Cosa si può portare nel bagaglio a mano? Ecco la lista degli oggetti che sono ammessi e di quelli che sono vietati. Come si possono portare i liquidi? Un approfondimento sulle compagnie aeree e sui vantaggi del bagaglio a mano.

Si avvicinano le vacanze, hai già prenotato i biglietti, si avvicina la data del viaggio, ma non sai cosa puoi mettere nel tuo bagaglio a mano?

Nessun problema! In questa guida, infatti, ti elencherò tutte le cose che puoi metterci e tutte quelle che, invece, sono vietate, così da non avere problemi in aeroporto.

Cosa si può portare nel bagaglio a mano in aereo

Con la globalizzazione e l'introduzione dei voli low cost, sempre più persone hanno l'abitudine, vuoi per lavoro, vuoi per viaggiare, oppure per qualsiasi altro motivo, di spostarsi frequentemente e facendo delle brevi tratte.

Per questi motivi, infatti, sono sempre di più le persone che scelgono di viaggiare leggere, portando con sé, all'interno dei propri voli, solamente un piccolo bagaglio a mano.

La maggioranza delle compagnie aeree fornisce, ad oggi, la possibilità di acquistare un biglietto aereo che abbia compreso nel prezzo anche un bagaglio a mano, il quale, però, deve rispettare dei limiti nelle sue dimensioni e nel suo peso, che vedremo più in avanti durante il corso di questo breve articolo.

Inoltre, le regole che vengono stabilite dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), ovvero una particolare agenzia che è sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS), prevedono che non si possa portare qualsiasi oggetto all'interno del proprio bagaglio a mano, quando si viaggia in aereo.

Ecco, infatti, quali sono le cose che si possono portare:

un computer portatile;

un telefono cellulare;

una macchina fotografica;

una videocamera;

un lettore CD;

altre apparecchiature elettroniche di piccole dimensioni;

una borsetta;

una borsa portadocumenti;

un soprabito;

un impermeabile;

un ombrello;

un bastone da passeggio;

un paio di stampelle;

altri strumenti per deambulare;

accessori per la lettura;

una culla portatile;

un passeggino;

il latte per i bambini;

il cibo per i bambini;

qualsiasi altro elemento indispensabile per il bambino;

prodotti acquistato presso un "duty free" oppure un negozio all'interno dell'aeroporto o su un aereo;

medicinali, sia liquidi che solidi, indispensabili durante la durata del viaggio.

Cosa non si può portare

Ecco quali sono le cose che non si possono portare all'interno del proprio bagaglio a mano, quando si vola con l'aereo:

strumenti che sparano proiettili, come le pistole, le rivoltelle, i mitra, le mitragliatrici, i fucili, i fucili a pompa, le carabine, i lanciagranate, altre armi da fuoco, le componenti delle armi da fuoco, i lanciarpioni, i fucili subacquei, le armi giocattolo, le armi a pallini, le pistole a sfera, le pistole lanciarazzi, le pistole per starter, gli archi, le balestre, le frecce, le fionde, le catapulte;

dispositivi in grado di stordire o di immobilizzare, come i fucili stordenti, le pistole paralizzanti, i manganelli a scarica elettrica, le apparecchiature per stordire gli animali, le apparecchiature per sopprimere gli animali, i gas lacrimogeni, gli spray irritanti, altri gas e spray chimici;

oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata, come le spade, le sciabole, le asce, le accette, le mannaie, le lame dei rasoi, le taglierine, i coltelli che hanno delle lame più lunghe di 6 cm, le forbici che hanno delle lame più lunghe di 6 cm, le piccozze da ghiaccio, i rompighiaccio, le attrezzature per le arti marziali;

utensili da lavoro, come le pistole con dardi, le pistole sparachiodi, i palanchini, gli scalpelli, i cacciaviti, i trapani, i trapani elettrici, le punte dei trapani, le seghe, le seghe elettriche, i saldatori;

corpi contundenti, come le mazze da baseball, le mazze da softball, i manganelli, altre tipologie di mazze, le attrezzature per le arti marziali;

sostanze e dispositivi esplosivi ed incendiari, come le munizioni, le mine, le granate, le micce, gli inneschi, i detonatori, altre apparecchiature esplosive, le riproduzioni di armi esplosive, i fuochi d'artificio, la dinamite, gli esplosivi plastici, i candelotti, la polvere da sparo, le cartucce fumogene;

liquidi, aerosol e gel, come l'acqua, altre bevande, le zuppe, gli sciroppi, i profumi, gli spray, i deodoranti, il gel, le schiume da barba, i trucchi, le creme, le lozioni, gli oli, gli aerosol, i dentifrici, altri prodotti liquidi.

Come portare i liquidi in aereo

Come abbiamo appena visto, le sostanze liquide e gel non si possono portare all'interno del bagaglio a mano sull'aereo, ma in realtà esiste un modo legale per aggirare questa regola e portarle comunque, senza rischiare assolutamente nulla al momento dei controlli.

Infatti, secondo quanto è stato disposto dal Regolamento di esecuzione dell'Unione Europea n. 246 del 19 marzo 2013, queste sostanze possono essere portate in aereo, purché siano inserite all'interno di un apposito sacchetto di plastica, che deve essere:

trasparente;

richiudibile;

di dimensioni pari o inferiori a 100 ml.

