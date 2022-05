Scrivere una delega è un'operazione molto semplice ma bisogna fare attenzione a non commettere errori: ecco come scriverla e cosa non può mai mancare al suo interno.

Se non puoi recarti personalmente presso un ufficio pubblico o in qualsiasi altro luogo (in banca, alla motorizzazione, in Questura e così via), allora puoi rilasciare una delega ad una persona fidata che lo farà al posto tuo. Questo atto deve avere forma scritta e deve indicare l'operazione che si andrà a compiere.

Come si fa e quali informazioni non possono mancare? Ecco una guida completa su come scrivere una delega, quali sono i suoi vantaggi, per quali motivi può essere redatta e tanti esempi partici che possono essere d'ispirazione.

Come scrivere una delega

Per poter procedere con la scrittura di una delega, un determinato soggetto, denominato delegante, prende semplicemente un foglio di carta con una penna e, per l'appunto, delega un altro soggetto, denominato delegato, a compiere una determinata azione, atto od operazione al suo posto e per suo conto.

In particolare, il soggetto delegante dovrà scrivere all'interno di questo documento sia le generalità proprie sia le generalità del soggetto che intende delegare, oltre che, ovviamente, all'oggetto dell'operazione che quest'ultimo dovrà compiere per suo conto.

Un altro elemento che non deve mai mancare è l'indicazione della data nella quale viene redatto e la firma autografa, che deve essere apposta dal soggetto delegante, il quale dovrà anche scrivere le informazioni che riguardano un proprio documento di riconoscimento o, ancora meglio, procedere con l'inserimento di un allegato della copia fronte/retro della propria carta d'identità.

Dopodiché il soggetto delegato dovrà presentarsi presso l'ufficio, o presso qualsiasi altro, ricordandosi di portare con sé il documento che attesta che è proprio lui il soggetto incaricato di compiere quel determinato atto e presentando anche un proprio documento di riconoscimento (sono considerati validi passaporto e carta d'identità).

Dunque la persona allo sportello dell'ufficio competente, prima di autorizzazione l'operazione, dovrà accertare che la persona indicata nella delega e quella presente combacino.

Tuttavia alcuni enti talvolta non consentono di poter redigere una delega di proprio pugno per incaricare un altro soggetto a svolgere una determinata operazione. Al contrario si avvalgono di modelli preimpostati che il delegante deve compilare andando a riempire gli spazi vuoti con ciò che viene richiesto. Questi documenti potranno:

essere ritirati presso gli uffici dell'ente;

essere stampati accedendo al sito ufficiale dell'ente.

Per questo motivo, prima di iniziare a scrivere di proprio pugno e procedere a delegare un altro soggetto per svolgere quelle azioni per conto nostro, si consiglia sempre di controllare presso i siti ufficiali appartenenti al singolo ente, oppure provvedere direttamente a contattarli in maniera telefonica, e verificare se esiste un modello precompilato, e, nel caso, utilizzare quest'ultimo.

In alcune circostanze - si tratta però di casi rari - non ci sarà bisogno di procedere con la redazione di una delega scritta invece si potrà procedere semplicemente con una orale.

Questa non prevede nessun requisito formale, ma può essere utilizzata solamente per situazioni che, per così dire, non sono propriamente importanti o di particolare rilevanza, come ad esempio il ritiro di un pacco all'interno di un centro autorizzato.

Ma, adesso, torniamo a noi, cerchiamo di sintetizzare al massimo le istruzioni per scrivere una delega. Ecco, dunque, quali sono le regole e accorgimenti da seguire nella redazione di una delega efficace:

può essere redatta sai utilizzando in computer che scrivendo direttamente su un foglio di carta con una penna;

devono essere inseriti i dati anagrafici relativi al soggetto delegante, ovvero il nome, il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza, il Comune di residenza, il codice fiscale oppure la partita IVA e la sede legale di una determinata impresa o società, se il dichiarante risulta essere un soggetto diverso da una persona fisica;

devono essere inseriti i dati anagrafici relativi al soggetto delegato, nelle stesse modalità con le quali vengono inserite le informazioni che riguardano il soggetto dichiarante;

deve essere specificato l'oggetto (descritto in maniera dettagliata, in modo da non fargli perdere la sua validità e da non farlo ricadere nell'istituto della procura generale) e, in particolare, le motivazioni per le quali si richiede di poter far compiere una determinata operazione ad un soggetto terzo e l'indicazione degli uffici presso i quali si recherà il soggetto delegato;

devono essere ben visibili e leggibili data ed il luogo presso cui è stata effettuata la redazione del documento;

deve essere apposta la firma autografa in calce al documento (leggibile);

di norma è sempre consigliabile allegare la copia fronte/retro della carta d'identità relativa al soggetto delegante, mentre quella del soggetto delegato deve essere presentata, in un momento successivo, direttamente presso l'ufficio nel quale si reca per svolgere la sua operazione che gli è stata affidata dal dichiarante.

