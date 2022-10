Pessima notizia per chi convive con una persona con debiti! Salta fuori tutto, i casi  

“Per i debiti gli hanno tolto tutto”, una situazione che tutti vorremmo evitare, ma purtroppo, spesso a pagare il prezzo più alto sono coloro che convivono con una persona con debiti. Ad oggi, i cittadini, famiglie e imprese si indebitano molto velocemente, anzi il vero problema è proprio quello di accumulare debiti su debiti senza riuscire a pagare nulla.

Il costo della vita è diventato troppo “salato”, tanto da costringere i cittadini a ricorre a finanziamenti, prestiti e quant’altro per coprire i fabbisogni giornalieri. Non parliamo di extra, ma di spese e servizi ordinari aumentati a dismisura per l’effetto di un’inflazione schizzata all’8%.

Il vero problema, è che spesso nella sfera dei debiti vengono coinvolti anche famigliari e conviventi. Essere esposti all’oppressione dei creditori può diventare molto più facile di quanto ci si possa immaginare.

Non si tratta di “ficcare il naso” nelle questioni private del partner o del rispettivo coniuge, ma la faccenda è molto delicata. Non tutti sanno che la sola condivisione di un bene di valore lo espone pericolosamente alla vista dei creditori.

Spesso le coppie per semplicità gestiscono per l’accredito delle paghe un conto corrente unico. Una scelta che potrebbe mettere a rischio parte degli stipendi. Per tutelarsi dall'espropriazione forzata è importante sapere, che il valore massimo pignorabile di un conto cointestato corrisponde alla misura del 50%. Mentre, se il conto viene intestato alla parte non indebitata vengono tutelati tutti i risparmi.

Discorso diverso, se l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni procede attivando la procedura esecutiva avviando il pignoramento. L’ufficiale giudiziario procede applicando l’azione di espropriazione forzata su tutti i beni, mobili e immobili. In un’abitazione tutto ciò che serve a soddisfare i creditori (ad esempio: Entrate, Inps, Comuni, e così via), quindi a saldare il debito. Per cui, pignora tutto ciò che appare a vista o che trova senza il permesso della persona convivente.

È, importante, capire che se convivi con una persona che non ha mai pagato nulla, oppure, si è indebitata nel corso degli anni per vari motivi, anche i tuoi beni concorrono alla compensazione del debito.

In altre parole, l’ufficiale giudiziario sia per conto della Riscossione a mezzo delle cartelle esattoriali o per conto dei creditori privati a mezzo di decreto ingiuntivo, per legge può pignorare tutti i beni all’interno delle mura domestiche.

Il legislatore ha disposto che tutti i beni presenti nell’abitazione si presumono riconducibile alla sfera di proprietà del coniuge, familiare o partner debitore.

Pessima notizia per chi convive con una persona con debiti! Salta fuori tutto, i casi

È una pessima idea vivere con dei debiti, senza ombra di dubbio. Però, può capitare di dover fare i conti con i creditori senza aver contratto debiti personalmente.

Ad esempio, è possibile che i figli ritornino nella casa dei genitori che li accolgono amorevolmente. Poi, scoprono l’esistenza di debiti e si ritrovano con tutti propri beni venduta all’asta, tipo: tv, mobili, elettrodomestici, quadri e così via.

In questi casi, l’ufficiale giudiziario può avviare un procedimento mobiliare, se il debitore risiede con il familiare.

È, importante, comprendere che se manca la prova dell’acquisto riconducibile al familiare non esiste valida opposizione. Ciò significa che se mancano i documenti che provino l’acquisto di un quadro da parte della convivente senza debiti, per legge rientrano nell’asse dei beni pignorabili appartenenti alla casa del debitore, ovvero dove risiede o dimora stabilmente.

Debiti e convivenza: le regole del pignoramento previste nel codice civile

In sostanza, quello che non sfugge all’ufficiale giudiziario è l’autorizzazione della legge di pignorare tutti i beni mobili, anche se viene spiegato amorevolmente che non appartengono al debitore. L’assenza della prova contraria mette a rischio tutti i beni di valore e non presenti nell’abitazione, anche se realmente non appartengono al debitore.

Ricordiamo, che la legge non ammette neanche la testimonianza di un terzo soggetto, a dimostrazione che i beni non appartengono al debitore.

Ciò che va detto è, che le conseguenze dei debiti ricadono sui familiari e conviventi secondo le disposizioni presenti nell’articolo 492 del Codice di procedura civile.

In linea generale, per prassi il creditore avvia la procedura del decreto ingiuntivo ordinario, ingiungendo al debitore di onorare, quindi pagare i debiti contratti entro un massimo di 10 giorni con decorrenza dalla data della notifica dell’atto ingiuntivo.

Il passaggio successivo porta l’ufficiale giudiziario a presentare richiesta di espropriazione forzata al Presidente del Tribunale. Rientrano tra i beni pignorabili, anche le paghe percepite così come la presenza di trattamento economico previdenziale fino alla sfera di un quinto.

Questa procedura non viene attivata per i debiti esattoriali, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare una procedura di pignoramento senza nessuna richiesta al giudice. Questo, perché le cartelle esattoriale è un atto ingiuntivo. Per cui, decorsi 60 giorni o 180 (disposizioni normative) senza pagamento o rateizzazione, la Riscossione può avviare procedure cautelari ed esecutive.

Come sfuggire ai debiti della persona convivente?

È possibile opporsi all’espropriazione forzata solo attraverso una documentazione in cui emerge la data di acquisto avvenuta prima dell’istanza di esecuzione forzata.

Anche, una scrittura privata tra le parti, in cui emerge in chiaro il possesso dei beni e il comodato d’uso degli stessi deve risultare registrata prima della data dell’evento di pignoramento.

È possibile che in sede di pignoramento l’ufficiale giudiziario non ritenga valida la scrittura privata o il documento con la data certa dell’acquisto del bene, procedendo ugualmente all’esecuzione forzata.

In questo caso, il discorso viene spostato in sede giudiziale, occorre avviare un’opposizione all’esecuzione forzata. Il giudice del tributale dovrà pronunciarsi sull’esecuzione forzata dell’oggetto pignorato.