Ogni passeggero potrà portare quante sostanze liquide vuole all'interno della cabina dell'aereo, purché questi sacchetti riescano tutti ad entrare in un ulteriore sacchetti plastica trasparente, richiudibile, con una capacità massima di 1 litro e con delle dimensioni che possono essere al massimo 20 x 20 cm.

La motivazione per cui è imposto il limite di 100 ml è dovuto all'infiammabilità dei prodotti oppure alla loro capacità di creare delle sostanze esplosive o infiammabili utilizzando il loro contenuto.

Gli unici liquidi che è consentito portare all'interno del bagaglio a mano, quando si vola, sono i medicinali, per i restanti, ovvero quelli che abbiamo elencato in precedenza tra le sostanze vietate, valgono le suddette regole.

Quali sono i limiti di peso e di dimensione di un bagaglio a mano

Oltre agli oggetti che possiamo portare al suo interno, per quanto riguarda il bagaglio a mano, questo deve rispettare dei limiti di peso e di dimensione, i quali vengono decise dalle singole compagnie aeree. Ecco quali sono alcuni di questi limiti:

l'Alitalia prevede un peso massimo consentito pari a 8 kg e dimensioni massime di 55x35x25 cm;

la Air France prevede un peso massimo consentito pari a 12 kg e dimensioni massime di 55x35x25 cm;

la British Airways prevede un peso massimo consentito pari a 23 kg e dimensioni massime di 56x45x25 cm;

la Turkish Airlines prevede un peso massimo consentito pari a 8 kg e dimensioni massime di 55x40x23 cm;

la Ryanair prevede un peso massimo consentito pari a 10 kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm;

la easyJet non prevede limiti di peso, ma richiedere delle dimensioni massime di 56x45x25 cm;

la Lufthansa prevede un peso massimo consentito pari a 8 kg e dimensioni massime di 55x40x23 cm;

la Volotea prevede un peso massimo consentito pari a 10 kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm.

Cosa succede se supera le misure massime stabilite? Se ciò avviene, prenderai il tuo volo ugualmente, ma, a seconda della compagnia aerea con la quale viaggi, ti sarà richiesto il pagamento di una penale, che solitamente si aggira attorno ai 40/50 euro.

Cosa si può portare con Alitalia

Oltre al bagaglio a mano delle dimensioni e del peso massimo indicato precedentemente, con Alitalia potrai portare con te anche:

un bagaglio da stiva, con un peso massimo consentito pari a 23 kg;

un oggetto personale a scelta tra la borsetta, la borsa portadocumenti, il computer portatile oppure un altro oggetto di piccole dimensioni, purché di una dimensione massima di 36x45x20 cm.

Cosa si può portare con AirFrance

Oltre al bagaglio a mano delle dimensioni e del peso massimo indicato precedentemente, con Air France potrai portare con te anche:

un bagaglio da stiva;

un accessorio, purché di una dimensione massima di 40x30x15 cm e purché abbia, insieme al bagaglio a mano, un peso massimo pari a 12 kg oppure a 18 kg, a secondo della tipologia di volo selezionato.

Cosa si può portare con Ryanair

Oltre al bagaglio a mano delle dimensioni e del peso massimo indicato precedentemente, con Ryanair potrai portare con te anche:

un oggetto personale a scelta tra la borsetta, la borsa portadocumenti, il computer portatile oppure un altro oggetto di piccole dimensioni, purché di una dimensione massima di 35x20x20 cm.

Cosa si può portare con easyJet

Oltre al bagaglio a mano delle dimensioni e del peso massimo indicato precedentemente, con easyJet potrai portare con te anche un ulteriore bagaglio, purché di una dimensione massima di 45x36x20 cm e purché tu abbia acquistato:

un biglietto easyJet con un posto nelle prime file;

un biglietto easyJet FLEXI;

la carta easyJet Plus.

Cosa si può portare con Lufthansa

Oltre al bagaglio a mano delle dimensioni e del peso massimo indicato precedentemente, con Lufthansa potrai portare con te anche:

un oggetto personale a scelta tra la borsetta, la borsa portadocumenti, il computer portatile oppure un altro oggetto di piccole dimensioni, purché di una dimensione massima di 30x40x10 cm;

un qualsiasi dispositivo o strumento per i bambini, indicato all'inizio di questo breve articolo, all'interno delle cose che si possono portare in aereo, per ogni bambino che viaggia.

Quali sono i vantaggi di viaggiare con un bagaglio a mano

Ecco quali sono i vantaggi che si hanno se si decide di viaggiare portando con sé solamente un bagaglio a mano:

si può viaggiare più leggeri e portare meno pesi;

si ha a disposizione la possibilità di usufruire delle numerose offerte vantaggiose che offrono le varie compagnie aeree, per chi decide di viaggiare solamente con il proprio bagaglio a mano;

si possono effettuare dei viaggi in tempi minori, dal momento che, grazie al check in online e grazie al fatto che non si ha la necessità di imbarcara il bagaglio da stiva, arrivati all'interno dell'aeroporto si potrà andare direttamente ai controlli di sicurezza, all'andata, e si potrà direttamente uscire al ritorno;

non ci sono rischi di poter smarrire il proprio bagaglio.

Prima la possibilità di acquistare dei biglietti scontati per viaggiare solo con il bagaglio a mano era concessa solamente dalle compagnie low cost, ma adesso praticamente tutte le compagnie, anche quelle di linea, si sono adattate e hanno iniziato ad inserire numerose offerte per queste tipologie di viaggio.