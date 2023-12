Assegno divorzile e di mantenimento: cosa sono e qual è la differenza

Nell’ambito della separazione e del divorzio, si devono tenere ben presenti alcune fondamentali differenze tra gli strumenti di sostegno al coniuge economicamente più debole.

Si sente parlare di alimenti, assegno di mantenimento e assegno divorzile e, spesso, si fa confusione. Qual è la loro differenza? In particolar modo, l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile costituiscono due strumenti differenti, anche se nel gergo comune, che spesso induce in errore, sono percepiti come interscambiabili.

Nel testo, andremo a spiegare quali sono le loro principali caratteristiche e differenze anche con gli alimenti, come funzionano e analizzando cosa comporta l’uno e l’altro e, infine, quanto durano.

Quali sono le differenze tra l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile

Quello sull’assegno divorzile e di mantenimento è un tema sempre attuale, oltre che dibattuto. Durante gli ultimi anni, ci sono state diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno cambiato molto la loro disciplina, tanto da corrispondere una serie di interventi da parte del legislatore.

L’assegno di divorzio è una somma di denaro periodica che viene versata dal coniuge economicamente più forte all’altro, qualora non abbia i mezzi adeguati a vivere. L’importo viene stabilito in tribunale, nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di divorzio.

I fattori da tenere in considerazione sono diversi come il reddito dei due coniugi, le motivazioni alla base del divorzio, la durata del matrimonio. Si tratta, comunque, di un diritto spettante all’ex coniuge al quale non si può rinunciare, a meno delle seguenti casistiche:

• Morte dell’obbligato;

• Fallimento economico dell’obbligato;

• Se il coniuge beneficiario convola a nuove nozze.

L’assegno di mantenimento, invece, è conseguente alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi. Così come quello divorzile, consiste in una somma di denaro versata periodicamente al coniuge che non dispone i mezzi necessari per assicurarsi lo stesso tenore di vita precedente.

Si tratta di uno strumento che risponde all’obbligo solidaristico sancito a livello costituzionale. L’importo, anche in questo caso, viene stabilito dal giudice.

Che differenza c’è tra l’assegno di mantenimento e gli alimenti

Spesso, si fa confusione anche tra l’assegno di mantenimento e il diritto agli alimenti. Il diritto agli alimenti consiste in una prestazione patrimoniale ed è previsto alla presenza dei seguenti principi:

• Stato di bisogno oggettivo del beneficiario;

• Incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico;

• Adeguata capacità economica del soggetto obbligato a pagare gli alimenti;

• Vincolo relazionale con il beneficiario.

Se tali condizioni non sono presenti, allora non ha diritto agli alimenti. Quando devono essere corrisposti? Non in caso di divorzio, bensì dopo la separazione. La quantificazione dell’assegno viene calcolata in relazione alla situazione economica del beneficiario e anche di quella del coniuge obbligato al versamento.

Qual è la differenza con l’assegno di mantenimento? Gli alimenti devono essere pagati non solo dal coniuge, ma anche dai parenti, adottati o affini più prossimi al soggetto che non riesce a provvedere al proprio sostentamento economico.

Cosa comporta l’assegno divorzile

L’assegno divorzile comporta uno dei due ex coniugi a versare una somma specifica e pattuita all’altro, solo quando non abbia i mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Durante gli anni, i criteri di attribuzione sono cambiati.

Oggi, l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. L’assegno, in tal modo, va a realizzare una sorta di funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, valorizzando il ruolo e il contributo dell’ex coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare e a quello personale dell’altro coniuge.

Quindi, il tribunale deve accertare, in via preliminare, lo squilibrio tra i redditi dei coniugi e, solo dopo, determinare l’importo dell’assegno, tenendo in considerazione:

• Le condizioni economiche dei coniugi;

• Il contributo economico di ciascun coniuge durante il matrimonio;

• Il contributo personale dato alla vita matrimoniale;

• Le ragioni che hanno portato al divorzio.

Quanto dura il mantenimento dell’ex moglie

Come abbiamo spiegato, l’assegno di mantenimento deve essere versato da uno dei due coniugi all’ex compagno che si trova in uno stato di bisogno.

Non si tratta di un assegno che deve essere corrisposto a vita e termina al verificarsi di una delle situazioni di cui abbiamo già parlato. Il caso più eclatante che decreta la fine al mantenimento è quando l’ex partener inizia a convivere stabilmente con un’altra persona.

Quindi, non basta solo essere convolati a nuove nozze per non avere più il diritto ad essere economicamente mantenuti dall’ex compagno, ma anche se va a convivere stabilmente con un'altra persone. Ci sono anche altri casi, individuati dalla legge, di cui abbiamo già parlato.