Quali sono i vantaggi

Ecco quali sono i vantaggi di scrivere una delega:

si può avere la possibilità di portare a termine determinate operazioni per le quali, altrimenti, non si avrebbe avuto il tempo di poterle svolgere;

si può avere la possibilità di non perdere intere giornate presso gli uffici degli enti pubblici, anche solo per compiere una tipologia di operazione che sarebbe estremamente semplice rapida da sbrigare;

si può ritirare un pacco oppure un documento con estrema rapidità;

si può essere presenti ad un'assemblea condominiale senza doverci andare per forza;

è estremamente semplice e veloce da scrivere;

può essere scritto anche con carta e penna;

può essere scritto utilizzando il proprio computer, sia comodamente da casa che in qualunque altro posto si voglia;

non bisogna sostenere alcun costo per poterla redigere oppure per compilarla, nel caso sia fornito un modello precompilato da parte dell'ente in questione.

Quali sono i soggetti

Quando si procede con la redazione di una delega scritta, esistono due diversi soggetti che rientrano all'interno di questo documento, ovvero:

il soggetto delegante, il quale redige questo documento in modo da affidare ad un altro soggetto il compito di svolgere una determinata operazione al suo posto;

il soggetto delegato, il quale riceve l'affidamento di un determinato compito dal dichiarante e che, per l'appunto, provvede a svolgere l'operazione richiesta al suo posto.

Il delegante non deve necessariamente essere un familiare; si può trattare anche di un amico, di un collega o di un conoscente. L'importante è rivolgersi ad una persona di cui si abbia fiducia.

Per quali motivi serve

Non esistono limiti alle motivazioni per le quali può essere redatta una delega, ma, ad ogni modo, ecco quali sono alcuni dei motivi principali per i quali si scrive questo documento. In particolare, viene redatta per il ritiro di un documento, di un referto medico, della dichiarazione dei redditi o di qualcosa da ritirare presso l'INPS quando il soggetto delegante:

non può recarsi presso l'ufficio o il luogo designato;

non ha tempo da perdere;

si trova in un'altra città.

Quando non può essere redatta

Ecco quali sono i limiti che vengono posti alla delega. In particolare, questo documento non può essere redatto quando:

il soggetto delegato è una persona che ha un'età inferiore ai 18 anni;

il soggetto delegato viene incaricato di prelevare dei contanti dal conto corrente del soggetto delegante, in quanto questa decisione deve essere presa al momento dell'apertura del conto corrente;

non si può utilizzare lo stesso modello per delegare un altro soggetto a svolgere il proprio incarico in più luoghi differenti;

il documento di riconoscimento che viene allegato deve essere in corso di validità, altrimenti il soggetto delegato non potrà compiere l'operazione.

Come funziona e che cosa deve contenere una delega per il ritiro dei documenti

Tra i motivi più comuni che richiedono una delega c'è senza dubbio la necessità di ritirare dei documenti presso le autorità comunali. Ne sono un esempio la copia della carta d'dentità o dei certificati di nascita e l'estratto matrimonio. Vediamo, nello specifico, cosa scrivere per il ritiro dei documenti:

i dati anagrafici relativi al soggetto delegante;

i dati anagrafici relativi al soggetto delegato;

l'autorizzazione a ritirare un determinato documento, con la specificazione di tutte le informazioni relative a quest'ultimo;

il luogo e la data;

la firma autografa;

la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento del soggetto delegante.

Come funziona e che cosa deve contenere una delega per l'INPS

Per svolgere la moltitudine di pratiche che bisogna effettuare presso l'INPS, a volte si può avere bisogno di una mano, dal momento che si è impossibilitati a recarsi in un giorno preciso presso gli uffici dell'ente previdenziale.

In questo caso, invece di scrivere una delega di proprio pugno, si può utilizzare il modello precompilato che viene fornito dall'INPS, che si può trovare direttamente all'interno del sito ufficiale dell'ente, seguendo i seguenti passaggi:

effettuando l'accesso con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;

accedendo all'area "Servizi on line";

attivando la funzione "Gestione deleghe".

Come funziona e che cosa deve contenere una delega per il 730

Ecco che cosa deve contenere una delega per la compilazione e per il ritiro della dichiarazione dei redditi presso uno studio commercialistico oppure presso un Centro di assistenza fiscale:

i dati anagrafici relativi al soggetto delegante;

i dati anagrafici relativi al soggetto delegato;

la data di conferimento della delega presso il CAF o il libero professionista scelto;

l'indicazione dell'anno di imposta relativo alla dichiarazione dei redditi;

il luogo e la data;

la firma autografa;

la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento del soggetto delegante.

