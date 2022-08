La denuncia cautelativa si effettua in alcuni casi particolari, per esempio, nel caso dei sinistri stradali senza danno. Si tratta di una segnalazione preventiva. Spieghiamo di cosa si tratta, come funziona e quando conviene farla.

Il termine denuncia incute sempre una certa preoccupazione. Si pensa, infatti, quasi immediatamente alla denuncia per un reato più o meno grave.

Quel che, probabilmente, non sempre di pensa è che ci sono ben altri tipi di denunce, non solo, quindi, di tipo penale.

Ci sono anche le denunce cautelative, che non sono penali, bensì civili. Si utilizza per la maggior parte in caso di sinistri stradali senza danno o per incidenti mai avvenuti (quindi, quando ci si trova dinnanzi a tentativi di truffa. Queste denunce possono essere effettuate anche in altre situazioni.

Spieghiamo, nel testo, cos’è, quando e perché si ricorre alla denuncia cautelativa, in relazione, soprattutto ai sinistri stradali senza danno e ai falsi sinistri.

Cosa si intende per denuncia cautelativa

Ogni qual volta si parla di denuncia, si pensa subito ad un reato. Ma non tutte sono uguali. Vi è anche la denuncia cautelativa, di tipo civile, e si tratta di una segnalazione preventiva per tutelarsi e per tutelare le proprie ragioni di fronte ad un fatto. Perché viene fatta? Si fa per ripararsi in caso e in previsione di pretese future che potrebbero avanzare persone coinvolte in un fatto.

Il più delle volte, anzi, la grande maggioranza, avviene in caso di sinistro stradale. In che modo si effettua? In questi casi, si invia una lettera al proprio ente assicurativo per informarlo dell’accadimento di un incidente stradale, ma che non ha causato alcun danno.

Capita di confondere la denuncia cautelativa dalla diffida. A differenza della prima, la diffida è un invito ad astenersi dal compiere una certa attività o assumere un determianto comportamento.

Ma che bisogno c’è di fare una denuncia cautelativa, allora? È molto semplice. Trattandosi di un atto preventivo, chi è coinvolto in un sinistro senza danni, gioca d’anticipo per un’eventuale richiesta di risarcimento da parte dell’altro soggetto coinvolto nel fatto accaduto. Sostanzialmente, è un modo per mettersi al riparo da pretese risarcitorie.

Potrebbe capitare, infatti, che la controparte richieda un risarcimento per un’ammaccatura sulla propria auto, in realtà già presente sul mezzo prima dell’incidente. Si tratta, nella fattispecie, di pretese illegittime. Ma in questo caso, non si potrebbe affermare il contrario. Proprio per questo si ricorre alla denuncia cautelativa, in modo tale che l’assicurazione non deve procedere a liquidare nulla, in caso di pretese avanzate dalla controparte.

Ci si può avvalere delle denunce cautelative, per evitare possibili truffe e richieste di risarcimento illecite, anche quando si verifica un incidente e la dinamica non è chiara.

Abbiamo parlato del caso degli incidenti stradali, ma questo tipo di denuncia civilistica può essere utilizzata anche in altri ambiti.

Leggi anche: CID: cos'è? Come e quando compilarlo in caso di incidente

Che cosa è una lettera cautelativa e a cosa serve

Non ci sono forme prestabilite particolari per scrivere una lettera cautelativa. Cos’è? Come abbiamo detto, si tratta di una lettera che si deve inviare alla propria assicurazione, nel caso di un sinistro stradale, o in altri casi, agli enti interessati.

In sostanza, la lettera può essere inviata direttamente dal soggetto interessato. Non è necessario, pertanto, avvalersi della prestazione professionale di un legale.

Come si invia la lettera? Deve essere invia tramite una raccomandata - che abbia necessariamente l’avviso di ricevimento. Ma si può inoltrare anche tramite un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) oppure utilizzando un fax.

Come scrivere una lettera cautelativa all'assicurazione

Potrebbe venire il dubbio su cosa scrivere nella lettera. Come abbiamo già detto, non presuppone una forma particolare. Aggiungiamo, inoltre, che non è necessario inserire alcun riferimento normativo, né citare leggi.

Cosa si deve indicare?

I dati anagrafici di chi effettua la denuncia;

Il numero identificativo della polizza assicurativa;

I dati della controparte.

Per il resto, è sufficiente esporre i fatti accaduti molto chiaramente e minuziosamente, non dimenticando di indicare anche luogo e data in cui si sono verificati.

Ritornando a fare l’esempio del caso di un incidente stradale, nella lettera che si invia all’assicurazione, generalmente, viene indicato di non provvedere ad eseguire nessun risarcimento danno. Si possono anche indicare i nominativi di eventuali testimoni del fatto. La presenza di testimoni, infatti, è sempre molto utile.

Quando si deve inviare? Entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro stradale.

E nel caso di denuncia per falsi sinistri? In questo caso, nella lettera cautelativa si dovrà dichiarare di essere estranei ai fatti e negare di essere coinvolti in quelasisi incidente. Ovviamente, si deve indicare all'assicurazione non effettuare alcun indebito risarcimento, per evitare anche l'aumento della polizza assicurativa.

Ma c'è di più. Quando ci si accorge di trovarsi di fronte ad un tentativo di frode, la compagnia assicurativa può esporre querela in quanto si tratta di un reato.