà necessario:

provvedere immediatamente ad indossare il giubbino catarifrangente prima di scendere dalla propria macchina;

le luci di posizione dovranno essere lasciate accese ed eventualmente si dovranno utilizzare anche le quattro frecce;

nel caso in cui ci sia un guasto della propria automobile, sarà necessario posizionare il triangolo in un punto ben visibile, che non ostacoli il traffico, ad almeno 100 metri dalla vettura ferma.

Uso scorretto della corsia d'emergenza

Come abbiamo potuto vedere, la corsia d'emergenza può essere utilizzata quando si vengono a determinare alcune condizioni. Ma cosa succede se l'automobilista non dovesse rispettare le regole previste dal Codice della Strada? Nel caso in cui la corsia d'emergenza venga utilizzata senza un motivo giustificato, il trasgressore rischia una multa che oscilla da 422 a 1.697 euro. A questo si aggiunge la pena accessoria della decurtazione dei punti della patente (ne possono essere tolti 10) e la sospensione del permesso di guida per un periodo che può oscillare a due a sei mesi.

La sanzione non cambierà nemmeno si ti accorgi troppo tardi di aver superato la tua uscita dall'autostrada e ti metti a fare retromarcia sulla corsia di emergenza. La multa arriverà anche se fermi per più di tre ore sulla corsia di emergenza, a cui si aggiungerà anche la rimozione forzata dell'automobile.

Nel caso in cui dovessi scendere, nelle ore notturne, dalla macchina in un punto non illuminato e non indossi il giubbino catarifrangente, rischi una multa da 41 a 169 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente.