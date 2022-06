Che cosa succede se non paghi le rate del telefono? I rischi sono diversi a seconda che lo smartphone in abbonamento sia acquistato in un negozio o direttamente dalla compagnia telefonica. Ecco cosa succede.

Quando si compra uno smartphone in abbonamento, a volte lo si fa perché non si hanno i soldi per pagarlo in un'unica soluzione. Ma, può capitare che ad un certo punto del contratto non si abbiano più i fondi necessari per continuare a pagare le rate.

E allora cosa si fa? In questo articolo ci occuperemo di spiegare che cosa succede e quali sono i rischi che si corrono quando non si pagano tutte le rate del telefono, a seconda di dove e come viene acquistato quest'ultimo.

Come si compra un telefono a rate

Esistono diverse modalità attraverso le quali si può procedere con l'acquisto di un telefono a rate. In base alla differente tipologia di luogo presso il quale si effettuerà l'abbonamento, ci saranno anche delle diverse conseguenze e dei diversi rischi nei confronti dei soggetti che non riescono a pagare quanto dovuto.

In particolare, ecco quali sono le differenti modalità attraverso le quali si può acquistare uno smartphone:

in un negozio, il quale è affiliato con una società di finanziamento;

in un negozio, chiedendo il finanziamento ad una società esterna a quest'ultimo;

da una compagnia telefonica.

Comprare un telefono a rate in un negozio

Le prime due modalità mediante le quali si può comprare uno smartphone in abbonamento prevedono che il soggetto acquirente si rechi presso un negozio per l'acquisto del medesimo. Ciò che le fa variare, invece, è la modalità attraverso la quale tale soggetto richiede il finanziamento per acquistare il nuovo cellulare.

Quando ci si reca presso il negozio prescelto, quest'ultimo sottoporrà al cliente la sottoscrizione di un contratto di finanziamento assieme al contratto di acquisto, il quale viene gestito ed erogato da una società di finanziamento che solitamente risulta essere affiliata con il negoziante.

In alternativa, invece, l'acquirente può decidere di sottoscrivere il contratto di acquisto del nuovo telefono e di non firmare anche il contratto di finanziamento della società affiliata al negozio, ma di richiederlo ad un'altra esterna rispetto a quest'ultimo, in maniera autonoma, anche in un momento successivo all'atto di acquisto

La differenzia sostanziale che si sviluppa quando si decide l'una oppure l'altra tra queste due opzioni, è che, qualora il negoziante risulti inadempiente o non rispetti tutte le clausole che sono previste all'interno del contratto di acquisto dello smartphone:

nel primo caso, l'acquirente potrà smettere fin da subito di pagare le rate dovute alla società di finanziamento affiliata;

nel secondo caso, l'acquirente dovrà continuare a versare gli importo dovuti alla società di finanziamento esterna, e potrà solamente richiedere i danni ed il risarcimento di quanto dovuto al negoziante stesso in merito all'inadempienza.

Comprare un telefono a rate da una compagnia telefonica

La terza ed ultima modalità attraverso la quale si può comprare uno smartphone in abbonamento prevede che il soggetto acquirente si rechi direttamente presso un negozio oppure presso il sito ufficiale di una determinata compagnia telefonica.

Al giorno d'oggi, questa modalità di acquisto di una telefono a rate è decisamente quella più frequente e maggiormente utilizzata dagli acquirenti, dal momento che la procedura prevede dei benefici sotto l'aspetto economico.

Nello specifico, l'acquirente sottoscriverà un contratto di acquisto con la compagnia telefonica stessa per comprare uno smartphone e la relativa scheda SIM ad un prezzo scontato, attraverso la quale potrà pagare le somme restanti.

E' previsto un piano di ammortamento, il quale solitamente dura per un periodo di tempo di due anni, attraverso il quale, ogni mese, il compratore verserà una determinata somma di denaro alla compagnia per ripagare il nuovo smartphone.

Cosa succede se non paghi le rate del telefono

Le conseguenze quando l'acquirente non paga tutte le rate del cellulare sono differenti a seconda che quest'ultimo sia stato acquistato in un negozio oppure direttamente presso la compagnia telefonica stessa. In particolare:

quando lo smartphone in abbonamento viene comprato presso un negozio, le rate non pagate non incidono sul contratto del telefono;

quando lo smartphone in abbonamento viene comprato da una compagnia telefonica, in caso di mancato pagamento allora quest'ultima potrebbe sospendere e disattivare l'utenza telefonica.

Nel secondo caso, l'acquirente potrà, comunque, riaprire un nuovo contratto con un altra compagnia telefonica. Mentre, nel primo caso, invece, si configurerà l'ipotesi di un illecito civile. Infatti, la compagnia potrà optare per un recupero stragiudiziale delle somme dovute dall'acquirente, attraverso i seguenti strumenti:

le telefonate del call center.

Qualora le conseguenze del recupero stragiudiziale dovessero essere nulle, allora la compagnia telefonica potrà chiedere al giudice competente l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'acquirente, attraverso il quale, potrà essere eventualmente attivato il pignoramento dei beni di quest'ultimo.

Inoltre, il venditore ha anche un'ulteriore possibilità nel momento in cui il debitore non paga le rate del telefono, ovvero quella di chiedere il pagamento in un'unica soluzione e la risoluzione unilaterale del contratto.

Cosa si rischia

Ecco, in maniera schematica e riassuntiva, quali sono i rischi che corre il debitore nel momento in cui omette i versamenti. I rischi principali sono, nello specifico, che:

la compagnia telefonica proceda con il recupero stragiudiziale delle somme dovute, attraverso le chiamate da parte del proprio call center oppure attraverso l'invio di lettere di diffida;

la compagnia telefonica si attivi con l'azione giudiziale, richiedendo al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo;

la società finanziaria segnali il debitore alla CRIF (Centrale Rischi Finanziari) e alla Centrale Rischi Interbancaria (Centrale di allarme interbancaria) come "cattivo pagatore";

il debitore venga inserito all'interno della S.I.Mo.I.Tel., ovvero della "banca dati relativa alla morosità intenzionale della clientela del settore telefonico", la quale è stata istituita dal Garante della Privacy e la quale può essere consultata da tutti gli operatori telefonici.

In particolare, la S.I.Mo.I.Tel. si occupa di rilevare e di segnalare tutte le irregolarità in merito ai pagamenti degli acquirenti di:

abbonamenti telefonici fissi;

abbonamenti telefonici mobili;

smartphone in abbonamento.

Quando scatta la prescrizione

L'attivazione delle operazioni di recupero giudiziale e stragiudiziale delle rate dovute e non pagate dal debitore può essere fatta anche a partire dal momento in cui non viene pagata una singola rata, anche se solitamente all'interno del contratto di acquisto viene inserito un termine di tempo più lungo.

Ad ogni modo, la società di finanziamento o la compagnia telefonica, a seconda dei casi, dovranno attivarsi necessariamente prima che subentri la prescrizione, la quale scatta una volta che sono trascorsi dieci anni dal compimento del fatto illecito.

