Ebbene sì, anche un semplice schiaffo può rappresentare una forma di violenza fisica e, in quanto tale, è perseguibile sia penalmente che civilmente. In merito a questo argento si è espressa più volte la Corte di cassazione - con pareri contrastanti - soprattutto nell'ipotesi dello "schiaffo educativo", quello dato dai genitori ai figli.

Nella maggior parte dei casi rappresenta una ingiuria, quindi un'offesa all'onore priva di conseguenze penali, talvolta può può causare dei danni fisici e quindi integrare la fattispecie di lesioni e percosse. Vediamo cosa dice la legge in merito, come denunciare il fatto subito e quali sono le sanzioni per i colpevoli.

Uno schiaffo può essere considerato un'ingiuria reale

Anche un solo schiaffo può configurarsi in una tra le seguenti tipologie di illecito di tipo civile o penale, ovvero:

l'ingiuria reale;

le percosse, le quali vengono disciplinate all'interno dell'art. 581 del Codice Penale;

le lesioni personali, le quali vengono disciplinate all'interno dell'art. 582 del Codice Penale.

Tutte queste tre opzioni, che abbiamo appena delineato, fanno sì che anche un singolo schiaffo, dato nei confronti della vittima, può scatenare conseguenza molto gravi per l'autore del fatto (anche se dal 2016 l'ingiuria rientra nell'elenco dei reati depenalizzati).

Tutto sta nel riuscire a capire quale fattispecie si delinea in base alla situazione specifica che viene a verificarsi in concreto. E colui che ha il compito di fare questo è il giudice, il quale valuterà, caso per caso, quale tipologia di illecito civile o penale si verrà a configurare, in base alla situazione che si viene a verificare al suo cospetto. Infatti, in una sentenza emanata dalla Corte di Cassazione, il giudice ha stabilito per uno schiaffo dato nei confronti della vittima che il più delle volte rientri nell'ipotesi di ingiuria. Questo illecito non prevede il manifestarsi di un danno fisico nei confronti della vittima, ma prevede, invece, che un danno di naturale moraleche lede la reputazione e l'onore del soggetto che subisce il fatto.

Per questo gesto, infatti, il giudice della Suprema Corte ha stabilito in capo al colpevole il pagamento delle spese relative alla procedura attivata nei suoi confronti ed il risarcimento del danno cagionato alla vittima, per un importo pari a 3.000 euro.

Nel caso appena citato, la vittima potrà attivare una procedura in ambito civile, recandosi:

presso il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta di risarcimento dei danni non sia superiore ad un importo pari a 5.000 euro;

presso il Tribunale Civile, nel caso in cui la richiesta di risarcimento dei danni sia superiore ad un importo pari a 5.000 euro.

Uno schiaffo può essere considerato reato: che cosa dicono la legge e la Corte di Cassazione

Rispetto alla situazione che abbiamo delineato nel corso del precedente paragrafo, ovvero che uno schiaffo può essere considerata una ingiuria vera e propria, un'altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che questo comportamento possa provocare dei danni fisici alla vittima e, perciò, si devva considerare una "percossa".

A tal proposito, la Corte di Cassazione si è espressa su questa vicenda, aggravando penalmente la situazione che si configurava nella precedente sentenza della Suprema Corte, disponendo, invece, che il reato di percosse si possa configurare nel momento in cui il danno che viene arrecato alla vittima provochi a quest'ultima "un’apprezzabile sensazione dolorifica".Se, invece, il danno fisico causato nei confronti della vittima provoca una sofferenza decisamente più grave, come ad esempio il caso di una malattia, allora la giurisprudenza prevede che si configuri il reato di lesioni personali.

La motivazione che spinge i giudici della Cassazione a ritenere che anche un semplice schiaffo possa avere rilevanza penale penale è dovuto al fatto che la nostra normativa a livello nazionale ha come scopo e principio di primario la tutela della persona sotto i seguenti aspetti:

la vita;

la libertà;

la reputazione;

l'onore;

l'integrità fisica;

l'integrità morale.

Perciò, dati questi principi previsti all'interno del nostro ordinamento giuridico, vien da sé che anche un danno minimo, quale può essere quello di uno schiaffo, potrebbe portare a una denuncia con successiva sentenza di condanna.

