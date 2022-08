Non sempre si può partecipare alle riunioni condominiali. In questi casi, è possibile delegare un'altra persona. In che modo? Come si deve fare la delega? Quali informazioni deve contenere?

Le assemblee condominiali vengono convocate almeno una volta l’anno e, in genere, si organizzano in periodi e orari in cui quasi tutti i condomini sono disponibili a presenziare. Può capitare, però, che non tutti i condomini possono andarci, per impegni improvvisi, per lavoro o, semplicemente, perché disinteressati ai punti inseriti nell’ordine del giorno.

In queste circostanze, però, è possibile delegare un altro condomino o una persona estranea al condominio ma di fiducia (un amico o un parente), il quale prenderà di fatto il posto del delegante in assemblea e potrà votare, per suo conto, le delibere.

Delegare un altra persona, ovviamente, non è obbligatorio, ma è senza dubbio uno strumento utile per esprimere, in caso di assenza, un’opinione riguardo un problema portato in assemblea, per esempio, in relazione alle parti comuni, ma soprattutto per votare.

Nel testo andremo a spiegare, molto semplicemente, come deve essere la delega per l’assemblea e qual è il modello da utilizzare.

Come deve essere la delega per partecipare all’assemblea di condominio

La delega per poter prendere comunque parte all’assemblea di condominio se fisicamente assenti coinvolge due soggetti: da una parte c’è il delegante, ovvero il condominio che non può partecipare alla riunione e, dall’altra, c’è il delegato, cioè l’altro condomino o la persona esterna di fiducia al quale il delegante consegna la delega e che, quindi, viene incaricato della partecipazione.

Il delegato, pertanto, acquisisce i poteri di rappresentare il delegante e può esercitare i diritti e le funzioni che gli sono state indicate.

Come abbiamo anticipato, la delega è un ottimo strumento per poter comunque “essere presente e partecipe” alle assemblee di condominio, soprattutto per l’esercizio di voto sulle delibere poste all’ordine del giorno.

Ma come deve essere la delega per assumere validità? Innanzitutto, deve essere redatta in forma scritta. Non si può assolutamente delegare un altra persona in forma orale.

Cosa deve contenere la delega? Sono sufficienti le informazioni principali, ovvero il nominativo del condomino e del condominio di appartenenza e, appunto, il conferimento dell’incarico al soggetto delegato, del quale deve essere indicato il nominativo.

Come deve essere redatta? La delega può essere sia in formato Word Doc che PDF, l’importante che è contenga tutte le informazioni generali e sia debitamente firmata e datata, così come abbiamo indicato in precedenza.

In genere, il modello viene consegnato ai condomini dall'amministratore di condominio, in allegato alla Convocazione assembleare. Si può utilizzare anche un modello generico.

Una volta accettata la delega, il soggetto delegato come deve consegnarla all'amministratore? Generalmente, il modello si deve consegnare all'inizio dell'assemblea condominiale all'amministratore, quando viene effettuato l'appello e il conto dei millesimi necessari per poter svolgere la riunione.

In alternativa, il modello può essere consegnato presso lo studio dell'amministratore oppure inviarlo tramite posta elettronica.

Chi può essere delegato in assemblea condominiale

Il condomino che non può essere fisicamente presente nell'assemblea condominiale ha la possibilità di delegare chiunque sia in grado di intendere e di volere. Possono essere delegati soggetti esterni al condominio, se il regolamento condominiale non lo vieta espressamente, oppure un altro condominio - come avviene nella maggior parte dei casi.

Chi non può essere delegato? Non può accettare deleghe da nessun condomino l’amministratore di condominio, per la partecipazione alle assemblee ordinarie o straordinarie in quanto si potrebbe verificare un conflitto di interessi sulla votazione di un punto dell’ordine del giorno come, per esempio, sulla riconferma del suo incarico.

Rimaniamo, ancora un momento, sul tema del conflitto di interessi. Possono essere impugnate le delibere assembleari in cui il delegato ha un chiaro ed evidente conflitto di interessi con il delegante, esercitandone il voto.

Ci sono anche altri divieti che è bene conoscere, uno di questi riguarda il numero massimo di deleghe che può essere dato ad un delegato. Quando i condomini sono più di venti un delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale in millesimi, in base a quanto è stabilito dall’articolo 67 delle disposizioni in attuazione del Codice Civile.

Nello stesso articolo, inoltre, viene disposto che:

Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice

Bisogna anche tenere presente che gli stessi regolamenti condominiali possono porre altri tipi di limiti alle deleghe consegnate ad un delegato; come abbiamo già detto, possono prevedere di non poter delegare estranei al condominio oppure possono stabilire un numero massimo di deleghe che ciascun delegato può accettare.

