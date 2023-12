Difetti della casa che vengono fuori dopo il rogito: che fare e quali azioni intraprendere

Acquistare una casa è un processo complesso che si conclude con la firma del preliminare o compromesso, un contratto vincolante per entrambe le parti. Il codice civile stabilisce che solo gravi inadempimenti possono giustificare la risoluzione del contratto, e la gravità viene valutata in base alla prestazione e al suo valore economico.

Gravità dell'inadempimento e valutazione economica

Nel contesto di difetti minori noti prima della firma del compromesso, l'acquirente non ha la facoltà di rifiutarsi di completare l'acquisto. La gravità dell'inadempimento è un criterio cruciale e la sua valutazione si basa sulla prestazione contrattuale e sul suo valore economico.

La giurisprudenza in materia è stata arricchita da una sentenza significativa emanata dal Tribunale di Treviso. Con la sentenza n. 2471/16 del 10 ottobre 2016, il Tribunale ha fornito ulteriori dettagli su come la gravità debba essere interpretata e applicata in casi specifici. In particolare, il giudice ha sottolineato che la gravità dell'inadempimento non dovrebbe essere determinata in modo isolato, ma piuttosto attraverso una valutazione concreta della prestazione contrattuale e del suo valore economico.

Questo principio è diventato un punto di riferimento nel trattare con situazioni in cui l'acquirente potrebbe essere tentato di interrompere l'acquisto a causa di difetti ritenuti minori. La sentenza del Tribunale di Treviso ha sottolineato l'importanza di considerare la proporzionalità tra la natura del difetto e la reazione dell'acquirente. In altri termini, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata alla luce della sua rilevanza rispetto alle caratteristiche globali dell'immobile e alla sua risolvibilità.

La giurisprudenza conferma che la valutazione della gravità dell'inadempimento è una questione complessa che richiede un'analisi dettagliata del contesto specifico. Le decisioni dei tribunali si basano sulla considerazione della proporzionalità e della buona fede delle parti coinvolte nel contratto, fornendo così un orientamento utile per coloro che si trovano ad affrontare situazioni simili.

Valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci

Il tribunale, quando si confronta con casi di inadempimenti reciproci, adotta un approccio che prevede la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti coinvolte nel contratto. Questo significa che, di fronte a contestazioni di entrambe le parti, il tribunale analizza attentamente le circostanze per determinare quale parte abbia agito in modo più responsabile e in ottemperanza agli accordi contrattuali.

Nel contesto specifico della sentenza del Tribunale di Treviso, i testimoni del venditore hanno giocato un ruolo cruciale nel supportare la loro posizione. Essi hanno confermato che, prima della firma del compromesso, l'acquirente aveva condotto visite dettagliate, coinvolgendo anche un professionista di fiducia. Questa testimonianza ha rafforzato l'argomento del venditore, dimostrando che l'acquirente era consapevole della vetustà dell'immobile già durante la fase delle trattative.

Le possibilità in caso di difetti rilevati post rogito

Le possibili soluzioni dipendono dalla natura dei difetti:

• difetti conosciuti prima della firma , se il venditore aveva informato l'acquirente sui difetti e questi erano noti, l'acquirente è obbligato a completare l'acquisto o perderà la caparra.

• difetti non conoscibili ma facilmente eliminabili , se i difetti sono nascosti ma di facile risoluzione e di scarso valore in rapporto al prezzo dell'immobile, l'acquirente può chiedere una riduzione del prezzo.

• difetti non conoscibili e inadempimento grave, se i difetti sono rilevanti e rendono l'inadempimento del venditore grave, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e ottenere il doppio della caparra versata.

Senz'altro, è cruciale che l'acquirente conduca un'attenta ispezione prima della firma del compromesso e che sia consapevole delle condizioni dell'immobile. In caso di controversie, la legge prevede diverse vie, ma la buona fede e la proporzionalità delle azioni svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni dei tribunali.

Leggi anche: Rogito prima casa: quanto costa e documenti necessari