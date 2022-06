Se in passato il matrimonio tra consanguinei era una prassi, specialmente nelle famiglie nobili, oggi questa pratica è parecchio scoraggiata. Eppure, può capitare inconsapevolmente o meno, di innamorarsi di qualcuno con cui si ha un rapporto di parentela, ci si può dunque chiedere se i cugini si possono sposare. Potrà stupire, ma la legge italiana non pone nessun impedimento a questa unione. Tuttavia in caso di parentele più strette vieta il matrimonio, a meno che vi sia la cosiddetta dispensa del tribunale.

Se, da un lato, la legge non vieta di sposarsi tra cugini, dall’altro lato la Chiesa cattolica pone alcuni ostacoli: serve un’autorizzazione specifica, che se non approvata impedisce ai coniugi di partecipare al rito religioso. Non è solo la chiesa a scoraggiare questa unione, la scienza sembra aver rilevato da decenni un maggiore rischio di trasmissione di malattie ereditarie nei bambini nati tra consanguinei.

Cosa si intende per cugini?

Prima di addentrarci toccando il tema principale, è necessario approfondire cosa preveda la legge in base al tipo di legame familiare intercorrente tra due o più persone. La parentela viene misurata per gradi, ecco perché si chiamano parenti coloro che discendono da uno stesso antenato. Il padre e il figlio, il fratello e la sorella, il nonno e il nipote hanno dunque un legame di parentela, proprio come i cugini. Vi è poi un vincolo ancora differente, quello dell’affinità. In questo caso vengono considerati affini quegli individui come il cognato, la nuora e la suocera, appartenenti a due diverse stipiti che si sono unite tramite due coniugi.

Matrimonio tra cugini: esiste una legge che lo vieta?

Chiarite queste premesse, si può procedere a rilevare cosa dice il nostro ordinamento in caso di matrimonio tra cugini. Ebbene, non esiste una legge che vieti questa tipologia di unione. Nel nostro Paese, infatti, la legge vieta il matrimonio soltanto tra figli e genitori, comprese le adozioni. Diversa è invece la posizione della Chiesa cattolica, che non sostiene tale pratica.

Al fine di rendere possibile il matrimonio religioso tra cugini, chiede un nullaosta, una sorta di dispensa che in alcuni casi può anche venire rifiutata. Il diniego della Chiesa però, non ostacola in alcun modo il rito civile, che può svolgersi in piena norma di legge.

Procedure e pratiche per il rito religioso

Come si è appena visto, la procedura canonica chiede una dichiarazione scritta che funge da autorizzazione affinché si possano celebrare le nozze fra cugini. Questo benestare è richiesto in caso di matrimonio tra parenti in linea retta, come ad esempio il fratello con la sorella.

Il permesso viene richiesto al vescovo, che con il tribunale ecclesiastico decide tramite una risposta motivata l’esito della richiesta. Se si ottiene il consenso e nessuno si oppone entro 10 giorni, i due, anche se parenti stretti, potranno celebrare le nozze.

Quali sono i parenti con cui non ci si può sposare?

Esiste un preciso elenco che indica con quali parenti è sempre vietato sposarsi, sia che si tratti di un rito civile o di un rito religioso. L’art. 87 del codice civile dichiara che non possono contrarre matrimonio fra loro:

i discendenti in linea retta (quindi nonni e nipoti, sorelle e fratelli consanguinei);

i figli adottivi di una stessa persona;

la persona adottata e i suoi figli;

l’adottato e i fratelli e le sorelle della sua famiglia d’origine.

Di seguito un elenco di coloro che non possono sposarsi ma che potrebbero ottenere una dispensa:

zio e nipote femmina;

zia e nipote maschio;

gli affini in linea retta (ad esempio la suocera e il genero o il patrigno e la figliastra) solo quando l'affinità origina da un matrimonio nullo;

i cognati.

In caso di matrimonio concordatario, ovvero un rito religioso disciplinato dal diritto canonico, serve la dispensa anche nel caso di nozze tra procugini (cioè di secondo grado) o tra figli di cugini. In questo caso il tribunale ecclesiastico valuterà se concedere o meno l'autorizzazione, successivamente alla richiesta.

Come si ottiene la dispensa?

Nei casi sopracitati è possibile richiedere una dispensa al tribunale. Questa autorizzazione deve essere congiunta, in modo tale che il tribunale possa valutare tutte le ragioni avanzate dai richiedenti.

"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5 (zii e nipoti e affini di secondo grado), anche se si tratti di affiliazione"

La decisione diventa definitiva dopo 10 giorni se non viene proposto nessun reclamo. Se concessa, l’autorizzazione viene pubblicata, così che eventuali controinteressati possano impugnare il decreto entro 10 giorni dalla sua notifica.

In quali Paesi sono legali i matrimoni tra parenti

Esistono alcuni Paesi in cui non è vietato sposarsi tra parenti, purché si tratti di una scelta consensuale. Prima fra tutti è l’Olanda, seguita poi dalla Svizzera, che nel 2010 ha eliminato dal codice l’articolo sulla responsabilità penale. La Francia invece, vieta dal XIX secolo il matrimonio tra parenti stretti ma non vi è ad oggi legge che indichi il divieto di convolare a nozze tra adulti consanguinei, esattamente come in Belgio, dove il matrimonio tra parenti sembra essere un fatto quotidiano.