Che cosa dice la legge su percosse e lesioni personali

Entrambe queste tipologie di reato sono accomunate dal fatto di avere una accezione di aggressività da parte dell'autore. In particolare, il reato di percosse è disciplinato all'articolo 581 del Codice Penale, che prevede espressamente quanto segue:

"Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato."

Invece, ecco che cosa dispone l'articolo 582 del Codice Penale riguardo il reato di lesioni personali:

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

In sostanza, ciò che differenzia queste due tipologie di illecito penale è l'elemento oggettivo dello stesso, ovvero che:

il reato di percosse si configura nel momento in cui il soggetto che risulta vittima del fatto illecito commesso dal soggetto attivo, subisce una sensazione dolorosa;

il reato di lesioni personali si configura nel momento in cui il soggetto che risulta vittima del fatto illecito commesso dal soggetto attivo, subisce una sensazione dolorosa dalla quale deriva una lesione, come ad esempio una malattia del corpo oppure della mente.

Che cosa dice la legge sugli "schiaffi educativi"

Probabilmente tutti, o quasi, da bambini abbiamo ricevuto almeno uno schiaffo da parte dei nostri genitori, magari quando si sono infuriati un po' troppo perché avevamo fatto qualcosa che proprio non dovevamo. Ebbene, che piaccia o no, anche questa tipologia di situazione è finita nel mirino dei giudici e della Corte di Cassazione, la quale, quasi come sempre, è spaccata in due in merito a questa vicenda.

Uno schiaffo "educativo" da parte dei genitori ai propri figli può essere considerato lecito oppure arreca un danno nei confronti dei secondi e, dunque, provoca il configurarsi di un reato?

In particolare, la legge prevede la reclusione fino a 6 mesi per qualunque soggetto si approfitti della propria posizione sovraordinata nei confronti di un altro soggetto, verso il quale possiede un obbligo di assistenza, di cura e di educazione, provocando gli un danno di natura fisica o mentale.

Ciò nonostante, la giurisprudenza si è espressa alcune volte in maniera favorevole rispetto ad alcuni schiaffi educativi del genitore nei confronti del figlio, fino al momento in cui in una sentenza del 2020 la Suprema Corte ha condannato una madre per aver dato uno schiaffo a sua figlia ed averla minacciata per il futuro.

In sostanza, il fattore determinante che fa propendere i giudici nell'assolvere oppure nel condannare un genitore che dà uno schiaffo, è la circostanza nella quale questo viene dato, ovvero:

il genitore viene tendenzialmente assolto se dà uno schiaffo al figlio, nel caso in cui quest'ultimo abbia tenuto dei comportamenti che avrebbero potuto causare un pericolo ed un danno all'incolumità propria ed altrui;

il genitore viene tendenzialmente condannato se dà uno schiaffo al figlio senza una ragione ed un valido motivo, ma solamente per suscitare in lui un senso di disagio, di malessere e di vergogna.

Che cosa dice la legge sullo schiaffo come provocazione

Che cosa dice la legge e come si esprime la giurisprudenza, invece, in merito allo schiaffo come gesto di provocazione. In sostanza, se qualcuno mi dà uno schiaffo, posso reagire oppure sarò punito dalla legge?

In questo senso, non esiste una distinzione a seconda delle situazioni, in quanto la legge non ammette in nessun caso episodi di violenza, tranne nella circostanza di legittima difesa.

In merito a ciò, infatti, la giurisprudenza ritiene che uno schiaffo provocatorio non possa essere considerato come una violenza tale da far rientrare la reazione di chi lo subisce in un atto di legittima difesa, per cui sarà punito anch'esso.

Come fare una denuncia per uno schiaffo

Esistono due modi per presentare una denuncia:

in maniera orale, descrivendo la situazione ad un ufficiale di polizia giudiziaria;

in maniera scritta, in forma autonoma o facendosi assistere da un avvocato.

Il termine massimo per la presentazione è di 30 giorni dal momento in cui sono avvenuti i fatti.

Quali sono le sanzioni

A seconda dei casi (in base al contesto, alla vittima che lo riceve, alle motivazioni e così via) le sanzioni per chi dà uno schiaffo. In particolare:

per l'illecito civile dell'ingiuria reale si prevede che, il soggetto che ha commesso il fatto, sia punito con il pagamento di una multa compresa tra i 100 euro e gli 8.000 euro;

per il reato di percosse si prevede che, il soggetto che ha commesso il fatto, sia punito con la reclusione fino a 6 mesi ed una multa massima di 309 euro;